  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA TRAGEDIJA

Za Emo, Petro in Izidorja molili tudi v Italiji: »Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu«

Domačini se od tragično preminule koroške družine poslavljajo s solidarnostjo.
Prebivalci kalabrijskega kraja še kako sočustvujejo z žrtvami in njihovimi svojci. FOTO: Zaslonski Posnetek, Il Quotidiano Del Sud

Prebivalci kalabrijskega kraja še kako sočustvujejo z žrtvami in njihovimi svojci. FOTO: Zaslonski Posnetek, Il Quotidiano Del Sud

Tudi od zunaj so vidne sledi požara. FOTO: Zaslonski Posnetek

Tudi od zunaj so vidne sledi požara. FOTO: Zaslonski Posnetek

Notranjost je povsem razdejalo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Notranjost je povsem razdejalo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Za tragedijo naj bi bila odgovorna eksplozija plina v jeklenkah. FOTO: Zaslonski Posnetek

Za tragedijo naj bi bila odgovorna eksplozija plina v jeklenkah. FOTO: Zaslonski Posnetek

Izidor Jamnik FOTO: Fb Schrack Technik Slovenija

Izidor Jamnik FOTO: Fb Schrack Technik Slovenija

Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. FOTO: Vigili Del Fuoco

Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. FOTO: Vigili Del Fuoco

Prebivalci kalabrijskega kraja še kako sočustvujejo z žrtvami in njihovimi svojci. FOTO: Zaslonski Posnetek, Il Quotidiano Del Sud
Tudi od zunaj so vidne sledi požara. FOTO: Zaslonski Posnetek
Notranjost je povsem razdejalo. FOTO: Zaslonski Posnetek
Za tragedijo naj bi bila odgovorna eksplozija plina v jeklenkah. FOTO: Zaslonski Posnetek
Izidor Jamnik FOTO: Fb Schrack Technik Slovenija
Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. FOTO: Vigili Del Fuoco
 9. 9. 2026 | 05:13
5:11
A+A-

Bolečina ne pozna meja ne jezika – o tem priča tragedija, ki je dve državi povezala v neizmerni žalosti. 25. avgusta je uhajanje plina v počitniški nastanitvi v Miletu v Kalabriji, ki sta mu sledila eksplozija plina in požar, vzelo življenje koroške družine Jamnik Kobolt iz Kotelj v bližini Raven na Koroškem: Izidorja, Petre in njune desetletne hčerke Eme. Vsi trije so zaradi posledic hudih opeklin v naslednjih dneh, drug za drugim, umrli v treh različnih italijanskih bolnišnicah.

Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. Prvo, očetovo, je danes v Palermu opravila sodna izvedenka Elvira Ventura Spagnolo. Obdukcijo hčerke Eme naj bi izvedel sodnomedicinski izvedenec Antonio De Donno iz Barija, njene matere pa Fabrizio Vanaria iz Catanie. Datum njunih obdukcij ob zaključku redakcije še ni bil znan. Italijanski preiskovalci nadaljujejo preiskavo okoliščin tragičnega dogodka, objekt B & B Villa Mery, kjer je izbruhnil usodni požar, pa ostaja zapečaten.

Tudi od zunaj so vidne sledi požara. FOTO: Zaslonski Posnetek
Tudi od zunaj so vidne sledi požara. FOTO: Zaslonski Posnetek

V Miletu so znova izkazali sočustvovanje in solidarnost. Ponovno so odpovedali vse praznične prireditve ter namesto tega organizirali skupno molitev, ki je bila hkrati znamenje povezanosti s cerkvijo sv. Marjete v Kotljah, rojstni župniji žrtev. V nedeljo so se zbrali v stolni cerkvi škofije Mileto-Nicotera-Tropea, kjer so pri dopoldanski spominski maši zbirali darove vernikov za Slovensko karitas – zbrana sredstva bodo sorodnikom pomagala pri kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov in drugih izdatkov, povezanih z nesrečo. Denarna pomoč se zbira tudi v Sloveniji. Pri spominski maši so bili prisotni tudi lastniki turističnega objekta.

Notranjost je povsem razdejalo. FOTO: Zaslonski Posnetek
Notranjost je povsem razdejalo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ponovno so odpovedali vse praznične prireditve ter namesto tega organizirali skupno molitev.

Kot je poročal Il Vibonese, je župnik Giuseppe Pititto v imenu vseh izrazil globoko pretresenost ob tragediji. Posebej je omenil predanost pokojnih domači župnijski skupnosti ter dodal, da bi morali vsi živeti po njihovem zgledu. Zvečer so se Emi, Petri in Izidorju poklonili še s tihim pohodom z baklami, ki se je začel na trgu Piazza Badia.

