Z električnimi vozili od Lendave do Kopra brez vmesnega polnjenja: znova dokazali zmogljivost e-mobilnosti (FOTO)

Društvo e-mobilnost Slovenija je minulo soboto pripravilo svoj tradicionalni projekt »Povezujemo Slovenijo«. Z električnimi vozili so zapeljali od »kurje glave do repa naše dežele«, od stolpa Vinarium in Lendave, po Pomurski avtocesti, Štajerki in Primorki, do Kopra, v skupni dolžini natanko 305 kilometrov, in zanimivo, brez dodatnega polnjenja. Na »startu« pri Vinariumu so se udeleženci predstavili z različnimi tipi električnih vozil, katera so si še posebej pozorno ogledali ljubitelji teh »vozil prihodnosti«. Prvi udeleženci »dirke« so pri stolpu nad Lendavo začeli zbirati že ob 9. uri dopoldan, ostali so se jim pridružili malo pozneje, nekaj minut čez 11. uro pa so v karavani krenili proti Kopru, kamor so brez kakršnihkoli težav prispeli okoli 15. ure.

FOTO: Oste Bakal

Vsako leto sicer Društvo e-Mobilnost Slovenija (DeMS), ki ima sedež na naslovu: Krtina 95, 1233 Dob, združi ljubitelje električnih vozil na dogodku Povezujemo eSlovenijo. Dokazujejo, da električni avtomobili niso le prihodnost, ampak tudi sedanjost, ter vsako leto prevozijo najdaljši avtocestni odsek v Sloveniji, 305 km od Lendave do Kopra. Kot je bilo slišati iz omenjenega društva, dogodek ni tekma ali lov na rekorde, ampak varna realna vožnja v realnih razmerah: priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj in preverjanje, kako se električna vozila obnesejo na daljši poti po Sloveniji. »Namen in poslanstvo Društva e-Mobilnost Slovenija je splošna promocija e-mobilnosti in ozaveščanje javnosti s ciljem pospešiti prehod družbe v nizkoogljično družbo na področju prometa,« poudarjajo v društvu.

Izpod razgledne ploščadi stolpa Vinarium se je v Koper sploh podalo 34 vozil z 52 udeleženci (Alan, Alojzij, Anja, Anton, Blaž, Boštjan, Boštjan, Cvetka, Damjan, Darko, Darja, Denis, Dušanka, Filip, Ignac, Igor, Irma, Janja, Janez, Janez, Jasmin, Jure, Jurij, Katja, Lucija, Marjan, Marjan, Marko, Marko, Marta, Matej, Matija, Matic, Matjaž, Matjaž, Matjaž, Mojca, Nataša, Nežka, Paul, Polona, Polona, Robi, Robert, Saša, Sebastijan, Tilen, Tomaž, Vesna, Zara, Zoran). Skupno se je srečanja udeležilo 19 različnih unikatnih električnih vozil: Ford Puma, Forthing S7, Hyundai Ioniq 5 & 6, Kia (EV3, EV4 GT, PV5), Leapmotor C10, Lynk & Co 02, Mazda 6e, MG (S5, MG4 Lux), Tesla (Model 3, S, Y), VinFast VF8, Xpeng G6 in Zeekr 7X.