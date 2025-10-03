  • Delo d.o.o.
NESREČA, KOT JE NE POMNIJO

Za las ušla tovornjaku groze! Če bi bila doma, bi bila mrtva (FOTO)

V nesreči, ko se je tovornjak zabil v hišo, je najemnica ostala brez vsega. Kot da bi nekaj slutila, Romana Hrvacki tedaj iz službe ni šla takoj domov.
Gasilci so rešili nekaj oblek in obutve, oboje je stlačila v dve zeleni vrečki za odpadke. Foto: Moni Černe
Gasilci so rešili nekaj oblek in obutve, oboje je stlačila v dve zeleni vrečki za odpadke. Foto: Moni Černe
Moni Černe
 3. 10. 2025 | 05:00
5:05
5:05
22. septembra se je v Sv. Antonu pri Kopru zgodila nesreča, kakršne prebivalci ne pomnijo. Tovornjak, naložen s kamnitimi bloki, je okoli štirih popoldne z vso silo treščil v stanovanjsko hišo ob cesti. Najemnica pritličnega stanovanja pa nam je zaupala, da se je izognila gotovi smrti, ker je sledila notranjemu občutku in po službi ni šla takoj domov. Romana Hrvacki, osebna asistentka starejših, se je namreč po opravljenem delu tistega dne namesto domov odpravila na srečanje s prijateljico. »Kot da bi slutila tragedijo, sem v Kopru ostala dlje kot običajno,« je povedala za Slovenske novice. ...

06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVETOVNI DAN SRCA

To najpogosteje ogroža srce

Vsako leto 29. septembra zaznamujemo svetovni dan srca, namenjen ozaveščanju o boleznih srca in ožilja kot vodilnem vzroku smrti po svetu. Letošnji poteka pod geslom »Vsak utrip šteje«, ki nas spodbuja, da skrb za srce postavimo v središče vsakdanjih odločitev in ukrepamo pravočasno.
3. 10. 2025 | 06:45
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
TAKOJŠNA PLAČILA

Ko je transakcija potrjena, ni poti nazaj! Z računa na račun v 10 sekundah

Od prihodnjega četrtka takojšnja plačila tudi za nakazila na račune bank v drugih državah EU. Na voljo posebne varovalke.
Aleksander Brudar3. 10. 2025 | 06:45
06:35
Premium
Šport  |  Tekme
VZPON MLADEGA RODU

Srebrna Rosa že sanja o olimpijskih krogih

Rosa Rekar je že na prvem članskem svetovnem prvenstvu osvojila kolajno. Janja Garnbret je najbolj zaslužna za vzpon mladega rodu slovenskih plezalk.
Peter Zalokar3. 10. 2025 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
MOČNEJŠA OD VSEH NESREČ

Ekskluzivno! Violeta Tomić: Diagnozo rak sem vzela kot darilo (Suzy)

Del njene terapije je tudi pisanje avtobiografije.
3. 10. 2025 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREDATOR

67-letnik spolno nadlegoval 12-letno deklico na mestnem avtobusu v Ljubljani

Zaradi napada na mestnem avtobusu v Ljubljani državljan BiH končal v priporu. Mladi potnik je opazil stisko sopotnice in obvestil voznika, ta je zaklenil avtobus.
Gordana Stojiljković3. 10. 2025 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Teh pet astroloških znakov bo do konca leta obogatelo

Končno prihaja stabilnost, o kateri so dolgo sanjali.
3. 10. 2025 | 06:00

