50 milijonov evrov vredna naložba: Z novim lesnim centrom v Kočevski Reki v sam evropski vrh (FOTO)

V nekdanjem podjetju Snežnik, ki se zdaj kot del skupine Slovenski državni gozdovi (SiDG) imenuje Fagus Slovenica, so napovedali začetek največje investicije v predelavo lesa v zgodovini samostojne Slovenije. S 50 milijonov evrov vredno naložbo bodo zgradili sodoben lesnopredelovalni center za predelavo bukovega lesa, ki bo tretji največji v Evropi. V njem bodo letno namesto sedanjih 60.000 kubičnih metrov smrekovih hlodov predelali okoli 100.000 kubikov bukove hlodovine. Postavili bodo novo žagarsko linijo, ki bo podprta z umetno inteligenco, avtomatizirano sodobno sortirnico končnih izdelkov, sušilnice za toplotno obdelavo lesa, moderno lupilno linijo, centralo za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase, nove manipulacijske in skladiščne površine ter novo industrijsko zgradbo. Rezultat nove proizvodnje bo vrhunsko obdelan in po potrebi parjen bukov žagan les s ciljnimi dimenzijami in vlažnostmi glede na potrebe kupcev za uporabo predvsem v pohištveni industriji.

»Dela se bodo začela v drugi polovici letošnjega leta, proizvodnja pa bo v novih objektih stekla konec leta 2027,« je povedal Rok Rutar, direktor Fagus Slovenica. Podjetje ima 40 zaposlenih, z novo proizvodnjo pa jih bo 51. Sodobni center bodo zgradili na območju podjetja, ki ga bodo porušili. Podatek, da se s smrekove hlodovine preusmerjajo na bukovo, je posledica naravnih danosti, je povedal glavni direktor SiDG mag. Marko Matjašič. Odločitev je bila zelo premišljena: »V zadnjih 20 letih se je lesna zaloga bukve povečala za 60 odstotkov.« Lesa za nov lesnopredelovalni center ne bodo zagotavljali le iz državnih, ampak tudi iz zasebnih gozdov. Ob preusmeritvi žaganja na bukev se bo pri SiDG sprostilo okoli 60.000 kubičnih metrov hlodovine smreke in jelke, ki so jo v Kočevski Reki žagali do sedaj, na druge slovenske žage.

Skupina SiDG bo denar za naložbo zagotovila sama in s posojili. Za izbiro najboljše razpoložljive tehnologije za lesnopredelovalni obrat so izvedli mednarodno povpraševanje; med petimi dobavitelji tehnološke opreme sta izbrana kar dva slovenska dobavitelja z dvema ključnima sklopoma, Mebor bo glavni dobavitelj lupilne linije in sortirnice hlodovine, žagalne linije in sortirnice desk, Smarti (TAB System) pa za dobavo merilnih in skenirnih sistemov. Sodobna žaga je pomembna za razvoj lesnopredelovalne panoge v Sloveniji – nekoč smo imeli v tej panogi 14 velikih podjetij – in da ne bomo več iz Slovenije, kjer je les osnovna in najbolj razširjena surovina, v tujino vozili hlodov, nazaj pa polizdelke in izdelke. Kočevski župan Gregor Košir je izpostavil dodatno dimenzijo naložbe: »Gre za dolgo pričakovano investicijo, ki pomeni pomembno gospodarsko oživitev celotnega nekdanjega zaprtega območja. Hkrati prinaša najsodobnejšo tehnologijo in trajnostno naravnanost. Uresničuje se naša želja, da bo les z območja Kočevske sedaj lahko ustvarjal bistveno več dodane vrednosti in bo ustrezno obdelan na voljo tudi regionalni lesni industriji.«