Ganljivo slovo šole

Učenci in zaposleni na Osnovni šoli Koroški jeklarji, ki jo je deklica obiskovala, so ji na svoji spletni strani posvetili zapis Naši Emi v spomin. »Z neizmerno žalostjo smo sprejeli novico, da nas je po tragični nesreči zapustila naša učenka Ema. Ob tako neizmerni izgubi je težko najti besede. Ema je bila dragocen del naše šolske skupnosti in v naših srcih bo za vedno ostala kot draga sošolka, prijateljica in učenka.« Poslovili so se z besedami: »Ema, pogrešali te bomo. Počivaj v miru,« obenem pa so vsem učencem in njihovim družinam ponudili pomoč.

Izidor Jamnik FOTO: Fb Schrack Technik Slovenija
Izidor Jamnik FOTO: Fb Schrack Technik Slovenija

Slovo sodelavcev

Od očeta so se poslovili tudi njegovi sodelavci. »Izidor je dolga leta zvesto bogatil naš kolektiv s svojo visoko strokovnostjo. Bil je človek širokega nasmeha z vzornim odnosom do sodelavcev, ki je prihajal z globin njegovega resničnega srca. Izguba človeka s plemenitim karakterjem, kot je Izidor, je nenadomestljiva. Spominjali se ga bomo kot uglednega vodjo ekipe, vsestransko zanesljivega sodelavca in kot dobrega očka ter moža, ki je imel tako zelo rad svojo družino. Svojcem in prijateljem sporočamo, da z njimi delimo bolečino,« so na družbenem omrežju zapisali njegovi kolegi iz Schrack Technik Slovenija.

Primorska skupina Klapa Semikanta, ki je bila z družino prijateljsko povezana, se je od Eme, Petre in Izidorja poslovila z naslednjimi besedami. »Prvič smo se srečali pred mnogimi leti v Padni, istrski vasici, za katero pravijo, da ima tako čudovit razgled, da zdravi dušo. In od takrat so se naše poti križale še večkrat,« so zapisali glasbeniki. »Pripeljali ste se od daleč, iz vaše lepe Koroške. In kot takrat, tako tudi še mnogokrat potem – nikoli vam ni bilo težko, nikoli niste šteli kilometrov. Naše nastope ste združevali z družinskimi izleti in dopusti. Videvali smo vas med publiko, kako prepevate z nami. Ustavili ste se tudi po koncu nastopa, nas pozdravili z nasmehom; družili smo se, si povedali kaj lepega in prijaznega, skupaj nazdravili in seveda zapeli.« Dober mesec pred smrtjo je deklica z njimi zapela v Avstriji. »Tam si se, Ema, tudi opogumila in zapela z nami na odru. Zapela si o šavrinki, o njenem pogumu in boju za preživetje. Tudi ti si se borila. Do zadnjega. A ni šlo. Draga Ema, bila si zvezdica na našem malem odru. Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu.« 

Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. FOTO: Vigili Del Fuoco
Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. FOTO: Vigili Del Fuoco

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

smrttragedijaEmaslovodružinaItalijažalovanjepožarKalabrijajamnik kobolt
ZADNJE NOVICE
08:07
Bulvar  |  Domači trači
ISKRENA IZPOVED

Slovenski pevec razburkal splet: »Jaz svoje hčerke ne čuvam« (VIDEO)

Odzivi na video so bili številni.
9. 9. 2026 | 08:07
07:54
Lifestyle  |  Polet
NOVO O HUJŠANJU

Manj telovadbe, več hoje. Preprosta sprememba, ki lahko pomaga pri hujšanju in zdravju

Je bolje hoditi ali trenirati z utežmi?
Miroslav Cvjetičanin9. 9. 2026 | 07:54
07:46
Novice  |  Slovenija
KREPITEV ODNOSOV

Danes odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, prisoten bo tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar

Ob obisku bosta Slovenija in Izrael podpisala program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa.
9. 9. 2026 | 07:46
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ste nabrali preveč jurčkov? To naredite z njimi, preden izgubijo aromo

Jurčki so letos očitno prav ponoreli in marsikdo se iz gozda vrača s polno košaro. A kaj z njimi, ko pridemo domov? Najprej jih je treba pravilno očistiti, nato pa se odločiti: ponev, zamrzovalnik ali sušenje.
9. 9. 2026 | 07:30
07:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDODELSKA ZDRUŽBA

Orožje naj bi tihotapili v Slovenijo, plačevali pa kar s kokainom: Cezar naj bi posle vodil iz pripora

Tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet ljudi
9. 9. 2026 | 07:13
06:42
Novice  |  Slovenija
SEGREVANJE

Triglavski ledenik izginja pred našimi očmi: »Zadnji kosi ledu pod Skuto bodo staljeni v nekaj letih«

Taljenje povečuje nevarnost plazov, podorov in silovitih nesreč.
9. 9. 2026 | 06:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Vrnimo se k branju!

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki