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PREPOVEDANI LET

Za mednarodno blamažo Slovenije očitno ne bo odgovarjal nihče

Slovenske institucije krivdo za fiasko s preusmerjenim letalom iz Ljubljane v Zagreb valijo ena na drugo. Odgovarjal pa, kot kaže, ne bo nihče.
Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Dela
Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Dela
E. N.
 1. 7. 2026 | 10:08
 1. 7. 2026 | 10:08
7:28
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Spomnimo, v začetku junija se je Slovenija znašla na naslovnicah številnih tujih medijev, ko je odjeknilo, da prihajajoče letalo izraelske nizkocenovne družbe Israir ne sme pristati v Sloveniji, ampak je bilo v zraku preusmerjeno v Zagreb. Kaj so si potniki mislili o Sloveniji, lahko samo ugibamo, Hrvati pa so izkoristili ponujeno priložnost in porogljivo objavljali sporočila, da so turisti dobrodošli pri njih.

Specializiran portal za letalstvo EXYU aviation je neuradno pojasnil, da gre za politično odločitev, ki so jo na resornem ministrstvu v vladi Roberta Goloba sprejeli zaradi pritiskov koalicijskih partnerjev in propalestinskih aktivistov. Ker je Israir normalno letel v 13 drugih članic Evropske unije in gre za nizkocenovnega civilnega prevoznika, je bila ta odločitev nenavadna. Tudi resorna ministrica za infrastrukturo je pred časom izjavila, da je bilo dovoljenje Israira za opravljanje letov v Slovenijo, ki je bilo podaljšano februarja 2025, izdano v skladu z veljavno zakonodajo, ki ni dovoljevala drugačne odločitve, še poroča EXYU aviation. Pravna osnova za vnovično presojo dovoljenja letalskemu prevozniku naj bi bil sklep Golobove vlade o prepovedi uvoza vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo. Kako naj bi letalska družba, ki prevaža turiste in je v zasebni lasti lastnikov verige supermarketov, bila povezana s tranzitom orožja, sicer ne zna pojasniti nihče.

Kaj se je dogajalo usodnega 3. junija?

Uradno sporočilo je bilo sledeče: »let družbe Israir s številko 6H755 iz Tel Aviva je 3. 6. 2026 ob 11:23 pristal v Zagrebu, kažejo podatki spletne strani Flight Radar. Izraelski Jerusalem Post je poročal, da letalo ni dobilo dovoljenja za pristanek v Ljubljani in je bilo zato preusmerjeno v Zagreb.« Na Slovenskih novicah smo želeli natančno preveriti, kdo je kriv za fiasko.

Fraport Slovenija, ki upravlja naše največje letališče, pojasnjuje, da je bilo že osnovno razumevanje dogodka napačno. Predstavnica Fraporta Monika Jelačič nam je namreč pojasnila, da prihajajoče letalo ni imelo prepovedi pristanka na Brniku, ampak je imelo celo prepoved vstopa v slovenski zračni prostor. Pristanek letala je bil sicer napovedan in pričakovan, zato je dogodek presenetil tudi njih. »S prepovedjo vstopa letala Israir v slovenski zračni prostor v Fraportu Slovenija nismo bili vnaprej seznanjeni. Let je bil načrtovan v okviru sezonske napovedi letenja, ki je v veljavo stopila že konec marca. Fraport Slovenija kot upravljavec ljubljanskega letališča ne odloča o izvajanju posameznih letov oz. linij, niti o podeljevanju dovoljenj za letenje, temveč zagotavlja storitve in infrastrukturo za njihovo oskrbo.« Potrdili so, da so bili odpovedani štirje poleti. Iz Fraporta so nas preusmerili na pristojno ministrstvo, konkretno gre za ministrstvo za infrastrukturo.

