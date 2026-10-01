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LOKALNE VOLITVE

Za mariborskega župana tudi Matevž Frangež

Za novega župana Maribora več kandidatov in kandidatka. V naslednjih 45 dneh bodo predstavili programe in razlike.
Kandidaturo za župana Maribora je včeraj najavil tudi Matevž Frangež iz SD, ki ima podporo Levice in Liste kolesarjev in pešcev. FOTO: Mediaspeed

Kandidaturo za župana Maribora je včeraj najavil tudi Matevž Frangež iz SD, ki ima podporo Levice in Liste kolesarjev in pešcev. FOTO: Mediaspeed

Nekdanja športnica Katja Koren se je v boj za županjo podala s podporo strank aktualne vladne koalicije. FOTO: Leon Vidic

Nekdanja športnica Katja Koren se je v boj za županjo podala s podporo strank aktualne vladne koalicije. FOTO: Leon Vidic

Bor Greiner je prvi napovedal kandidaturo za mariborskega župana in zanjo prvi zbral potrebne podpise. FOTO: Jernej Borovinšek

Bor Greiner je prvi napovedal kandidaturo za mariborskega župana in zanjo prvi zbral potrebne podpise. FOTO: Jernej Borovinšek

Kandidaturo za župana Maribora je včeraj najavil tudi Matevž Frangež iz SD, ki ima podporo Levice in Liste kolesarjev in pešcev. FOTO: Mediaspeed
Nekdanja športnica Katja Koren se je v boj za županjo podala s podporo strank aktualne vladne koalicije. FOTO: Leon Vidic
Bor Greiner je prvi napovedal kandidaturo za mariborskega župana in zanjo prvi zbral potrebne podpise. FOTO: Jernej Borovinšek
Tomica Šuljić
 1. 10. 2026 | 10:00
3:56
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Po letošnjih lokalnih volitvah bo Maribor dobil novega župana ali županjo, saj se je po osmih letih oziroma dveh zaporednih mandatih aktualni župan Saša Arsenovič odločil, da ne bo več kandidiral. Včeraj je župansko kandidaturo predstavil tudi skupni kandidat SD, Levice in Liste kolesarjev in pešcev Matevž Frangež, donedavni državni sekretar na gospodarskem ministrstvu.

Frangež je kot ključni cilj postavil izgradnjo mesta novih industrij na temelju novih tehnologij in priložnosti: »Izkazalo se je, da je mogoče povezati in oblikovati široko razvojno ambicijo. Ambicijo, ki hoče iz Maribora ustvariti najboljše mesto za živeti, delati, uspeti.« Mesto lahko ustvarja razmere in povezuje ter ustvarja enake priložnosti, je prepričan nekdanji poslanec Frangež, ki želi Maribor spremeniti v mesto visoke kakovosti življenja.

Čas je, da obudimo Maribor, kot smo ga poznali nekoč: poln življenja, energije in uspeha.

S podobnim pedigrejem se je v boj za župana drugega največjega slovenskega mesta v ponedeljek spustila Katja Koren, aktualna državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Korenova je pristojna za šport in turizem, bistveno večjo prepoznavnost pa ima rojena Mariborčanka zaradi svoje smučarske kariere, v kateri je Sloveniji prismučala bron na olimpijadi v Lillehamerju. Vodja svetniške skupine SDS v občinskem mestnem svetu Milan Mikl je ob razglasitvi kandidature Korenove pojasnil, da bo skupna županska kandidatka strank SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokusa, kandidatka pa je dejala: »Čas je, da obudimo Maribor, kot smo ga poznali nekoč: poln življenja, energije in uspeha.«

Bor Greiner je prvi napovedal kandidaturo za mariborskega župana in zanjo prvi zbral potrebne podpise. FOTO: Jernej Borovinšek
Bor Greiner je prvi napovedal kandidaturo za mariborskega župana in zanjo prvi zbral potrebne podpise. FOTO: Jernej Borovinšek
Že prejšnji teden je kandidaturo napovedal direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz, ki ga pri kandidaturi podpira Gibanje Svoboda. Matvoz sicer ni član Svobode, tudi sam pa se je odločil za povezovanje, potem ko je razmišljal o kandidaturi kot neodvisni kandidat. Ob naštetih predstavnikih ima Andrej Bauman podporo največje svetniške skupine v mariborskem mestnem svetu, Liste Arsenovič za Maribor, katere član je. Potrebno število podpisov podpore je zbral v sedmih delovnih dneh, hitreje je to uspelo le nestrankarskemu kandidatu Boru Greinerju. Greiner je 30 let radijski voditelj in novinar, ki je tudi programsko in uredniško vodil radijsko postajo. O svoji kandidaturi je javno razmišljal pred približno pol leta, odtlej pa se je javnosti že dodobra predstavil in prvi zbral potrebne podpise za kandidaturo za župana pred tednom dni. Greiner pa je zbral tudi največ glasov v predvolilni anketi, v kateri mu tesno sledita Frangež in nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki tokrat (še) ne kandidira.

Kandidata za župana Maribora sta še mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič in Matej Vodopivec, predsednik mestne četrti Studenci, ki je kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s podporo Piratske stranke in Preroda. Za Stranko slovenskega naroda pa bo kandidiral ukojenec Vincenc Gajser, so sporočili včeraj popoldne.

Čeprav so nekateri kandidati v tekmo vstopili pozno, se pravi predvolilni boj šele začenja. Frangež pojasnjuje, da so se okoliščine za kandidaturo v zadnjih tednih spremenile zaradi podpore, ki je je bil deležen. V naslednjih 45 dneh bodo kandidatka in kandidati podrobneje predstavili svoje programe in poskušali pritegniti glasove. Greiner napoveduje bolj neposredno kampanjo, ki bo pokazala razlike med kandidati: »Pričakujem, da bodo na soočenjih v ospredju dosedanje vodenje mesta, poraba denarja in vprašanje, kaj od obljubljenega ljudje dejansko občutijo.«

Nekdanja športnica Katja Koren se je v boj za županjo podala s podporo strank aktualne vladne koalicije. FOTO: Leon Vidic
Nekdanja športnica Katja Koren se je v boj za županjo podala s podporo strank aktualne vladne koalicije. FOTO: Leon Vidic

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