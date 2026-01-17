Z mogočno glavo v nahrbtniku v dolino: toliko bogati tujci plačujejo lov na kralja slovenskih gora

GROZLJIVO

Država to razlaga kot najboljši način ohranjanja vrste.

V Sloveniji živi le še 250 alpskih kozorogov (Capra ibex). Povsod drugod uživajo strogo zaščito in jih varujejo kot največji naravni zaklad, pri nas pa so še vedno navadna lovna divjad brez zaščite. Edina oblika njihovega varstva je tako imenovani ohranitveni lov, upravljanje z njimi pa je v celoti prepuščeno lovskim družinam. V zadnjih treh letih so jih, večinoma tuji lovci, odstrelili okoli 30, cene za njihov odstrel se gibljejo okoli 30 tisoč evrov. Ekskluzivni paketi Lov na alpskega kozoroga je eden najbolj ekskluzivnih in dragih lovov na svetu. Pri nas samo licenca za odstrel stane od ...