Z Metelkove ostro o navedbah o umoru: »Dogodek se sploh ni zgodil pri nas!«

Po pretresljivem dogodku v četrtek, ko so v središču Ljubljane našli truplo 38-letnega državljana Severne Makedonije, se je v javnosti razširila trditev, da naj bi se tragedija zgodila na Metelkovi. A iz tamkajšnjih klubov so se na navedbe odzvali ostro in brez dlake na jeziku.

»Dogodek se ni zgodil pri nas«

»Odločno in javno obsojamo zavajajoče poročanje nekaterih medijev, ki so napačno podali lokacijo nesrečne smrti ter v očitni želji po senzacionalizmu truplo prestavili kar na Metelkovo,« so zapisali v javni izjavi, ki so jo objavili na družbenih omrežjih.

Ob tem so razkrili, da so se tudi sami obrnili na policijo, ki jim je potrdila, da policisti niso nikoli izjavili, da se je dogodek zgodil na območju AKC Metelkova mesto. Prav tako se dogodek ni zgodil niti na Metelkovi ulici, temveč na Maistrovi ulici, kar je po njihovih besedah razvidno tudi s fotografij kraja dogodka.

Uradne informacije so takšne

Spomnimo, policija je za zdaj potrdila, da je šlo za truplo 38-letnega državljana Severne Makedonije, vzrok smrti še preiskujejo. Opravili so ogled kraja, odrejena je bila sodna obdukcija, kriminalistična preiskava pa še poteka. Dogodek ostaja predmet uradne preiskave, zato iz AKC Metelkova mesto med drugim medije pozivajo tudi k odgovornemu poročanju, preverjanju dejstev, natančnosti in odgovornosti do javnosti.

Kako se bo preiskava razpletla in kaj bo pokazala obdukcija, bo jasno v prihodnjih dneh. A eno je gotovo: Metelkova je govorice, da bi bila prizorišče zločina, odločno zavrnila.