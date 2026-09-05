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Za mesto ljubljanskega župana se utegne potegovati še en znan politik

Demokrati so imeli danes srečanje članov stranke. Član Demokratov je tudi Senko Pličanič, ki utegne sodelovati v tekmi za župana.
Senko Pličanič FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Senko Pličanič FOTO: Uroš Hočevar/Delo
STA, M. J.
 5. 9. 2026 | 20:33
3:02
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Predsednik Demokratov Anže Logar je danes na srečanju članov stranke na Ločici pri Polzeli napovedal, da bo jesensko politično dogajanje zaznamovala referendumska bitka, ki jo je označil za »borbo med zdravim razumom in politično neumnostjo«. Letošnje lokalne volitve pa je označil za najpomembnejše volitve za Demokrate v naslednjih dveh letih.

Logar je na srečanju dejal, da je stranka po vstopu v parlament dobila odgovornost za tri resorje, poslansko skupino in 46. glas, s katerim lahko vpliva na ključne odločitve. »Naslednja štiri leta je to naša odgovornost, priložnost in izziv,« je dejal in dodal, da popravnega izpita ne bo. V drugi polovici leta bodo po njegovih besedah prve reforme prestale parlamentarni test, Demokrati pa bodo pripravili tudi paket administrativnih razbremenitev in pogoje za ugodnejše gospodarsko okolje.

Ob tem je napovedal boj na referendumih. Opoziciji je očital, da želi zaradi izgube oblasti vsak zakon poslati na referendum, a Demokrati po njegovih besedah zagovarjajo nižje davke, nižje stroške za gospodarstvo in učinkovitejši boj proti korupciji. Veliko pozornosti bodo Demokrati namenili tudi lokalnim volitvam. Logar je napovedal oblikovanje list in programov v večini slovenskih občin ter pozval člane, naj pri tem aktivno sodelujejo. »Na lokalnih volitvah ljudje volijo ljudi,« je poudaril. Stranka bo morala po njegovih besedah tam, kjer še nima odborov, te šele oblikovati.

V izjavi za medije je Logar pojasnil, da imajo ustanovljenih 75 lokalnih odborov, se bodo pa potrudili, da bodo imeli kandidate svoje stranke v čim več občinah. Priznal je, da ključnih odločitev glede kandidatov v najpomembnejših mestih še niso sprejeli. Glede županskega kandidata v Ljubljani je dejal, da si želi močnega kandidata, ki ga bo podpirala aktualna vlada in ki bo »končal 20-letno vladavino Zorana Jankovića«.

Pličanič utegne iti v župansko tekmo

Po poročanju Televizije Slovenija in POP TV bi utegnili Demokrati v župansko tekmo v Ljubljani poslati nekdanjega pravosodnega ministra Senka Pličaniča. Član Demokratov Pličanič je za Televizijo Slovenija potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico, da bi z njihovo podporo nastopil kot neodvisni županski kandidat.

Pličanič meni, da si Ljubljana tako kot tudi druge občine zasluži kompetentno upravljanje, pa tudi »spremembo po teh dolgih letih enega samega voditelja v Mestni občini Ljubljana«. »Vsebine, ki so povezane z upravljanjem občine, so hkrati tudi moja strokovna področja: urejanje prostora, varstvo okolja, energetika, promet,« je dodal v izjavi ob robu današnjega srečanja.

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demokratiAnže LogarSenko Pličaničlokalne volitve
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