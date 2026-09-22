  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEDEN MOBILNOSTI

Z mladimi spet migala 92-letna nekdanja balerina Breda

Evropski teden mobilnosti je v Mariboru ponovno podrl vse rekorde obiska. V mestu ob Dravi so tekli, rolali, kolesarili in se razgibavali.
Breda Vules, 92-letna nekdanja balerina, brez težav trenira tudi z 80 let mlajšimi. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Breda Vules, 92-letna nekdanja balerina, brez težav trenira tudi z 80 let mlajšimi. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Marko Geršak in njegova vsakoletna tradicionalna akcija Fit Maribor FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Marko Geršak in njegova vsakoletna tradicionalna akcija Fit Maribor FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

6pack Čukur je vodil karavano 1000 udeležencev ZZrolanega mesta. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

6pack Čukur je vodil karavano 1000 udeležencev ZZrolanega mesta. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Breda Vules, 92-letna nekdanja balerina, brez težav trenira tudi z 80 let mlajšimi. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija
Marko Geršak in njegova vsakoletna tradicionalna akcija Fit Maribor FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija
6pack Čukur je vodil karavano 1000 udeležencev ZZrolanega mesta. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija
Marko Pigac
 22. 9. 2026 | 14:14
4:25
A+A-

Maribor je ta konec tedna znova pokazal, da mestne ulice niso samo prostor za avtomobile. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki ga štajerska prestolnica jemlje strogo resno in ki letos poteka pod sloganom Mobilnost za vse, je v nedeljo vrhunec doživel prav na Starem oziroma Glavnem mostu, potem pa še na mestnih ulicah, ki so jih za nekaj ur zavzeli ljudje – peš, v športnih copatih, na rolerjih, skejtih, skirojih in kolesih. Letošnji teden mobilnosti je v mestu ob Dravi potekal med 16. in 22. septembrom, Maribor pa se kampanji pridružuje od njenih začetkov.

Ulica lahko postane telovadnica, igrišče, plesišče in prostor za druženje.

Že na sobotno jutro je bil Stari most videti povsem drugače kot običajno. Namesto kolon pločevine, hupanja in čakanja pred rondojem so ga napolnili blazine, uteži, športna oprema, močna glasba in nekaj sto ljudi, ki jih je z ekipo BodiFita vodil Marko Geršak. FIT Maribor je za več ur enega najbolj prepoznavnih mariborskih mostov spremenil v veliko telovadnico na prostem. Štiri ure so se menjavali vadbe, raztezanje in skupinski treningi, med udeleženci pa ni manjkalo ne mladih ne starejših. Maribor je tako dobil nekoliko nenavadno, a zelo simpatično podobo – mesto, ki se je vsaj za nekaj ur ustavilo za avtomobile in začelo gibati z ljudmi. Program FIT Maribora je obsegal skupinske vadbe, mestni trening Cross City in športni izziv BODIFIT Atlet, ki je zadnja leta zaščitni znak ETM.

Med tistimi, ki so migali na Starem mostu, je znova največ pogledov pritegnila Breda Vules. Nekdanja balerina, danes pa pri svojih 92 letih ena najstarejših in najbolj zagnanih članic. Z vadbo je povezana že več kot dvajset let, energije pa ji očitno še zdaleč ne zmanjkuje. Še vedno redno obiskuje najrazličnejše vadbe. Brez večjih težav se loti tudi precej intenzivnejših treningov in ob tem drži korak z ljudmi, ki so od nje mlajši več desetletij. Zaradi miganja ohranja kondicijo, dobro počutje in predvsem samostojnost.

Veliki finale – ZZrolano mesto

Veliki finale je prišel pozno popoldne. Na platoju pred Ledno dvorano se je zbrala pisana množica ljudi vseh generacij, nato pa je okoli 1000 udeležencev ob 16. uri krenilo na tradicionalno ZZrolano mesto. Letos že 21. zapovrstjo. Prireditev, ki se je pred leti začela precej bolj študentsko, je danes ena največjih parad na koleščkih v Sloveniji, verjetno tudi Evropi. Približno 17 kilometrov mariborskih ulic je za dobri dve uri postalo ena sama dolga premikajoča se kača rolerjev, koles, skirojev, skejtov in nasmejanih obrazov, ki vedno znova opozarjajo, da je Maribor predvsem športno mesto.

