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NISO NA VOLJO

Se bo zgodovina pisala na novo? Z RTV naj bi izginili posnetki obdobja osamosvojitve

Na družbenih omrežjih se je razširila vest, da arhivskih posnetkov RTV iz časa osamosvojitve ni več mogoče gledati na spletu.
FOTO: Vidic/RTV Slovenija

FOTO: Vidic/RTV Slovenija

FOTO: Zajem zaslona, omrežje X

FOTO: Zajem zaslona, omrežje X

FOTO: Zajem zaslona, RTV Slovenija Arhiv

FOTO: Zajem zaslona, RTV Slovenija Arhiv

FOTO: Vidic/RTV Slovenija
FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
FOTO: Zajem zaslona, RTV Slovenija Arhiv
G. P.
 5. 8. 2026 | 20:56
4:30
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Na družbenem omrežju X je zaokrožila objava novinarja Gašperja Blažiča, ki je opazil, da na spletnem arhivu RTV Slovenija zadnje čase ni več mogoče dostopati do številnih televizijskih dnevnikov, poročil in drugih oddaj iz obdobja slovenske osamosvojitve. Ob tem je zapisal, da so zapisi sicer še vedno evidentirani, vendar ob poskusu ogleda uporabnik prejme le obvestilo, da posnetek ni na voljo.

»V spletnem arhivu RTV Slovenija so imeli nekoč že naložene arhivske posnetke iz časa osamosvajanja. Tudi TV Dnevnike in Poročila iz časa vojne za Slovenijo. Že dlje časa opažam, da zaznamki teh vsebin sicer še obstajajo, vendar so jih očitno namensko izbrisali. Ko si hočem kaj ogledati, dobim samo kratko pisno pojasnilo, da posnetek ni na voljo,« je zapisal.

FOTO: Zajem zaslona, omrežje X
FOTO: Zajem zaslona, omrežje X

Gre za cenzuro trenutne politike?

»Morda se razlog skriva v tem, da 'depolitizirani' politikomisarji z RTV cenzurirajo vsebine, ker bi neposreden dostop javnosti razgalil kakšno stvar preveč. Že ob 15-letnici osamosvojitve so v sklopu Sedma moč osamosvojitve prikazovali TV dnevnike iz let 1990, 1991 in deloma tudi 1992. Na straneh arhiva RTV ni ničesar več, razen kar so nekateri zanesenjaki shranili in objavili na YouTubu.«

Njegova objava se umešča v širši politični spor o RTV Slovenija, ki traja že več let. Po spremembi zakona o RTV in menjavi vodstva leta 2023 predstavniki SDS in nekateri desnosredinski komentatorji večkrat očitajo nacionalni televiziji, da zmanjšuje pomen obdobja osamosvojitve oziroma da spreminja način predstavljanja tega zgodovinskega obdobja. Za takšne očitke RTV že dlje časa odgovarja, da ne držijo. Ob novi menjavi vlade napadi na državne medije spet postajajo aktualni, pred le nekaj dnevi smo bili priča tvitu Janeza Janše, ki meni, da je denarja za neodvisno televizijo preprosto škoda.

FOTO: Zajem zaslona, RTV Slovenija Arhiv
FOTO: Zajem zaslona, RTV Slovenija Arhiv

RTV: Posnetki niso izbrisani

Za pojasnila smo se obrnili tudi na RTV Slovenija, kjer zatrjujejo, da posnetki niso bili izbrisani.

»RTV Slovenija v prostorih TV-dokumentacije skladno z zakonodajo hrani vse posnetke iz časa osamosvojitve Slovenije. Vsi posnetki so javno dostopni v prostorih TV-dokumentacije, mogoče pa jih je na naročilo pridobiti tudi za lastno uporabo,« so odgovorili.

Poudarjajo, da spletna stran rtvslo.si oziroma platforma RTV 365 nista arhiv v klasičnem pomenu besede. »Spletna stran rtvslo.si oziroma aplikacija RTV 365 ne predstavljata arhiva, temveč storitev za ogled vsebin v živo ali na zahtevo. Ogled posnetkov prek spleta na zahtevo omogočamo skladno z avtorskimi pravicami.«

Po njihovih besedah je na spletu praviloma mogoče gledati vsebine približno zadnjih deset let. »Na naših spletnih platformah je praviloma omogočen dostop do RTV-vsebin za obdobje zadnjih desetih let, po tem obdobju pa se vsebine umaknejo iz javnega spletnega dostopa, vendar ostanejo dostopne prek TV-dokumentacije. Razlog za to omejitev je, da so avtorske pravice za spletni ogled praviloma urejene za obdobje desetih let.« Pripeli so tudi povezave do arhiva, kjer si je določene posnetke res mogoče ogledati.

Del vsebin je še vedno dostopen

Na RTV ob tem poudarjajo, da številne vsebine iz obdobja osamosvojitve kljub temu ostajajo prosto dostopne tudi na spletu. Gre predvsem za posebna tematska portala, pripravljena ob 25- in 30-letnici slovenske osamosvojitve, kjer so zbrani številni arhivski prispevki, televizijski dnevniki, poročila, dokumentarne oddaje ter drugi zgodovinski posnetki iz tistega časa.

Celotna razprava se tako vrti okoli dveh različnih vprašanj. Blažič opozarja predvsem na to, da številnih arhivskih posnetkov danes ni več mogoče gledati prek spleta, medtem ko RTV odgovarja, da posnetki niso izginili, ampak ostajajo shranjeni v TV-dokumentaciji. Po njihovem pojasnilu gre predvsem za omejitve spletne objave zaradi avtorskih pravic in ne za odstranjevanje ali brisanje zgodovinskega arhiva.

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