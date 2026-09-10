Bila je na dnu, danes Hermini prisluhne 20.000 ljudi: Herminina izjemna zgodba (FOTO)

Hermino A. Nur so bralci Slovenskih novic spoznali, ko smo pisali o nasilju, ki ga je doživela od zdaj že pokojnega partnerja. Nurova razbija stereotip, da je žrtev nasilja neuka ženska, ki si ne zna pomagati: je psihologinja, svetovalka, psihoterapevtka, mentorica na več fakultetah, publicistka, imetnica certifikata EUROPSY za strokovnost in kakovost na področju zdravstvene psihologije, raziskovalka motivacijske psihologije ter izkušena strokovnjakinja s področja socialnega varstva. Že leta je zaposlena kot strokovna vodja v programih psihorehabilitacije za ljudi v duševni stiski.

Junija pa je pred 20.000-glavo množico v Nemčiji na Festivalu Greator predstavila svojo metodo Kognim, v kateri je združila izobrazbo, dolgoletno prakso in osebne izkušnje. »Gre za individualiziran pristop, ki združuje več psihoterapevtskih metod, predvsem pa diagnostiko, ki sem jo razvila skupaj s hčerko Julijo, specializantko klinične psihologinje, kognitivne pristope in medicinsko hipnozo,« nam je pojasnila. Njena zamisel je, da človek ne potrebuje vnaprej določene terapije, temveč moramo razumeti njegovo osebnost in poznati diagnostiko ter šele nato izbrati ustrezno kombinacijo pristopov.

Med pet najboljših

Več mesecev se je usposabljala in 9. junija opravila izpit, da je sploh lahko nastopila na festivalu. FOTO: Jani Pavlin

»Občasno se najde kdo, ki reče, kako mi bo pomagala ona, reva, ki je bila tudi sama žrtev nasilja. A ravno zato, ker imam osebno izkušnjo, pristopam k obravnavi na drugačen način,« prizna Nurova. Povezala je torej vedenjsko-kognitivno terapijo, razvojno-analitični pristop, logoterapijo, diagnostiko in druge tehnike.

Po njenih besedah Festival Greator spremlja že štiri oziroma pet let. Prijavila se je na natečaj, namenjen psihologom, ki so spoznali kaj novega. »Bilo je približno 5000 prijav, predvsem iz nemško govorečega dela Evrope, izbrali so nas 20, moja metoda Kognim pa se je uvrstila med pet najboljših inovacij. Svojo metodo sem predstavila s primeri in rezultati pri več kot 600 obravnavanih osebah, nato pa sem se prebila skozi več krogov izbora. Potem sem se več mesecev usposabljala za keynote speakerko (osrednja govornica, op. ur.) in 9. junija opravila izpit pred tričlansko komisijo,« pojasnjuje in dodaja, da je morala pri tem spremeniti način, kako predstavlja svoje strokovno znanje, govorila pa je v nemškem jeziku. »Navajena sem stvari razlagati zelo strokovno, pri keynote govoru pa sem ugotovila, da moram z malo besedami povedati bistvo, izpostaviti ključne besede in hkrati pritegniti ljudi.«

Ostala brez vsega

Njena metoda Kognim ni namenjena samo zdravljenju bolezni, ampak osebnemu razvoju, napredku, večjemu zadovoljstvu in kakovosti življenja. Gre za temeljito osebno preobrazbo. In pomembno je, da udeleženec vztraja vsaj tri mesece, »za izboljšanje svojega življenja pa bi človek realno potreboval eno leto«.

Pomemben del zgodbe Hermine A. Nur je tudi lastna izkušnja; iz obdobja, ko je ostala skoraj brez vsega, je izhajala iz vprašanja, kaj ji je še ostalo, in kot ključno oporo prepoznala svoje znanje. To znanje je začela uporabljati na sebi in ga nato postopoma razvijala v sistem.

Festival osebne rasti in navdiha Greator Festival je največji evropski festival osebne rasti in navdiha. Potekal je 26. in 27. junija 2026 v Lanxess areni v Kölnu v Nemčiji. Dogodek je zbral več kot 100 vrhunskih govorcev, strokovnjakov, podjetnikov.

»V bistvu sem po totalnem padcu na dno vsako noč, ker nisem mogla spati, izvajala terapije na sami sebi. Dobesedno sem se gledala v ogledalo in imela terapije sama s sabo. Bilo je izredno težko,« je poudarila in dodala, da je lastno izkušnjo samoterapiranja zapisala tudi v knjigi, ki jo trenutno še pili.

Danes svoje znanje širi v več smeri: v individualno delo, intenzivne programe osebne transformacije, inovativne programe za pare in starše ter javno nastopanje. »Moj poklic zame ni samo poklic. To je zame poslanstvo. Verjetno se v bistvu nagonsko že vse življenje izobražujem, saj zame ni bil dovolj en sam pristop,« še dodaja.