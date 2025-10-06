Za debele buče je treba debelo lagati, toliko jih gre v liter olja

Bučnemu olju pravijo tudi zeleno zlato. Ne le na severovzhodu države, od koder je zaščiteno štajersko-prekmursko bučno olje, tudi v drugih predelih Slovenije, pa tudi za našimi mejami, še posebno v Avstriji, Avstraliji, na Hrvaškem, Madžarskem, ga imajo nadvse v čislih.

Letošnje sušno poletje ni bilo najbolj naklonjeno gojenju buč, te potrebujejo precej več vlage. Kljub suši pa je pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv.

Ne glede na to, kakšna bo letina, pa je že znano, da za liter bučnega olja potrebujemo od 2,5 kilograma do 3 posušenih bučnic (semen) oziroma od 30 do 40 buč, težkih od pet pa do osem kilogramov. Cena bučnega olja naj bi bila več kot 22 evrov na liter.

Od buče do olja

Na hektar je možno pridelati od 1200 do 2000 kilogramov buč, po sistemu ekološke pridelave pa le 700 kilogramov, kar pomeni, da je takšno olje tudi dosti dražje. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) so bile v lanskem letu na območju Slovenije buče posajene na nekaj manj kot 3800 hektarjih površin.

Pravijo mu tudi zeleno zlato. FOTO: Sasimoto/Getty Images

Ko se barva oljnih buč jeseni spremeni iz zelene v rumeno-oranžno, se napove čas za spravilo. Strojno jih poberejo z njive in iz njih kar posesajo semena. Nekoč so to opravilo – gre za tako imenovano ročno trebljenje (pobiranje semen) – opravljale predvsem ženske. Ko je seme pobrano, sledi pranje, in to kar s stroji. Prednost čistega semena je v večjem izkoristku olja, boljši kakovosti in krajšem času sušenja. Očiščena semena odpeljejo v sušilnico, med sušenjem jih je treba ves čas mešati.

Kljub suši je letošnji pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv. FOTO: Oste Bakal

Iztrebljeno bučno seme so v preteklosti sušili na lesah, ki so jih postavljali pod napuščem streh, ali pa na pocjah, kot so rekli tistemu delu hiše, ki ga je pokrival kap (slamnate) strehe.

Slovenska golica podobna avstrijski To sorto je Janez Saksida iz Tovarne olja Slovenska Bistrica vzgojil z individualno odbiro iz domače populacije buč golic iz okolice Apač na Dravskem polju. Tja naj bi bučo golico po navedbah prinesli že okoli leta 1930, in sicer iz avstrijske Štajerske. V Sortno listo Jugoslavije je bila sorta vpisana 1974. Vpisana je ostala tudi v Sortni listi Slovenije, ob vstopu Slovenije v EU pa je uspešno opravila preverjanje. Sorta slovenska golica je morfološko zelo podobna avstrijski sorti gleisdorfska.

Osvežitev za živino

Za buče sicer že od nekdaj pravijo, da je to kultura, ki je vrinjena med posajeno koruzo. »Tako so to delali že naši starši, ki so na mali posesti preživljali veliko družino. Spominjam se, da so buče sadili med koruzo in krompirjem, tudi na robovih njiv, kjer se je rastlina razrasla čez vse mere; imela je namreč dovolj svetlobe. Gojili so predvsem stare sorte, ki so rodile veliko debelejše plodove, te buče pa so imele luskasto seme. To smo čez zimo luščili. Luščila je vsa družina, družno pri kakšnem gospodarju. To je bilo res prijetno druženje vaščanov in sorodnikov. Danes je drugače, danes sejemo sorto slovenska golica (kjer je seme olivne barve brez trde bele luščine), zato tudi tega običaja ni več,« nam je pripovedoval sogovornik z desnega brega Mure. Spomnil se je, kako so včasih buče vozili na kmečka dvorišča in jih sproti trebili le toliko, da so lahko (z razpolovljenimi bučami) pokrmili živino. »To je bila za živino, še zlasti pozno v jeseni, resnična osvežitev ob vsej suhi krmi ...«

V Vučji Gorici imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, mednje sodi tudi trebljenje bučnih semen. FOTO: Oste Bakal

Razpolovljene buče za živino FOTO: Oste Bakal

Danes različna društva obujajo to opravilo in organizirajo trebljenje bučnih semen iz razpolovljenih buč, s čimer ohranjajo tradicijo iz preteklosti.

Sogovornik se je spomnil, kako se je ob slabem vremenu seme vselej sušilo na krušni peči. Ko so ga slednjič oluščili, so šli na oljovo, to je stiskanje olja pri mlinarjih, ki so se ob mletju zrnja ukvarjali tudi z oljarstvom.

Pa še nekaj: kdor je imel letos debele buče, ta se je moral v času sajenja, kot so prepričani tudi v Vučji Gorici, kjer imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, na veliko lagati. Ponekod je bila ta navada nekoliko drugačna in so morali po koncu sajenja sesti na robu njive in odločno dejati: »Naj bojo buče tak debele, kak je moja rit!«