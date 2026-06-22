Z eLastovko na pot z manj skrbi

APLIKACIJA

Aplikacija mogoča hitrejši dostop do ključnih informacij v primeru izrednih razmer.

Na ministrstvu za zunanje zadeve so pripravili aplikacijo eLastovka, s katero je mogoče dobiti informacije o varnostnih razmerah v državi in osnovne kontaktne podatke, potnikom pa priporočajo, da se prijavijo, saj jih lahko tako v kriznih dogodkih bolj učinkovito obveščajo. Ko se odpravljamo na potovanje, ponavadi ne razmišljamo o tem, toda prav iz izkušnje 28. februarja, ko se je začela vojna na Bližnjem vzhodu in je na letališčih v zalivskih državah obtičalo okoli tisoč slovenskih državljanov, smo se naučili, da se lahko v mestu, ki je dotlej veljalo za varno, kot je Dubaj, znajdemo v ...