Glasba s tovornjaka

Na čelu kolone je vozil tovornjak, mikrofon pa je v roke po nekaj letih premora ponovno vzel 6pack Čukur. Tudi ambasador Bodifita. Povezoval, spodbujal in seveda tudi odrapal je nekaj svojih hitov, medtem ko se je za njim po ulicah valila skoraj nepregledna množica. Stari in mladi, starši z otroki, izkušeni rolerji in tisti, ki jim je bilo povsem dovolj že to, da so bili del dogodka, so sledili njegovemu tempu. Brez tekmovanja, brez štoparice in brez zmagovalca. Pravzaprav so zmagali vsi, ki so se za dve uri odločili mesto doživeti nekoliko drugače.

Evropski teden mobilnosti želi ljudi spodbuditi k hoji, kolesarjenju, javnemu prevozu in drugim oblikam premikanja, ki mestu pustijo nekoliko več zraka in prostora. Toda v Mariboru je bilo ta konec tedna sporočilo še nekoliko bolj preprosto: ulica lahko postane telovadnica, igrišče, plesišče in prostor za druženje. Čisto drugače je, ko na Starem mostu namesto avtomobilov telovadi nekaj sto ljudi, čez nekaj ur pa skozi mesto ob ritmih glasbe odrola in odkolesari še skoraj tisočglava množica. Tedaj dobi beseda mobilnost povsem drugačen pomen. Takšnega, ki ga ni mogoče doseči s sporočili na plakatih.

Marko Geršak in njegova vsakoletna tradicionalna akcija Fit Maribor FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija
Marko Geršak in njegova vsakoletna tradicionalna akcija Fit Maribor FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

6pack Čukur je vodil karavano 1000 udeležencev ZZrolanega mesta. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija
6pack Čukur je vodil karavano 1000 udeležencev ZZrolanega mesta. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

MariborrekreacijavadbašportgibanjeBreda VulesEvropski teden mobilnosti 2026
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Svet
IZBRALI SO

Najbolj kulska soseska je v Seulu, slovenske strokovnjakov niso prepričale (FOTO)

Jongno 3-ga kljub živahnemu utripu in vrvežu ponuja sprostitev.
22. 9. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAV PRIGRIZEK

Ena manjša pest teh semen lahko nadomesti nezdrave prigrizke

Že majhna količina bučnih semen je dovolj za vse njihove pozitivne učinke na zdravje.
22. 9. 2026 | 15:00
14:57
Novice  |  Slovenija
BIVŠA MINISTRICA

Po Meščevem »hupanju« med njivami se je oglasila Stojmenova Duh: »Danes je Luka novica dneva« (VIDEO)

Nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh se je odzvala na današnjo objavo videoposnetka, na katerem je Luka Mesec za volanom službenega BMW z vključeno modro lučjo.
22. 9. 2026 | 14:57
14:47
Šport  |  Športni trači
ŠPORT

V Slovenijo prihaja Fit Retreat: aktiven oddih v objemu narave

Fit Retreat je namenjen rekreativcem različnih ravni pripravljenosti, udeležijo pa se ga lahko posamezniki, pari, prijatelji ali družine.
22. 9. 2026 | 14:47
14:43
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Obudili so nekdanje plesišče in se zavrteli ob glasbi v središču vasi

Druženje naj bi tudi v prihodnje povezovalo krajane Križa vseh generacij.
22. 9. 2026 | 14:43
14:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
SLOVO

Tragedija v Turnišču: 23-letnega Jureta pokončala prikolica, klub se je poslovil z ganljivim sporočilom

Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi sožalja, krajani pa se poslavljajo od mladega človeka, ki je mnogo prezgodaj izgubil življenje.
22. 9. 2026 | 14:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Do mlajšega videza s preprostimi metodami

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
14. 9. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIŠČENJE

Madež izgine, vonj pa ostane? Obstaja drugačen način čiščenja

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
17. 9. 2026 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Menite, da bi bil vaš otrok lahko odvisen od zaslonov?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
21. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ta konec tedna Ljubljana v pričakovanju pestrega dogajanja

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AVTOMOBILIZEM

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Nadgradnja, ki vas lahko preseneti predvsem zaradi cene

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Kakovosti ni vedno lahko prepoznati – preverite, kaj šteje

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Peter Prevc brez olepševanja

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
21. 9. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov in brezplačen vstop

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
CENE IZDELKOV

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:10
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Svet
NEPREMIČNINE

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:36
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Telefon, ki buri duhove, lahko pristane prav v vašem žepu

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Bo to v veliko pomoč slovenskim podjetjem?

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

Ko zazvoni telefon, se prava bitka šele začne (video)

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki