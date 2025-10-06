  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZELENO ZLATO

Za debele buče je treba debelo lagati, toliko jih gre v liter olja

Za liter olja potrebujemo od 30 do 40 buč, težkih od 5 do 8 kilogramov. Ko se njihova barva jeseni spremeni iz zelene v rumeno-oranžno, je čas za spravilo.
Ob slabem vremenu se je seme sušilo na krušni peči. FOTO: Diana Taliun/Getty Images

Ob slabem vremenu se je seme sušilo na krušni peči. FOTO: Diana Taliun/Getty Images

Pravijo mu tudi zeleno zlato. FOTO: Sasimoto/Getty Images

Pravijo mu tudi zeleno zlato. FOTO: Sasimoto/Getty Images

Kljub suši je letošnji pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv. FOTO: Oste Bakal

Kljub suši je letošnji pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv. FOTO: Oste Bakal

V Vučji Gorici imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, mednje sodi tudi trebljenje bučnih semen. FOTO: Oste Bakal

V Vučji Gorici imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, mednje sodi tudi trebljenje bučnih semen. FOTO: Oste Bakal

Razpolovljene buče za živino FOTO: Oste Bakal

Razpolovljene buče za živino FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Ob slabem vremenu se je seme sušilo na krušni peči. FOTO: Diana Taliun/Getty Images
Pravijo mu tudi zeleno zlato. FOTO: Sasimoto/Getty Images
Kljub suši je letošnji pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv. FOTO: Oste Bakal
V Vučji Gorici imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, mednje sodi tudi trebljenje bučnih semen. FOTO: Oste Bakal
Razpolovljene buče za živino FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 6. 10. 2025 | 07:10
4:54
A+A-

Bučnemu olju pravijo tudi zeleno zlato. Ne le na severovzhodu države, od koder je zaščiteno štajersko-prekmursko bučno olje, tudi v drugih predelih Slovenije, pa tudi za našimi mejami, še posebno v Avstriji, Avstraliji, na Hrvaškem, Madžarskem, ga imajo nadvse v čislih.

Letošnje sušno poletje ni bilo najbolj naklonjeno gojenju buč, te potrebujejo precej več vlage. Kljub suši pa je pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv.

Ne glede na to, kakšna bo letina, pa je že znano, da za liter bučnega olja potrebujemo od 2,5 kilograma do 3 posušenih bučnic (semen) oziroma od 30 do 40 buč, težkih od pet pa do osem kilogramov. Cena bučnega olja naj bi bila več kot 22 evrov na liter.

Od buče do olja

Na hektar je možno pridelati od 1200 do 2000 kilogramov buč, po sistemu ekološke pridelave pa le 700 kilogramov, kar pomeni, da je takšno olje tudi dosti dražje. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) so bile v lanskem letu na območju Slovenije buče posajene na nekaj manj kot 3800 hektarjih površin.

Pravijo mu tudi zeleno zlato. FOTO: Sasimoto/Getty Images
Pravijo mu tudi zeleno zlato. FOTO: Sasimoto/Getty Images

Na hektar je možno pridelati do 2000 kilogramov buč, po sistemu ekološke pridelave pa le 700.

Ko se barva oljnih buč jeseni spremeni iz zelene v rumeno-oranžno, se napove čas za spravilo. Strojno jih poberejo z njive in iz njih kar posesajo semena. Nekoč so to opravilo – gre za tako imenovano ročno trebljenje (pobiranje semen) – opravljale predvsem ženske. Ko je seme pobrano, sledi pranje, in to kar s stroji. Prednost čistega semena je v večjem izkoristku olja, boljši kakovosti in krajšem času sušenja. Očiščena semena odpeljejo v sušilnico, med sušenjem jih je treba ves čas mešati.

Kljub suši je letošnji pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv. FOTO: Oste Bakal
Kljub suši je letošnji pridelek v bližini radgonske industrijske cone zadovoljiv. FOTO: Oste Bakal

Iztrebljeno bučno seme so v preteklosti sušili na lesah, ki so jih postavljali pod napuščem streh, ali pa na pocjah, kot so rekli tistemu delu hiše, ki ga je pokrival kap (slamnate) strehe.

Slovenska golica podobna avstrijski

To sorto je Janez Saksida iz Tovarne olja Slovenska Bistrica vzgojil z individualno odbiro iz domače populacije buč golic iz okolice Apač na Dravskem polju. Tja naj bi bučo golico po navedbah prinesli že okoli leta 1930, in sicer iz avstrijske Štajerske. V Sortno listo Jugoslavije je bila sorta vpisana 1974. Vpisana je ostala tudi v Sortni listi Slovenije, ob vstopu Slovenije v EU pa je uspešno opravila preverjanje. Sorta slovenska golica je morfološko zelo podobna avstrijski sorti gleisdorfska.

Osvežitev za živino

Za buče sicer že od nekdaj pravijo, da je to kultura, ki je vrinjena med posajeno koruzo. »Tako so to delali že naši starši, ki so na mali posesti preživljali veliko družino. Spominjam se, da so buče sadili med koruzo in krompirjem, tudi na robovih njiv, kjer se je rastlina razrasla čez vse mere; imela je namreč dovolj svetlobe. Gojili so predvsem stare sorte, ki so rodile veliko debelejše plodove, te buče pa so imele luskasto seme. To smo čez zimo luščili. Luščila je vsa družina, družno pri kakšnem gospodarju. To je bilo res prijetno druženje vaščanov in sorodnikov. Danes je drugače, danes sejemo sorto slovenska golica (kjer je seme olivne barve brez trde bele luščine), zato tudi tega običaja ni več,« nam je pripovedoval sogovornik z desnega brega Mure. Spomnil se je, kako so včasih buče vozili na kmečka dvorišča in jih sproti trebili le toliko, da so lahko (z razpolovljenimi bučami) pokrmili živino. »To je bila za živino, še zlasti pozno v jeseni, resnična osvežitev ob vsej suhi krmi ...«

V Vučji Gorici imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, mednje sodi tudi trebljenje bučnih semen. FOTO: Oste Bakal
V Vučji Gorici imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, mednje sodi tudi trebljenje bučnih semen. FOTO: Oste Bakal
Razpolovljene buče za živino FOTO: Oste Bakal
Razpolovljene buče za živino FOTO: Oste Bakal

Gojili so predvsem stare sorte, ki so rodile veliko debelejše plodove.

Danes različna društva obujajo to opravilo in organizirajo trebljenje bučnih semen iz razpolovljenih buč, s čimer ohranjajo tradicijo iz preteklosti.

Sogovornik se je spomnil, kako se je ob slabem vremenu seme vselej sušilo na krušni peči. Ko so ga slednjič oluščili, so šli na oljovo, to je stiskanje olja pri mlinarjih, ki so se ob mletju zrnja ukvarjali tudi z oljarstvom.

FOTO: Oste Bakal
FOTO: Oste Bakal

Pa še nekaj: kdor je imel letos debele buče, ta se je moral v času sajenja, kot so prepričani tudi v Vučji Gorici, kjer imajo društvo, ki skrbi za ohranjanje starih kmečkih običajev, na veliko lagati. Ponekod je bila ta navada nekoliko drugačna in so morali po koncu sajenja sesti na robu njive in odločno dejati: »Naj bojo buče tak debele, kak je moja rit!«

22 evrov na liter je cena bučnega olja.

Več iz teme

bučeoljeGeneracija+Slovenijaekologijajesen
ZADNJE NOVICE
08:10
Novice  |  Slovenija
ŠKORPIJON

Slovenec tega ni pričakoval: poglejte, kaj je opazil v stanovanju! Prišlo je s paketom

V domu je naletel na nenavadnega obiskovalca: največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.
6. 10. 2025 | 08:10
08:05
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Na Trebelnem prikaz starih obrti: ličkali in peli, vmes podkovali Jacka (FOTO)

Na Trebelnem prikaz starih obrti s koncertom in povorko konjskih vozov. Poklonili so se minulim časom ter obudili spomine na delo in življenje svojih prednikov.
Drago Perko6. 10. 2025 | 08:05
08:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRI JUŽNIH SOSEDIH

Groza v nedeljo zvečer! Skozi veje opazili razbito vozilo, v njem našli truplo

Okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili s policije.
6. 10. 2025 | 08:04
08:00
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Od zapuščene domačije do uspešne turistične zgodbe

Družina Podlesnik na svoji kmetiji, ki leži visoko nad Ljubnim ob Savinji, ponuja pristno doživetje podeželja.
6. 10. 2025 | 08:00
07:51
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITE STVARITVE

Na Kockefestu sestavljanje brez načrta največ velja (FOTO)

Na 28. Kockefestu smo videli kreacije 25 razstavljavcev. Navdušile tiste, ki jih mladi ustvarijo iz osnovnih gradnikov.
Ajda Janovsky6. 10. 2025 | 07:51
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Teden z Luno: smo tik pred ščipom, zato pazimo, da čustveno ne delamo drame

Izkoristimo dodatno energijo za reševanje izzivov.
Joy Lotos6. 10. 2025 | 07:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki