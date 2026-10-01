Za izredni študij tudi do 20.000 evrov: preverili smo, koliko stanejo šolnine

Danes se začenja novo študijsko leto. Medtem ko je redni študij na javnih fakultetah za večino študentov brezplačen, morajo izredni študenti za svojo izobrazbo odšteti tudi več tisoč evrov na leto. Preverili smo, kakšne so šolnine za izredni študij na treh slovenskih javnih univerzah in koliko lahko stane pot do diplome oziroma magisterija.

Odločitev za študij ob delu je za marsikoga način, kako si izboljšati kariero ali pridobiti novo znanje. Izredni študenti morajo praviloma plačevati šolnino, ki se med fakultetami precej razlikuje. Na najbolj prepoznavnih slovenskih fakultetah se letna šolnina za izredni dodiplomski študij večinoma giblje približno med 3000 in 4000 evri, magistrski študij pa praviloma med 3500 in 5000 evri na letnik. To pomeni, da lahko študent za triletni dodiplomski študij odšteje približno 9000 do 12.000 evrov, za nadaljevanje na dveletnem magistrskem študiju pa še dodatnih 7000 do 10.000 evrov.

Na Univerzi v Ljubljani, ki velja za največjo in mednarodno najbolj prepoznavno slovensko univerzo, se šolnine med fakultetami precej razlikujejo. Pri ekonomiji, ki je med najbolj priljubljenimi poslovnimi smermi, znaša izredni dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti 3000 evrov na letnik, magistrski pa 3800 evrov na letnik. To pomeni, da študent za tri leta dodiplomskega študija plača okoli 9000 evrov, za nadaljevanje še na magistrski ravni pa dodatnih 7600 evrov.

Univerza v Ljubljani - izredni študij FOTO: Arhiv

Pri drugih priljubljenih smereh na ljubljanski univerzi so zneski podobni. Za pravo, družboslovje, humanistiko ter nekatere tehniške smeri se letna šolnina pri izrednem študiju praviloma giblje približno med 3000 in 5000 evri, odvisno od programa. Posebej zahtevni programi, povezani z laboratorijskim delom in posebno opremo, so lahko dražji.

Medtem ko se večina izrednih študijev vrti okoli nekaj tisoč evrov na leto, lahko medicina v posebnih primerih preseže 9000 evrov na letnik.

Univerza v Ljubljani - izredni študij FOTO: Arhiv

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru šolnina znaša 3500 evrov na letnik, medtem ko je na Ekonomsko-poslovni fakulteti letna šolnina za izredni dodiplomski okoli 3000 evrov Pravna fakulteta je z 2580 evri za dodiplomski in 2800 evri za magistrski letnik med ugodnejšimi, medtem ko so pri nekaterih zdravstvenih programih zneski višji. Tudi pri magistrskem študiju so razlike opazne. Pri nekaterih programih se cena začne pri približno 2700 evrih na leto, pri zahtevnejših smereh pa lahko preseže 4500 evrov.

Univerza v Ljubljani - izredni študij FOTO: Arhiv

Na Univerzi na Primorskem so šolnine praviloma v podobnem cenovnem območju kot pri drugih dveh javnih univerzah. Izredni dodiplomski študij večinoma stane približno 3000 evrov na leto, pri posameznih naravoslovnih in informacijskih programih pa je cena nekoliko višja.

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) se letna šolnina za izredni študij giblje okoli 3150 evrov, magistrski študij pa okoli 3250 evrov na leto. Pri drugih članicah, kot sta Fakulteta za management in Fakulteta za vede o zdravju, se zneski večinoma vrtijo okoli 3000 do 3500 evrov na letnik.

Če študent opravi celotno pot od dodiplomskega študija do magisterija, torej tri leta prve in dve leti druge stopnje, mora za šolnine v Sloveniji pogosto pripraviti približno 15.000 do 20.000 evrov. Pri tem niso vključeni dodatni stroški, kot so literatura, prevoz, bivanje in morebitni dodatni izpiti.

Zasebne fakultete: šolnine pogosto med 2000 in 5000 evri na leto

Tudi na zasebnih fakultetah izredni študij ni poceni, vendar so cene raznolike, odvisne pa so predvsem od programa. Na Novi univerzi denimo na Fakulteti za državne in evropske študije dodiplomska programa Državne in evropske študije ter Javna uprava staneta 2.300 evrov na letnik, magistrski programi Javna uprava, Mednarodne in diplomatske študije ter Mednarodni management pa 2.700 evrov na letnik. Na Alma Mater Europaea izredni dodiplomski študij Socialne gerontologije stane 3.000 evrov v prvem letniku ter po 2.900 evrov v drugem in tretjem letniku, medtem ko je pri programu Zdravstvena nega šolnina 3.800 evrov na leto. Na GEA Collegeu izredni dodiplomski program Podjetništvo in management stane 3.950 evrov na leto, temu pa je treba prišteti še 270 evrov vpisnine. Na DOBA Fakulteti se cene dodiplomskih programov gibljejo okoli 3.500 evrov na leto, program Uporabna psihologija pa za študijsko leto 2026/2027 stane 4.180 evrov ob enkratnem plačilu. Tudi pri magistrskem študiju so cene podobne ali nekoliko višje.

Z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem so nam odgovorili, da se višina šolnin v zadnjih letih ni bistveno spreminjala in da večjih skokov cen niso zaznali. Morebitne podražitve so praviloma postopne ter povezane predvsem z rastjo splošnih stroškov in inflacijo, ki vplivata tudi na izvajanje študijskih programov.

Študentom so pri plačevanju šolnine praviloma na voljo različne možnosti, ki jim lahko olajšajo finančno breme. Šolnino je mogoče poravnati v obrokih, ponekod je predvidena tudi možnost poroka, v primeru finančnih težav pa lahko študent zaprosi za delno ali celotno oprostitev plačila. O takšnih prošnjah se odloča individualno glede na okoliščine posameznega primera.