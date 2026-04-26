DRUŠTVO E-MOBILNOST

Z električnimi vozili od Lendave do Kopra brez vmesnega polnjenja: znova dokazali zmogljivost e-mobilnosti (FOTO)

S projektom spodbujajo uporabo električnih vozil in ozaveščajo o trajnostni mobilnosti.
Projekt društva e-mobilnost Slovenija. FOTO: Oste Bakal

Projekt društva e-mobilnost Slovenija. FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Projekt društva e-mobilnost Slovenija. FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
O. B.
 26. 4. 2026 | 14:25
 26. 4. 2026 | 14:25
Društvo e-mobilnost Slovenija je minulo soboto pripravilo svoj tradicionalni projekt »Povezujemo Slovenijo«. Z električnimi vozili so zapeljali od »kurje glave do repa naše dežele«, od stolpa Vinarium in Lendave, po Pomurski avtocesti, Štajerki in Primorki, do Kopra, v skupni dolžini natanko 305 kilometrov, in zanimivo, brez dodatnega polnjenja. Na »startu« pri Vinariumu so se udeleženci predstavili z različnimi tipi električnih vozil, katera so si še posebej pozorno ogledali ljubitelji teh »vozil prihodnosti«. Prvi udeleženci »dirke« so pri stolpu nad Lendavo začeli zbirati že ob 9. uri dopoldan, ostali so se jim pridružili malo pozneje, nekaj minut čez 11. uro pa so v karavani krenili proti Kopru, kamor so brez kakršnihkoli težav prispeli okoli 15. ure.

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
Vsako leto sicer Društvo e-Mobilnost Slovenija (DeMS), ki ima sedež na naslovu: Krtina 95, 1233 Dob, združi ljubitelje električnih vozil na dogodku Povezujemo eSlovenijo. Dokazujejo, da električni avtomobili niso le prihodnost, ampak tudi sedanjost, ter vsako leto prevozijo najdaljši avtocestni odsek v Sloveniji, 305 km od Lendave do Kopra. Kot je bilo slišati iz omenjenega društva, dogodek ni tekma ali lov na rekorde, ampak varna realna vožnja v realnih razmerah: priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj in preverjanje, kako se električna vozila obnesejo na daljši poti po Sloveniji. »Namen in poslanstvo Društva e-Mobilnost Slovenija je splošna promocija e-mobilnosti in ozaveščanje javnosti s ciljem pospešiti prehod družbe v nizkoogljično družbo na področju prometa,« poudarjajo v društvu.

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
Izpod razgledne ploščadi stolpa Vinarium se je v Koper sploh podalo 34 vozil z 52 udeleženci (Alan, Alojzij, Anja, Anton, Blaž, Boštjan, Boštjan, Cvetka, Damjan, Darko, Darja, Denis, Dušanka, Filip, Ignac, Igor, Irma, Janja, Janez, Janez, Jasmin, Jure, Jurij, Katja, Lucija, Marjan, Marjan, Marko, Marko, Marta, Matej, Matija, Matic, Matjaž, Matjaž, Matjaž, Mojca, Nataša, Nežka, Paul, Polona, Polona, Robi, Robert, Saša, Sebastijan, Tilen, Tomaž, Vesna, Zara, Zoran). Skupno se je srečanja udeležilo 19 različnih unikatnih električnih vozil: Ford Puma, Forthing S7, Hyundai Ioniq 5 & 6, Kia (EV3, EV4 GT, PV5), Leapmotor C10, Lynk & Co 02, Mazda 6e, MG (S5, MG4 Lux), Tesla (Model 3, S, Y), VinFast VF8, Xpeng G6 in Zeekr 7X.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
14:25
Novice  |  Slovenija
DRUŠTVO E-MOBILNOST

Z električnimi vozili od Lendave do Kopra brez vmesnega polnjenja: znova dokazali zmogljivost e-mobilnosti (FOTO)

S projektom spodbujajo uporabo električnih vozil in ozaveščajo o trajnostni mobilnosti.
26. 4. 2026 | 14:25
13:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RESNA DIAGNOZA

Grozljivo! Zdravniki so rekli, da ni »nič resnega«, nato se je zbudil v mlaki krvi: morali so mu amputirati del penisa

Pri 26 letih je zaradi bolečine in otekline poiskal pomoč, a so njegovo stanje sprva ocenili kot nenevarno.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 13:55
13:40
Novice  |  Slovenija
NOVA RAZISKOVANJA

Dušan Ščap z novo knjigo znova osvetljuje zgodovino Apaškega polja

V ospredju so znamenite osebnosti, ljudsko izročilo in kronike, kulturna dediščina in sakralni spomeniki ter gospodarska in socialna zgodovina.
26. 4. 2026 | 13:40
13:31
Lifestyle  |  Astro
ZA DUŠO IN TELO

Čutite notranji nemir? To so preprosti koraki za umiritev telesa in misli

Pomagajo lahko preprosti rituali, ki nas prizemljijo in umirijo.
26. 4. 2026 | 13:31
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Simone Godina (zdravstvena trenerka): Naša telesa so v paniki, zato stiskajo in nalagajo (Suzy)

»Napaka je, da ženske ogljikove hidrate povsem ukinejo. Tako trpijo nadledvične žleze, pada sladkor in se dvigne kortizol, kar povzroča stres.«
26. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZANIMIVA UGOTOVITEV

Veliko hodimo, ampak ali to sploh šteje?

Zakaj samo gibanje še ne pomeni, da smo v formi.
26. 4. 2026 | 13:00

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
