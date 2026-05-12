Za konja v Dvorcu Rakičan usodna poškodba, ne gripa

V Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan se spopadajo z organizacijsko-finančnimi težavami, govorilo pa se je, da jih pesti tudi zdravje živali. Predvsem konj, ki tam domujejo in za katere skrbi Konjeniško društvo Kopito s predsednico Alešo Bagari. V nedeljo je namreč poginila ena od 18 plemenitih živali, številne obiskovalce, ki so bili priča nesreči, pa je zajela panika. Ta pa je porodila tudi lažne novice. Denimo, da v Dvorcu Rakičan, kjer ima sedež konjeniški center, razsaja influenca, konjska gripa.

Hitro se širi

A to ne drži, so razjasnili veterinarji in Bagarijeva, ki je nemudoma pojasnila, da nadvse obžalujejo izgubo 25-letnega terapevtskega konja, vendar je ta poginil zaradi poškodbe. »Konj si je v ogradi hudo poškodoval vrat, pri čemer je prišlo do predrtja žile in dela pljuč. Kljub hitremu ukrepanju Igorja Škarice, dr. vet. med., in osebja žal konja nismo mogli rešiti. Konji se lahko ponesrečijo tako kot ljudje. Šlo je za izjemno nesrečen splet okoliščin in praktično minimalno možnost, da bi se konj poškodoval točno na tem mestu – pa vendar se je žal zgodilo. Ker je bilo v popoldanskem času prisotnih veliko obiskovalcev in otrok, smo jih zaradi samega tragičnega dogodka prosili, da se umaknejo,« je dodala Bagarijeva.

V Dvorcu Rakičan deluje konjeniški center.

Podobno nam je potrdil tudi drugi veterinar, ki skrbi za konje v Pomurju. Kot je pomiril, ni nobene potrebe za paniko, nesreče pa se žal lahko zgodijo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin UVHVVR je sicer pred dnevi sporočila, da so veterinarji v zadnjem času zaznali pojave influence konj, zelo nalezljivo virusno bolezen, ki se hitro širi med konji, zato so lastnike in skrbnike konj pozvali k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov. Virus se namreč prenaša med konji z aerosolom (ki ga izločajo s kašljem) in neposrednim stikom z izločki (nosni izcedek, izbljuvek). Prenaša se tudi prek oblačil in opreme oseb, ki delajo z okuženimi konji, ni pa nevaren za ljudi.

Influenca konj v zakonodaji EU tudi ni uvrščena na seznam bolezni, za katere velja obvezno uradno obveščanje in nadzor na ravni države oziroma Unije.