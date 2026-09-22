Z mladimi spet migala 92-letna nekdanja balerina Breda

Maribor je ta konec tedna znova pokazal, da mestne ulice niso samo prostor za avtomobile. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki ga štajerska prestolnica jemlje strogo resno in ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse, je v nedeljo vrhunec doživel prav na Starem oziroma Glavnem mostu, potem pa še na mestnih ulicah, ki so jih za nekaj ur zavzeli ljudje – peš, v športnih copatih, na rolerjih, skejtih, skirojih in kolesih. Letošnji teden mobilnosti je v mestu ob Dravi potekal med 16. in 22. septembrom, Maribor pa se kampanji pridružuje od njenih začetkov.

Ulica lahko postane telovadnica, igrišče, plesišče in prostor za druženje.

Že na sobotno jutro je bil Stari most videti povsem drugače kot običajno. Namesto kolon pločevine, hupanja in čakanja pred rondojem so ga napolnili blazine, uteži, športna oprema, močna glasba in nekaj sto ljudi, ki jih je z ekipo BodiFita vodil Marko Geršak. FIT Maribor je za več ur enega najbolj prepoznavnih mariborskih mostov spremenil v veliko telovadnico na prostem. Štiri ure so se menjavali vadbe, raztezanje in skupinski treningi, med udeleženci pa ni manjkalo ne mladih ne starejših. Maribor je tako dobil nekoliko nenavadno, a zelo simpatično podobo – mesto, ki se je vsaj za nekaj ur ustavilo za avtomobile in začelo gibati z ljudmi. Program FIT Maribora je obsegal skupinske vadbe, mestni trening Cross City in športni izziv BODIFIT Atlet, ki je zadnja leta zaščitni znak ETM.

Med tistimi, ki so migali na Starem mostu, je znova največ pogledov pritegnila Breda Vules. Nekdanja balerina, danes pa pri svojih 92 letih ena najstarejših in najbolj zagnanih članic. Z vadbo je povezana že več kot dvajset let, energije pa ji očitno še zdaleč ne zmanjkuje. Še vedno redno obiskuje najrazličnejše vadbe. Brez večjih težav se loti tudi precej intenzivnejših treningov in ob tem drži korak z ljudmi, ki so od nje mlajši več desetletij. Zaradi miganja ohranja kondicijo, dobro počutje in predvsem samostojnost.

Veliki finale – ZZrolano mesto

Veliki finale je prišel pozno popoldne. Na platoju pred Ledno dvorano se je zbrala pisana množica ljudi vseh generacij, nato pa je okoli 1000 udeležencev ob 16. uri krenilo na tradicionalno ZZrolano mesto. Letos že 21. zapovrstjo. Prireditev, ki se je pred leti začela precej bolj študentsko, je danes ena največjih parad na koleščkih v Sloveniji, verjetno tudi Evropi. Približno 17 kilometrov mariborskih ulic je za dobri dve uri postalo ena sama dolga premikajoča se kača rolerjev, koles, skirojev, skejtov in nasmejanih obrazov, ki vedno znova opozarjajo, da je Maribor predvsem športno mesto.

Glasba s tovornjaka

Na čelu kolone je vozil tovornjak, mikrofon pa je v roke po nekaj letih premora ponovno vzel 6pack Čukur. Tudi ambasador Bodifita. Povezoval, spodbujal in seveda tudi odrapal je nekaj svojih hitov, medtem ko se je za njim po ulicah valila skoraj nepregledna množica. Stari in mladi, starši z otroki, izkušeni rolerji in tisti, ki jim je bilo povsem dovolj že to, da so bili del dogodka, so sledili njegovemu tempu. Brez tekmovanja, brez štoparice in brez zmagovalca. Pravzaprav so zmagali vsi, ki so se za dve uri odločili mesto doživeti nekoliko drugače.

Evropski teden mobilnosti želi ljudi spodbuditi k hoji, kolesarjenju, javnemu prevozu in drugim oblikam premikanja, ki mestu pustijo nekoliko več zraka in prostora. Toda v Mariboru je bilo ta konec tedna sporočilo še nekoliko bolj preprosto: ulica lahko postane telovadnica, igrišče, plesišče in prostor za druženje. Čisto drugače je, ko na Starem mostu namesto avtomobilov telovadi nekaj sto ljudi, čez nekaj ur pa skozi mesto ob ritmih glasbe odrola in odkolesari še skoraj tisočglava množica. Tedaj dobi beseda mobilnost povsem drugačen pomen. Takšnega, ki ga ni mogoče doseči s sporočili na plakatih.

Marko Geršak in njegova vsakoletna tradicionalna akcija Fit Maribor FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija