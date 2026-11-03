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Z gripo lahko okužimo vse okoli sebe, dr. Matjaž Jereb: »Ljudje vsako leto tudi umirajo«

Iz stroke opozorila, da pred gripo, ki bo kmalu začela razsajati, ni varen nihče. Za vse z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je cepljenje brezplačno.
Matjaž Jereb poudarja, da imamo cepivo, s katerim lahko preprečimo težek potek bolezni, zaplete in smrt. FOTO: Aleš Černivec
Matjaž Jereb poudarja, da imamo cepivo, s katerim lahko preprečimo težek potek bolezni, zaplete in smrt. FOTO: Aleš Černivec
Aleksander Brudar
 3. 11. 2026 | 07:30
4:06
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Mrzlica, visoka telesna temperatura, hude bolečine v mišicah in sklepih, pa tudi kašelj ter izcedek iz nosu in oči so tisti značilni znaki gripe. S cepljenjem proti tej jesensko-zimski nadlogi se lahko od včeraj spet sezonsko cepimo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočajo vsem prebivalcem, starejšim od šestih mesecev. »Vsak lahko zboli, vsak lahko tudi težje zboli. Gripa se lahko zaplete s pljučnico, poleg tega lahko vsak, ki zboli, virus prenese na ljudi v svoji okolici – družinske člane, prijatelje, sodelavce in druge. S cepljenjem se zaščitimo predvsem pred težjim potekom bolezni in zapleti, hkrati pa zaščitimo tudi svoje bližnje in okolico,« je razložila Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica cepljenja z NIJZ. Dodala je, da s cepljenjem proti gripi vsak prispeva k temu, da družba lažje deluje in da bodo pozimi nemoteno delovale bolnišnice in zdravstveni sistem, da bo normalno potekal pouk v šolah ter nemoteno delovala podjetja.

Cepljenje, ki je za vse prebivalce z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačno, je še posebno priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težji potek bolezni in zaplete. Na NIJZ navajajo, da so to majhni otroci do drugega leta starosti, nosečnice, kronični bolniki, starejši od 65 let in osebe z izrazito povečano telesno težo. Zapleti gripe, tako Grgič Vitkova, niso prav nič nedolžni. Pojavijo se lahko sekundarne okužbe, pogosto tudi pljučnica, gripa pa lahko poslabša že obstoječe kronične bolezni, kot so astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen in srčno-žilne bolezni.

Letos sta na voljo cepivi dveh proizvajalcev.

Za hudo obliko lahko zbolijo tudi zdravi posamezniki.

Zaščitimo se pred težjim potekom bolezni.

Kakšne zdravstvene posledice lahko s seboj pri posamezniku prinese gripa, je včeraj poudaril tudi predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Matjaž Jereb. Vsako leto za njo zboli od pet do deset odstotkov prebivalcev. V nekaterih sezonah pa morda celo do 20 odstotkov. »Ocenjujemo, da bolnišnično obravnavo potrebuje približno odstotek obolelih. To je velik pritisk na zdravstveni sistem in bolnišnice, konkretno tudi na infekcijsko kliniko,« je včeraj povedal na posebni tiskovni konferenci. Poudaril je še, da pred njo ni popolnoma varen nihče, saj za hudo obliko gripe, ki zahteva bolnišnično obravnavo, včasih celo sprejem na oddelek za intenzivno zdravljenje, lahko zbolijo tudi zdravi posamezniki. Po Jerebovih besedah zaradi gripe in njenih posledic ljudje vsako leto tudi umirajo. Samo lani na ljubljanski infekcijski kliniki 35. »Morda se na prvi pogled to ne zdi visoka številka, vendar gre za usodo 35 ljudi in njihovih svojcev,« je povedal Jereb in pozval k zaščiti s cepljenjem. »Imamo cepivo, s katerim lahko preprečimo težek potek bolezni, zaplete in smrt. Na vseh nas je, da zaščitimo sebe in posredno tudi vse, s katerimi prihajamo v stik.«

»Ocenjujemo, da bolnišnično obravnavo potrebuje približno odstotek obolelih.«

Letos sta na voljo dve cepivi proti gripi. Fluad priporočajo predvsem za zaščito starejših od 65 let. Drugo, Influvac, je registrirano za vse osebe, starejše od šestih mesecev. »Najpomembnejše je, da se odločimo za cepljenje in s tem naredimo prvi korak k bolj zdravi prihajajoči zimi,« je poudarila Grgič Vitkova. Zaščita se vzpostavi približno 14 dni po cepljenju. V Sloveniji se epidemija gripe še ni začela, so pa že potrjeni posamezni primeri okužb.

S cepljenjem proti gripi vsak prispeva k temu, da družba lažje deluje. FOTO: Eric Gailard/Reuters
S cepljenjem proti gripi vsak prispeva k temu, da družba lažje deluje. FOTO: Eric Gailard/Reuters

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