OBOŽUJEJO GA

Za Goloba Ivanka moli vsak dan (FOTO)

V Grosupljem se je zbralo 600 vernic in vernikov, po maši so se številni slikali z najljubšim župnikom.
Stanislava že skoraj desetletje spremlja Martina Goloba. FOTO: Drago Perko

Stanislava že skoraj desetletje spremlja Martina Goloba. FOTO: Drago Perko

Poskrbeli so za prigrizek in pijačo. FOTO: Drago Perko

Poskrbeli so za prigrizek in pijačo. FOTO: Drago Perko

Tudi mladim se je prikupil. FOTO: Drago Perko

Tudi mladim se je prikupil. FOTO: Drago Perko

Selfie za spomin FOTO: Drago Perko

Selfie za spomin FOTO: Drago Perko

Ivanka ga je prvič videla v živo. FOTO: Drago Perko

Ivanka ga je prvič videla v živo. FOTO: Drago Perko

Stanislava že skoraj desetletje spremlja Martina Goloba. FOTO: Drago Perko
Poskrbeli so za prigrizek in pijačo. FOTO: Drago Perko
Tudi mladim se je prikupil. FOTO: Drago Perko
Selfie za spomin FOTO: Drago Perko
Ivanka ga je prvič videla v živo. FOTO: Drago Perko
Drago Perko
 20. 11. 2025 | 08:21
4:37
V Grosupljem so dostojno proslavili Martinovo nedeljo. In ni naključje, da je njihov tako priljubljeni župnik Martin Golob v svoji fari ponovno zbral vernike, ki jih vsak dan znova nagovarja prek televizije. Ob 14. uri je daroval sveto mašo. Prvi so v Grosuplje prišli že kmalu po 12. uri, tudi iz Prekmurja, Gorenjske, Notranjske in Primorske.

1300

LJUDI PRIDE ob nedeljah k maši.

»Večkrat slišim, ko mi kdo reče: župnik, vi ste edini, ki mi zvečer reče lahko noč ... Pa tudi to slišim, ko mi kakšna reče, kako lepo se je zbuditi z mano. Čeprav sam ne vem, da bi se s kakšno res zbujal,« se je zasmejal Golob, potem pa z vso resnostjo sklenil: »To delamo, ker mi je mar za vas. Ker ste vi naša modrost. Ker vam moramo biti mi mladi hvaležni, ker ste za nas gradili svet. Dolžni smo vas spoštovati in vam lepšati jesen vašega življenja. Krščansko je, da skrbimo za ostarele in uboge. Nikoli ne bom dovolil, da ste breme. Želim, da ste vključeni.«

Selfie za spomin FOTO: Drago Perko
Selfie za spomin FOTO: Drago Perko
Zbrane je še spomnil, da je povsem krščansko, da sprejmejo pomoč, sočutje, tolažbo in roko bližnjega. »Oni dan sta dva k meni prišla, češ da se poročita. Joj, gospod župnik, midva bi se rada poročila. Sem rekel, super! Pa želela bi biti čisto sama. A tudi brez mene, sem ju vprašal. Sta rekla, da ne, da naj kar bom. Ampak čisto sama ... Pa sem ju vprašal: zakaj pa to, kakšno sorodstvo pa ste? Pa sta rekla, nočeva biti v breme. In sem rekel: Ja, Marija pomagaj, poroke se vsi veselimo, to ja ni breme. In sem potem izvedel bistvo: hotela sta tako poroko, da se bosta onadva zvečer imela luštno. To je zelo individualistično gledano,« je dal zbranim misliti, kam gre ta svet, ko je razkril, kako se mladi danes poročajo.

Objem trajal 10 sekund

Še preden pa je sklenil mašo, je Martin povabil na prigrizek, topel čaj in kuhano vino. Vse je pripravila grosupeljska mladina, ne nazadnje premorejo več kot 500 veroučencev, po 1300 ljudi hodi na nedeljsko mašo, po navadi jih imajo štiri, minulo nedeljo celo pet.

»Sosed je bolj pomemben kot žlahta, zato bodite dobri do sosedov,« je okoli 650 vernikom v cerkvi položil na srce, potem pa kar javno vprašal, če bi se morda kakšna slikala z njim po maši. »Ja, kar direkt povem. Pa prosim ne na timer. Samo pritisnem in gremo dalje. Zadnjič se je ena od vernic želela fotografirati z mano, pa je vključila timer in me potem 10 sekund objemala,« je v smehu povedal Martin Golob, ki se je po maši še več kot uro zadržal med svojimi verniki.

Z Martinom sva se spoznala, ko je bil še v Bohinju, sledimo mu in hodimo za njim.

»Sem prostovoljka v domu ostarelih, pomagam v komunah odvisnih. Z Martinom sva se spoznala, ko je bil še v Bohinju, sledimo mu in hodimo za njim. Martin Golob pooseblja preprostost, iskrenost, globino in razdajanje ljudem. Kar govori, to počne. Duhovno se nahranim, ko ga poslušam. Hvaležna sem mu, ker nas je med nedeljsko mašo opozoril, da morda mislimo preveč nase. Mar nam mora biti za vse,« je svoje vtise po obisku v Grosupljem pletla v kepo Stanislava iz okolice Postojne.

»Danes sem ga prvič videla v živo. Občutki so res lepi,« je priznala Ivanka iz Polhovega Gradca, ki je po koncu maše Martinu segla v roke in mu iskreno povedala, da vsak dan moli zanj. Župnika je to ganilo.

»Zelo lepo je bilo. Ta dogodek organiziram z velikim srcem, ljudje zelo radi pridejo, da se malce srečamo, podružimo. So ljudje, ki gredo le redko od doma, pridejo pa v Grosuplje, počaščen sem, ker se zberejo. Številni so namreč vložili veliko truda, da so prišli, tudi po dve ali tri ure so bili na poti. Malce smo jih pogostili, potem pa smo imeli res lepo mašo s petjem. Ganejo me njihovi veseli in hvaležni obrazi,« je dodal junak tradicionalne Martinove nedelje v Grosupljem.

Ivanka ga je prvič videla v živo. FOTO: Drago Perko
Ivanka ga je prvič videla v živo. FOTO: Drago Perko

Poskrbeli so za prigrizek in pijačo. FOTO: Drago Perko
Poskrbeli so za prigrizek in pijačo. FOTO: Drago Perko

Tudi mladim se je prikupil. FOTO: Drago Perko
Tudi mladim se je prikupil. FOTO: Drago Perko

