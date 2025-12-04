Za hip smo bili ob najstarejšo trto

Po letošnjem vpisu 416 let stare trte iz Tibeta v Guinnessovo knjigo rekordov se je v nekem trenutku postavilo tudi vprašanje o nadaljnji veljavnosti rekorda naše mariborske najstarejše trte. A je Mariborčanom vsaj za zdaj lahko odleglo, saj se je izkazalo, da žametovka z Lenta tudi po kitajskem odkritju ostaja še vedno najstarejša žlahtna vinska trta na svetu, ki, kar je najpomembneje, še vedno obrodi. Preplah med našimi je bil preuranjen, saj je postala tista iz Tibeta zgolj – najstarejša divja trta na svetu. »Guinnessova rekorderka najstarejša trta na svetu iz Maribora tako ohranja naziv najstarejše žlahtne vinske trte, ki še zmeraj rodi sadove. Ob tem pa lahko na podlagi različnih dokazil in ocen njene starosti sklepamo, da najstarejša trta z mariborskega Lenta danes že celo presega 450 let in je tudi v absolutnem smislu še naprej najstarejša trta na svetu,« so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor.

V preteklosti sem že večkrat poudaril, da svet gotovo še skriva kakšno presenečenje.

V Guinnessovo knjigo rekordov je bila mariborska trta vpisana leta 2004. Strokovne meritve, opravljene leta 1972, so namreč pokazale, da je bila takrat stara vsaj 350 let, morda tudi do 400 let. Septembra letos so v Guinnessovo knjigo torej vpisali tudi to najdeno trto v Tibetu, in sicer kot najstarejšo še živo divjo trto. Za osem metrov visoko rastlino, ki raste v vasi Zuoba v okrožju Zogang v gorah zahodnega Tibeta, so potrdili starost 416 let. Skrbnik mariborske trte Stane Kocutar se je strinjal, da gre pri odkritju omenjene trte v Tibetu sicer za izjemno botanično zanimivost, ki pa ne posega v status najstarejše na Lentu. »Ob omembi podobnih ugibanj sem v preteklosti že večkrat poudaril, da svet gotovo še skriva kakšno presenečenje, povezano s starostnimi rekordi vinske trte, in imel pri tem v mislih predvsem območje Kavkaza.« Najstarejša trta je seveda tudi glavna turistična zanimivost Maribora: gre za živi simbol naše zgodovine, kulture in povezovalne moči. Njene potomke danes rastejo na štirih celinah. Sploh pa ne bi bilo že iz marketinškega vidika prav fino, če bi na lepem izgubila predznak – najstarejše trte na svetu.