Sprva niso vedeli o nobenem preusmerjenem letalu

Na ministrstvu za infrastrukturo so na naše vprašanje že 4. junija, torej dan po incidentu, odgovorili: »Po podatkih Kontrole zračnega prometa Slovenije ni bilo preusmerjeno nobeno letalo družbe Israir. Za več informacij pa se obrnite na Kontrolo zračnega prometa Slovenije.«

To ministrstvo je sicer še pred incidentom potrdilo, da o izdaji dovoljenja Israiru za izvajanje letov še odločajo, in da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade (šlo je še za vlado Roberta Goloba). A tudi kontrola zračnega prometa ni znala postreči z informacijami. Na dan incidenta, ko so se začela pojavljati prva vprašanja o dogodku, je sporočila, da »nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali ta teden« in dodala, da je za izdajo dovoljenj za lete v Sloveniji je pristojno ministrstvo za infrastrukturo.

Ker gre očitno za napako v sporočilu, saj je bil incident nesporen, smo pristojne prosili za podrobnosti. O preusmeritvi leta smo poročali vsi slovenski mediji ter kup hrvaških in izraelskih, zato je nenavadno, da dva državna organa sporočita, da nimata podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano oziroma ni bilo preusmerjeno nobeno letalo.

Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko (MZIE), kjer so za pripravo odgovora potrebovali kar 15 dni časa, so ponovno zatrdili, da s podatki o operativni izvedbi oziroma poteku posameznih letov ne razpolagajo. Odgovornost so zvalili na kontrolo zračnega prometa: »Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko v zvezi z vprašanji o morebitni preusmeritvi zrakoplova letalskega prevoznika Israir pojasnjuje, da s podatki o operativni izvedbi oziroma poteku posameznih letov ne razpolaga. Nadzor, kontrola in varovanje zračnega prostora Republike Slovenije so v pristojnosti Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora pri Ministrstvu za obrambo, medtem ko so izvajanje storitev kontrole zračnega prometa ter navigacijskih služb pristojnost družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. MZIE je pristojno za vodenje postopkov izdaje dovoljenj za mednarodni redni in posebni zračni prevoz. Ministrstvo dovoljenja za let navedenega letalskega prevoznika dne 8. 6. 2026 ni izdalo. Ker ministrstvo ne razpolaga s podatki o izvedbi posameznih letov in ker navedena vprašanja niso v njegovi pristojnosti, v zvezi z njimi ne more podajati vsebinskih pojasnil niti komentirati medijskih objav, ki se nanašajo na navedeni dogodek. Odločitve o izdaji dovoljenj za posamezne lete se sprejemajo v skladu z veljavno zakonodajo v okviru pristojnosti ministra oziroma ministrice, pristojne za promet. Uradne osebe ministrstva, pooblaščene za vodenje postopkov izdaje dovoljenj, v konkretnem primeru niso bile pooblaščene za odločanje, temveč so vodile upravni postopek.«

Obtožbe o antisemitizmu

Direktor družbe Israir Uri Sirkis je zatrdil, da gre za politično motivirano odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazumov o zračnem prometu in zakonodaje EU. Dodal je, da so pristojni izraelski organi skušali najti rešitev, ki bi omogočila izvedbo leta po načrtu, vendar neuspešno. Tudi odzivi iz Izraela so bili ostri. Novinar Moshe Schwarz je zapisal: »Sovraštvo v zraku: Letalo izraelske družbe Israir, ki je letelo v slovensko prestolnico Ljubljano, je moralo krožiti v zraku, potem ko so slovenske oblasti zavrnile odobritev pristanka letala zaradi njegove protiizraelske in antisemitske politike.«

Spomnimo, incident se je zgodil na zadnji dan vlade Roberta Goloba. Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je sicer takrat zapisal, da bo takoj ob prevzemu poslov napako odpravil in kar preko omrežja X naročil direktorju za letalstvo, naj pripravi ustrezni dopis. Iz dokumenta, ki ga je po izdanem dovoljenju objavil Vrtovec, izhaja, da bodo leti med destinacijama do 20. oktobra potekali dvakrat tedensko, ob torkih in sredah, z 20. junijem pa so dodali še en let, ki bo na voljo vsako soboto do 24. oktobra, ko se veljavnost dovoljenja izteče. Israir je lani na svoji liniji Tel Aviv - Ljubljana prepeljal 14.418 potnikov.

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