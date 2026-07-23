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MEDGENERACIJSKE ZGODBE

Za nagrado jim je zapel Kreslin: mladi so zbrali spomine starejših o spremembah v pokrajini (FOTO)

Najboljše medgeneracijske zgodbe o podnebnih spremembah.
Strokovna komisija je prvo mesto namenila zgodbi Tijane Lovenjak. FOTOGRAFIJE: Arhiv JZ KPG

Strokovna komisija je prvo mesto namenila zgodbi Tijane Lovenjak. FOTOGRAFIJE: Arhiv JZ KPG

Dogodek je obogatil Vlado Kreslin.

Dogodek je obogatil Vlado Kreslin.

V natečaju so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol z Goričkega.

V natečaju so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol z Goričkega.

Strokovna komisija je prvo mesto namenila zgodbi Tijane Lovenjak. FOTOGRAFIJE: Arhiv JZ KPG
Dogodek je obogatil Vlado Kreslin.
V natečaju so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol z Goričkega.
O. B.
 23. 7. 2026 | 17:45
3:38
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V koncertni dvorani gradu Grad na Goričkem je potekala slovesna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad medgeneracijskega natečaja Lekcije narave: 100 let podnebnih zgodb, ki so oblikovale Goričko. Natečaj sta organizirali Skupnost občin Slovenije (SOS) in Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG).

Nastale so številne enkratne zgodbe, ki so jih zapisali mladi ob pripovedih in spominih starejših generacij. Spisali so zgodbe o naravi, življenju, spremembah in odnosu človeka do okolja na Goričkem skozi čas. Zapomnili smo si misel organizatorjev, da bodo tudi naše današnje ravnanje z okoljem nekoč postalo spomin ali zgodba. »Zato poskrbimo, da bo ta zgodba optimistična, odgovorna in prijazna do prihodnjih generacij.«

V natečaju so sodelovali učenci 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol z območja Goričkega. Skupaj s starši, starimi starši in drugimi starejšimi prebivalci so raziskovali zgodbe o naravnih nesrečah, vremenskih ekstremih in spremembah v okolju, ki so zaznamovali življenje na Goričkem v zadnjem stoletju.

Igral sem ji na gosli

Prispevki so skozi osebna pričevanja in medgeneracijski dialog osvetlili vpliv suš, neurij, pozeb, poplav, toče, obilno snežnih zim in drugih vremenskih pojavov na vsakdanje življenje ljudi ter prikazali, kako se je pokrajina skozi desetletja spreminjala pod vplivom podnebja. Strokovna komisija je med številnimi kakovostnimi prispevki izbrala tri najboljše zgodbe, in sicer je prvo mesto zasedla Tijana Lovenjak (OŠ Puconci) za zgodbo Budinci – med snegom in strelami; drugo mesto Mojca Klement (OŠ Grad) z zgodbo Igral sem ji na gosli, tretje mesto pa Zarja Šebjanič (OŠ Bogojina) Od belih zim do zelenih januarjev.

Učenci so pokazali izjemno občutljivost za spremembe v naravi, predvsem pa veliko spoštovanje do izkušenj starejših generacij.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, je na slavnostni podelitvi povedala: »Ta dogodek je bil veliko več kot le predstavitev najboljših prispevkov. Bil je dokaz, da lahko s povezovanjem generacij ohranjamo dragoceno znanje o prostoru, v katerem živimo, in ga prenašamo naprej. Podnebne spremembe pogosto dojemamo skozi podatke in napovedi. Te zgodbe pa so nas opomnile, da so bili v njihovem ozadju vedno ljudje – njihove izkušnje, spomini in prilagajanje spremembam, ki jih prinaša narava. Na SOS verjamemo, da bodo uspešni podnebni ukrepi mogoči le, če bomo povezovali znanje, izkušnje in ustvarjalnost vseh generacij.«

S povezovanjem generacij lahko ohranjamo dragoceno znanje o prostoru, v katerem živimo, in ga prenašamo naprej.

Pomočnica ravnatelja OŠ Puconci Maja Šebjanič Oražem je dodala: »Za našo šolo je to pomenilo veliko priznanje in potrditev, da šola ni le prostor pridobivanja znanja, ampak tudi prostor raziskovanja, poslušanja in povezovanja generacij. Učenci se o podnebnih spremembah učijo že pri pouku, sodelovanje v tovrstnih aktivnostih pa jim omogoča, da pridobljeno znanje povežejo z izkušnjami lokalnega okolja. Ob tem ne pridobivajo le novega znanja in krepijo zavedanja o podnebnih izzivih, temveč razvijajo tudi občutek pripadnosti skupnosti ter sodelujejo pri medgeneracijskem povezovanju in ohranjanju lokalnih zgodb.«

Dogodek je oplemenitil legendarni Vlado Kreslin, ki je z nastopom ustvaril prav posebno vzdušje in poudaril pomen ohranjanja spomina, identitete prostora ter povezanosti med generacijami. 

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