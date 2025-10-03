NESREČA, KOT JE NE POMNIJO

Za las ušla tovornjaku groze! Če bi bila doma, bi bila mrtva (FOTO)

V nesreči, ko se je tovornjak zabil v hišo, je najemnica ostala brez vsega. Kot da bi nekaj slutila, Romana Hrvacki tedaj iz službe ni šla takoj domov.

Galerija Gasilci so rešili nekaj oblek in obutve, oboje je stlačila v dve zeleni vrečki za odpadke. Foto: Moni Černe

22. septembra se je v Sv. Antonu pri Kopru zgodila nesreča, kakršne prebivalci ne pomnijo. Tovornjak, naložen s kamnitimi bloki, je okoli štirih popoldne z vso silo treščil v stanovanjsko hišo ob cesti. Najemnica pritličnega stanovanja pa nam je zaupala, da se je izognila gotovi smrti, ker je sledila notranjemu občutku in po službi ni šla takoj domov. Romana Hrvacki, osebna asistentka starejših, se je namreč po opravljenem delu tistega dne namesto domov odpravila na srečanje s prijateljico. »Kot da bi slutila tragedijo, sem v Kopru ostala dlje kot običajno,« je povedala za Slovenske novice. ...