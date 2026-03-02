  • Delo d.o.o.
SODIŠČE ODLOČILO

Tea Kotnik, ki je sina pustila umirati v razgretem avtu, obsojena na 12 let zapora

Deček je zaradi vročine in zadušitve utrpel odpoved možganov in srca ter umrl.
FOTO: Mojca Marot Mojca Marot
FOTO: Mojca Marot Mojca Marot
N. P.
 2. 3. 2026 | 16:44
3:00
A+A-

Sodni senat celjskega sodišča je danes zaradi smrti 22-mesečnega otroka, ki je junija 2023 umrl v razgretem vozilu pri Preboldu, njegovo mater Teo Kotnik obsodil na enotno kazen 12 let zapora, njenega partnerja Tilna Novaka pa na 11 let in šest mesecev zapora. Po izreku sodbe je sodišče obema zaradi ponovitvene nevarnosti odredilo tudi pripor. Sodba še ni pravnomočna. Po ugotovitvah sodišča sta otroka junija 2023 več ur pustila privezanega v otroškem sedežu v zaprtem vozilu. Zaradi vročine in zadušitve je utrpel odpoved možganov in srca ter umrl. Senat je poudaril, da bi lahko vsak od njiju s pravočasnim ukrepanjem smrt preprečil.

Sodnica je poudarila, da zapustitev otroka v vozilu ni bila osamljen dogodek, temveč posledica daljšega obdobja neodgovornega ravnanja in zanemarjanja.

Mati, ki se je februarja letos poročila s soobtoženim, je za štiri kazniva dejanja prejela posamezne kazni štiri leta in šest mesecev, eno leto in šest mesecev, tri leta in šest mesecev ter dve leti in deset mesecev zapora. Partnerju je sodišče izreklo štiri leta in šest mesecev, eno leto, štiri leta in šest mesecev ter dve leti zapora. V kazen se jima všteva čas pridržanja in pripora od junija 2023. Sodišče ju ni spoznalo za kriva le povzročitve smrti iz malomarnosti, temveč tudi zanemarjanja mladoletne osebe in neupravičene proizvodnje ter prometa s prepovedanimi drogami. Ugotovilo je, da sta otroka dalj časa izpostavljala nevarnemu okolju, kjer so bile prisotne droge, ter da sta uživanje celo dopuščala in spodbujala. V večmesečnem obdobju sta kupovala, hranila in prodajala prepovedane substance več odjemalcem, tudi osebam v zdravljenju odvisnosti. Del očitkov sicer ni bil dokazan, preprodaja v določenem obdobju pa je bila po presoji senata nedvomna.

Kot oteževalne okoliščine je sodnica izpostavila popolno odvisnost in ranljivost otroka ter dejstvo, da sta bila obtožena pod vplivom drog. Poudarila je, da zapustitev otroka v vozilu ni bila osamljen dogodek, temveč posledica daljšega obdobja neodgovornega ravnanja in zanemarjanja. Senat je preveril tudi ravnanje obeh med priporom. Partner se je zdravil z metadonsko terapijo in po izvidih v tem času ni užival prepovedanih drog. Mati je med priporom drogo uživala, odklanjala teste in se neprimerno vedla do paznic. Tožilec je z odločitvijo zadovoljen in meni, da je sodišče po obsežnem dokaznem postopku pravilno ugotovilo krivdo. Oba zagovornika sta napovedala pritožbo, prav tako tudi zoper ponovno odreditev pripora, ki jo sodišče utemeljuje s ponovitveno nevarnostjo.

