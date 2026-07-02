S cerkve na Rožniku odpadel kos fasade: je kriv veter? Župnik opozarja na drug problem

Med sredinim večernim sprehodom po Rožniku smo opazili, da je s cerkve Marijinega obiskanja odpadel kos fasade. Ker je takrat močno pihal veter, smo se vprašali, ali je veter kriv za poškodbo na cerkvi ali pa se za odpadlim ometom skriva drug razlog. O opaženem smo povprašali 71-letnega župnika Pavla Jakopa, ki skrbi za cerkev Marijinega obiskanja na Rožniku in je tudi župnik v župniji Marijinega oznanjenja pri Tromostovju. Povedal je, da pred našim klicem sploh ni vedel, da je del fasade odpadel. »Hvala za vašo skrb in informacijo o fasadi na Rožniški cerkvi. Sem vesel, da ste opazili in vam je mar,« se nam je zahvalil. Dodal je, da so fasado obnovili pred slabimi desetimi leti, vendar je prav del na zvoniku že dlje časa izpostavljen posebnim obremenitvam.

FOTO: SN

Ne krivi vetra, temveč ogenj

Po besedah župnika poškodba najverjetneje ni posledica vetra. Prepričan je, da največ škode povzroča ogenj ob prireditvah na Rožniku. »Fasado cerkve smo obnavljali pred slabimi 10 leti, a ta del fasade na zvoniku je vedno žrtev ognja na Rožniku, in sicer prvomajskega kresa in še enega dogodka, ki ga pa letos hvala Bogu ni bilo,« je pojasnil.

FOTO: SN

Ob tem je opozoril, da so na škodljive učinke vročine že večkrat opozarjali. »Večkrat smo že opozarjali na negativne učinke ognja – vročine, pa se to ne upošteva. Niti niso imeli našega dovoljenja za kurjenje ognja. Žal je samovolja in oblast tako močna, da lahko počnejo karkoli brez dovoljenja, mi pa smo pri tem nemočni, ker se posledice takih dejanj pokažejo šele sčasoma.«

Župnik je dodal, da cerkev nima sredstev, da bi fasado obnavljala vsakih deset let. Nazadnje so jo prenovili ob koncu leta 2019, ko je cerkev dočakala obsežnejšo prenovo. Takrat so izvedli konstrukcijske posege na ostrešju, utrdili statiko ter opravili obnovitvena dela v notranjosti in na zunanjosti cerkve.

Cerkev na Rožniku Cerkev Marijinega obiskanja stoji na Cankarjevem vrhu na ljubljanskem Rožniku. Zaradi lege, rdeče fasade in nočne osvetlitve jo je z južne strani Ljubljane ter z Ljubljanskega barja mogoče opaziti že od daleč. Je podružnična cerkev župnije Ljubljana - Marijino oznanjenje. Na tem griču je cerkev najverjetneje stala že v 16. stoletju, današnja baročna stavba pa jo je v 18. stoletju nadomestila po načrtih arhitekta Candida Zullianija. Sodi med zadnje nove baročne cerkve, ki so jih v 18. stoletju postavili v Ljubljani. Leta 1826 so jo dobili v upravo frančiškani, deset let pozneje pa je postala frančiškanska podružnica. Notranja oprema je iz 19. stoletja.

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