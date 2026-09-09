Za Emo, Petro in Izidorja molili tudi v Italiji: »Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu«

Bolečina ne pozna meja ne jezika – o tem priča tragedija, ki je dve državi povezala v neizmerni žalosti. 25. avgusta je uhajanje plina v počitniški nastanitvi v Miletu v Kalabriji, ki sta mu sledila eksplozija plina in požar, vzelo življenje koroške družine Jamnik Kobolt iz Kotelj v bližini Raven na Koroškem: Izidorja, Petre in njune desetletne hčerke Eme. Vsi trije so zaradi posledic hudih opeklin v naslednjih dneh, drug za drugim, umrli v treh različnih italijanskih bolnišnicah.

Tožilstvo v Vibu Valentii je zaradi razjasnitve natančnega vzroka smrti odredilo obdukcijo vseh treh žrtev. Prvo, očetovo, je danes v Palermu opravila sodna izvedenka Elvira Ventura Spagnolo. Obdukcijo hčerke Eme naj bi izvedel sodnomedicinski izvedenec Antonio De Donno iz Barija, njene matere pa Fabrizio Vanaria iz Catanie. Datum njunih obdukcij ob zaključku redakcije še ni bil znan. Italijanski preiskovalci nadaljujejo preiskavo okoliščin tragičnega dogodka, objekt B & B Villa Mery, kjer je izbruhnil usodni požar, pa ostaja zapečaten.

Tudi od zunaj so vidne sledi požara. FOTO: Zaslonski Posnetek

V Miletu so znova izkazali sočustvovanje in solidarnost. Ponovno so odpovedali vse praznične prireditve ter namesto tega organizirali skupno molitev, ki je bila hkrati znamenje povezanosti s cerkvijo sv. Marjete v Kotljah, rojstni župniji žrtev. V nedeljo so se zbrali v stolni cerkvi škofije Mileto-Nicotera-Tropea, kjer so pri dopoldanski spominski maši zbirali darove vernikov za Slovensko karitas – zbrana sredstva bodo sorodnikom pomagala pri kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov in drugih izdatkov, povezanih z nesrečo. Denarna pomoč se zbira tudi v Sloveniji. Pri spominski maši so bili prisotni tudi lastniki turističnega objekta.

Notranjost je povsem razdejalo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ponovno so odpovedali vse praznične prireditve ter namesto tega organizirali skupno molitev.

Kot je poročal Il Vibonese, je župnik Giuseppe Pititto v imenu vseh izrazil globoko pretresenost ob tragediji. Posebej je omenil predanost pokojnih domači župnijski skupnosti ter dodal, da bi morali vsi živeti po njihovem zgledu. Zvečer so se Emi, Petri in Izidorju poklonili še s tihim pohodom z baklami, ki se je začel na trgu Piazza Badia.

Ganljivo slovo šole

Učenci in zaposleni na Osnovni šoli Koroški jeklarji, ki jo je deklica obiskovala, so ji na svoji spletni strani posvetili zapis Naši Emi v spomin. »Z neizmerno žalostjo smo sprejeli novico, da nas je po tragični nesreči zapustila naša učenka Ema. Ob tako neizmerni izgubi je težko najti besede. Ema je bila dragocen del naše šolske skupnosti in v naših srcih bo za vedno ostala kot draga sošolka, prijateljica in učenka.« Poslovili so se z besedami: »Ema, pogrešali te bomo. Počivaj v miru,« obenem pa so vsem učencem in njihovim družinam ponudili pomoč.

Izidor Jamnik FOTO: Fb Schrack Technik Slovenija

Slovo sodelavcev Od očeta so se poslovili tudi njegovi sodelavci. »Izidor je dolga leta zvesto bogatil naš kolektiv s svojo visoko strokovnostjo. Bil je človek širokega nasmeha z vzornim odnosom do sodelavcev, ki je prihajal z globin njegovega resničnega srca. Izguba človeka s plemenitim karakterjem, kot je Izidor, je nenadomestljiva. Spominjali se ga bomo kot uglednega vodjo ekipe, vsestransko zanesljivega sodelavca in kot dobrega očka ter moža, ki je imel tako zelo rad svojo družino. Svojcem in prijateljem sporočamo, da z njimi delimo bolečino,« so na družbenem omrežju zapisali njegovi kolegi iz Schrack Technik Slovenija.

Primorska skupina Klapa Semikanta, ki je bila z družino prijateljsko povezana, se je od Eme, Petre in Izidorja poslovila z naslednjimi besedami. »Prvič smo se srečali pred mnogimi leti v Padni, istrski vasici, za katero pravijo, da ima tako čudovit razgled, da zdravi dušo. In od takrat so se naše poti križale še večkrat,« so zapisali glasbeniki. »Pripeljali ste se od daleč, iz vaše lepe Koroške. In kot takrat, tako tudi še mnogokrat potem – nikoli vam ni bilo težko, nikoli niste šteli kilometrov. Naše nastope ste združevali z družinskimi izleti in dopusti. Videvali smo vas med publiko, kako prepevate z nami. Ustavili ste se tudi po koncu nastopa, nas pozdravili z nasmehom; družili smo se, si povedali kaj lepega in prijaznega, skupaj nazdravili in seveda zapeli.« Dober mesec pred smrtjo je deklica z njimi zapela v Avstriji. »Tam si se, Ema, tudi opogumila in zapela z nami na odru. Zapela si o šavrinki, o njenem pogumu in boju za preživetje. Tudi ti si se borila. Do zadnjega. A ni šlo. Draga Ema, bila si zvezdica na našem malem odru. Zdaj si z mamo in atijem zvezdica na velikem nebu.«