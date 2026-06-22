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CENE GORIV

Z obiskom beninskega servisa počakajte do jutri, ne bo vam žal

Cene goriv bodo od polnoči najniže po 10. marcu.
Od polnoči bodo cenejše vse vrste goriv (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
Od polnoči bodo cenejše vse vrste goriv (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 22. 6. 2026 | 17:29
1:44
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Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na 1,530 evra, liter dizla za 11,1 centa na 1,607 evra, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na 1,200 evra. Gre za najnižje cene po 10. marcu. Veljale bodo do vključno 29. junija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Nižje cene od danes določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca, nato pa so se po izbruhu vojne v Iranu začele zviševati.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,633 evra za liter, dizel okoli 1,711 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,303 evra. Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

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