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Z dobro molžo do zmage: na 19. državnih kmečkih igrah v Mirni Peči je tekmovalo 19 ekip podeželskih žena

Zmagale so Čebelice iz Društva podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici.
Enim bolj, drugim manj je šla od rok molža. FOTO: Drago Perko
Enim bolj, drugim manj je šla od rok molža. FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 29. 6. 2026 | 23:01
7:15
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Podeželske žene so bile in ostajajo srce ter eden ključnih stebrov podeželja. Dela jim zlepa ne zmanjka, pogosto držijo pokonci vse štiri vogale hiše. Znajo pa se tudi poveseliti, družiti in vsako leto se srečajo na državnih kmečkih igrah. Letos so bile te že 19. po vrsti, v sklopu praznovanja 27. občinskega praznika pa so minulo nedeljo potekale v Mirni Peči, kjer je tekmovalo 19 ekip iz vse Slovenije. Praksa je taka, da igre vedno organizira ekipa, ki zmaga leto pred tem. Mirnopečankam je lani uspelo že tretjič. »Vsako leto so me naše podeželske žene poklicale in rekle, da so zmagale. ...
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