Z ritjem po tleh pomlajujejo gozd ob Muri

V Mursko šumo ob slovensko-hrvaško-madžarski meji so se vrnili krškopoljski prašiči. Njihova naloga pa ni samo paša, temveč bodo s svojim naravnim vedenjem pomagali ustvariti čim boljše razmere za naravno pomlajevanje poplavnega gozda. Prašiči bodo namreč na ograjeni površini s pašo in ritjem po tleh prispevali k izboljšanju razmer za naravno pomlajevanje trdolesne loke. Z gozdno pašo se zmanjšuje razraščenost zeliščnega sloja, s hojo in ritjem pa prašiči premešajo humusni in mineralni sloj tal. Na ta način se ustvarjajo boljše razmere za kalitev in rast semen. Po končani paši bodo prašiči, in to še pred semenenjem hrasta, odstranjeni iz ograjene površine.
12 MILIJONOV EVROV je vrednost projekta.
Gre za precej nenavaden, vendar do narave prijazen način gospodarjenja z gozdnim prostorom. Podoben pristop je bil na območju Murske šume uporabljen že v okviru projekta Natura Mura. Že takrat so na ograjeni površini s pomočjo krškopoljskih prašičev spodbujali naravno pomlajevanje poplavnega gozda. Tedaj so na površini treh hektarov pomlajevali s pomočjo 15 krškopoljskih prašičev.
Krškopoljci lendavskega ekološkega rejca Vinka Ferenčaka v teh dneh že na veliko uživajo. V hektar veliki ogradi v Murski šumi po cele dneve brskajo po tleh, iščejo koreninice, črve in podobne poslastice, poležavajo na prijetnem jesenskem soncu in si sploh ne predstavljajo, kako koristni so za gozd in za naravo ob reki Muri.
S hojo in ritjem po zemlji premešajo humusni in mineralni sloj tal.
Razlika med pripravo gozda z naravno nasemenitvijo s prašiči na eni in s stroji na drugi strani je najmanj v tem, da je strošek strojne priprave tal bistveno višji. Tudi okoljsko je bistveno manj sprejemljivo. Pri prašičih pa so strošek samo ograja, prevoz prašičev in njihova oskrba z vodo in hrano. »Tretja možnost, umetna obnova s sajenjem, pa je najdražja, saj je treba kupiti sadike in vložiti precej fizičnega dela,« poudarjajo v družbi Slovenski državni gozdovi, kjer so prav tako izjemno zadovoljni z izvajanjem projekta. Dodajajo, da je ograja, visoka dva metra, z zunanje strani obdana še z električnim pastirjem, in sicer zato, da so preprečili stik med domačimi in divjimi prašiči.