Z ritjem po tleh pomlajujejo gozd ob Muri

V Mursko šumo ob slovensko-hrvaško-madžarski meji so se vrnili krškopoljski prašiči. Njihova naloga pa ni samo paša, temveč bodo s svojim naravnim vedenjem pomagali ustvariti čim boljše razmere za naravno pomlajevanje poplavnega gozda. Prašiči bodo namreč na ograjeni površini s pašo in ritjem po tleh prispevali k izboljšanju razmer za naravno pomlajevanje trdolesne loke. Z gozdno pašo se zmanjšuje razraščenost zeliščnega sloja, s hojo in ritjem pa prašiči premešajo humusni in mineralni sloj tal. Na ta način se ustvarjajo boljše razmere za kalitev in rast semen. Po končani paši bodo prašiči, in to še pred semenenjem hrasta, odstranjeni iz ograjene površine.

12 MILIJONOV EVROV je vrednost projekta.

Gre za precej nenavaden, vendar do narave prijazen način gospodarjenja z gozdnim prostorom. Podoben pristop je bil na območju Murske šume uporabljen že v okviru projekta Natura Mura. Že takrat so na ograjeni površini s pomočjo krškopoljskih prašičev spodbujali naravno pomlajevanje poplavnega gozda. Tedaj so na površini treh hektarov pomlajevali s pomočjo 15 krškopoljskih prašičev.

Prašiči so se vrnili

Mursko šumo obnavljajo s povsem naravnimi procesi. FOTO: Oste Bakal

Najnižji strošek

Zdajšnja aktivnost je povezana s projektom Natura Mura–Drava, ki je namenjen obnovi rečnih in obrečnih habitatov ob Muri in Dravi. Projekt poteka med letoma 2025 in 2029, njegova skupna vrednost presega 12 milijonov evrov. Med partnerji je tudi Občina Lendava. V okviru projekta je predvidenih več ukrepov, ki naj bi prispevali k izboljšanju življenjskih razmer številnih rastlinskih in živalskih vrst ter k ohranjanju značilne krajine ob Muri. Ritje in paša prašičev pripomoreta, da bo gozd svoje pomlajevanje v večji meri opravil sam – s semeni dreves, ki bodo vzklila v zanje ugodnejših razmerah. Skratka, slovenski avtohtoni prašiči so se po dveh letih vrnili v prekmurske državne gozdove, kjer pomagajo pri vzpodbujanju naravnega pomlajevanja mehkolesne loke oziroma vrbovij in topolovij. Prašiči bodo, še preden bo začelo hrastovo listje odpadati, teren zrahljali. Želod bo padel na to mehko razrito posteljico, s pomočjo dežja se bo posteljica zakrila in želod bo imel tudi na tak način kar 90 odstotkov več možnosti, da bo vzklil in bomo dobili novo drevo, nov gozd.

Krškopoljci lendavskega ekološkega rejca Vinka Ferenčaka v teh dneh že na veliko uživajo. V hektar veliki ogradi v Murski šumi po cele dneve brskajo po tleh, iščejo koreninice, črve in podobne poslastice, poležavajo na prijetnem jesenskem soncu in si sploh ne predstavljajo, kako koristni so za gozd in za naravo ob reki Muri.

S hojo in ritjem po zemlji premešajo humusni in mineralni sloj tal.

Razlika med pripravo gozda z naravno nasemenitvijo s prašiči na eni in s stroji na drugi strani je najmanj v tem, da je strošek strojne priprave tal bistveno višji. Tudi okoljsko je bistveno manj sprejemljivo. Pri prašičih pa so strošek samo ograja, prevoz prašičev in njihova oskrba z vodo in hrano. »Tretja možnost, umetna obnova s sajenjem, pa je najdražja, saj je treba kupiti sadike in vložiti precej fizičnega dela,« poudarjajo v družbi Slovenski državni gozdovi, kjer so prav tako izjemno zadovoljni z izvajanjem projekta. Dodajajo, da je ograja, visoka dva metra, z zunanje strani obdana še z električnim pastirjem, in sicer zato, da so preprečili stik med domačimi in divjimi prašiči.