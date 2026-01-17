  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIVO

Z mogočno glavo v nahrbtniku v dolino: toliko bogati tujci plačujejo lov na kralja slovenskih gora

Država to razlaga kot najboljši način ohranjanja vrste.
Ustreljeni kozorog nad Krnskim jezerom FOTO: facebook
Ustreljeni kozorog nad Krnskim jezerom FOTO: facebook
Tina Horvat
 17. 1. 2026 | 05:00
A+A-
V Sloveniji živi le še 250 alpskih kozorogov (Capra ibex). Povsod drugod uživajo strogo zaščito in jih varujejo kot največji naravni zaklad, pri nas pa so še vedno navadna lovna divjad brez zaščite. Edina oblika njihovega varstva je tako imenovani ohranitveni lov, upravljanje z njimi pa je v celoti prepuščeno lovskim družinam. V zadnjih treh letih so jih, večinoma tuji lovci, odstrelili okoli 30, cene za njihov odstrel se gibljejo okoli 30 tisoč evrov. Ekskluzivni paketi Lov na alpskega kozoroga je eden najbolj ekskluzivnih in dragih lovov na svetu. Pri nas samo licenca za odstrel stane od ...

Več iz teme

kozoroglovtujciturizemSlovenija
ZADNJE NOVICE
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
RESNIČNOSTNI ŠOV

To so tekmovalci nove Kmetije: vsak dan bo drama! (Suzy)

Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali.
17. 1. 2026 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
VEZE IN POZNANSTVA

S čim se sploh ukvarja Brooklyn Beckham?

Če je najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama česa navajen, so to kritike in očitki, da izkorišča zveze in vpliv svojih staršev.
17. 1. 2026 | 06:00
05:22
Lifestyle  |  Stil
IZBOR

Retro model renault 5 premagal audija A5 in dacio bigster

Retro model renault 5 je slovenski avto leta.
Gašper Boncelj17. 1. 2026 | 05:22
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
GROZLJIVO

Z mogočno glavo v nahrbtniku v dolino: toliko bogati tujci plačujejo lov na kralja slovenskih gora

Država to razlaga kot najboljši način ohranjanja vrste.
Tina Horvat17. 1. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Januar ni Jaguar

In tradicija ni vrednota. Le resnična vrednota je tisto, kar preživi, ko se oblika zamenja.
Primož Kališnik17. 1. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Meščani bodo fit

Nekateri bodo pogosteje hodili ...
Branko Babič16. 1. 2026 | 22:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki