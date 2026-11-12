Za naše babice je bila potica nekaj svetega. »Dobre so bile vse, a je bilo kljub temu treba izbrati najboljše!« (FOTO)

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk so v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Zvezo kmetic Slovenije v Žužemberku pripravile že 12. društveno dvodnevno razstavo potic. Ob vrhuncu kulinarične prireditve so bili ob priložnostnem kulturnem programu podeljeni priznanja in zahvale.

»Peka potic ni šport, vseeno pa mislimo, da je pomembno sodelovati. Vse se zelo trudimo, da nam uspe najboljše,« je zbrane članice, obiskovalce in sodelujoče gospodinje nagovorila predsednica Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk Tadeja Lavrič. Izrazila je veselje, da je vsaka razstava, vsaka prireditev kmečkih žena, vredna pozornosti. »Vsakič vidimo kaj novega, drugačnega, unikatnega. Morda opazimo prav tisto, kar smo že večkrat iskali. Naši mladini na prijazen način predstavimo in jih podučimo, kako delujemo in kaj počnemo. Ne pozabimo jim povedati, da imamo kuharske tečaje, pa tudi ekskurzije,« je dejala Lavričeva, se ob tem zahvalila vsem članicam, brez katerih »ne bi bilo nič ali pa bore malo«, in še posebej najmlajšim, vrtičkarjem iz vrtca Medo iz Dvora. Vse so dobre, saj vsebujejo mnogo dobrih sestavin, pa še z ljubeznijo so pečene, so se strinjali vsi, a kljub temu jih je bilo treba oceniti in med njimi izbrati najboljšo in najlepšo, morda najizvirnejšo.

Ne občudujemo samo potice, ampak znanje, vztrajnost, ljubezen do domače zemlje in spoštovanja do naših korenin.

Dve komisiji

Zbrane sta nagovorila tudi župan Jože Papež in stalna, zvesta obiskovalka razstave in ocenjevanja potic, častna gostja, poslanka Anja Bah Žibert. »Danes ne občudujemo samo potice, občudujemo znanje, vztrajnost, ljubezen do domače zemlje in spoštovanja do naših korenin. Za naše babice in matere je bila potica nekaj svetega. Pekla se je ob velikih praznikih, ob družinskih slavjih in trenutkih, ko je bilo treba pokazati, da je nekdo dobrodošel. Tisti vonj po sveže pečeni potici je pomenil nekaj lepega. Da se bo družina zbrala, da bomo skupaj,« je povedala Bah Žibertova in dodala, da je prav to največja vrednost slovenske potice. »Da ne povezuje le sestavin, ampak predvsem ljudi in generacije!« Pomemben del njenega nagovora so bile tudi vrednote generacij kmečkih žena, ki so in delajo na slovenskem podeželju. »Narod ni samo ozemlje, zastava in himna. Narod so tudi ljudje, njihove vrednote, spomini in tradicija. S predanostjo dokazujete, da slovensko podeželje ni samo prostor, kjer se živi in dela, ampak tudi prostor, kjer živijo najgloblje korenine. Dokler bodo med nami ženske, kot ste ve, bodo te korenine močne. In dokler bodo močne naše korenine, bo močna tudi Slovenija,« je sporočila ženam.

27 ZLATIH PRIZNANJ so podelili.

Dve komisiji, ki jima je predsedovala Valerija Poreber, nista imeli lahkega dela. Obe sta ocenjevali orehove potice, ki jih je bilo največ, in potice z različnimi nadevi. Tako so ocenili kar 56 potic s pestrimi in inovativnimi nadevi ter dodatki. Med temi so bile zanimive tudi ocvirkova s čebulo, čokoladna s kandiranimi koščki pomaranče, potica iz suhih hrušk in posebna tris potica iz orehov, pehtrana in maka. Med sladkimi so kraljevale pehtranove, kokosove, rozinove, makova s skuto in brusnicami, rožičeve, kostanjeva, lešnikova, korenčkova, posebna tris potica (orehova, pehtranova in makova), skutna potica z rozinami, največ pa je bilo tradicionalnih orehovih z dodatki, kot so brusnice, rozine in kava, je poročala članica komisije Marinka Božič. Podelili so 27 zlatih, 22 srebrnih in 4 bronasta priznanja ter tri zahvale. Kar osem potic je prejelo vseh 38 možnih točk, te so izdelale Marta Novak, Iva Longar, Marija Jarc, Bernarda Tomažin (orehova potica), Jelka Judež (čokoladna s kandiranimi koščki pomaranče), Mihaela Blatnik, Danijela Pavlič in Nataša Vide (kokosova). Z vezno besedo so prireditev obogatili Brigita Lavrič, s skečem članici KD Hinje Mojca Obrstar in Jožica Jaklič, s harmoniko Matic Lavrič in z lastno poezijo ljudska pesnica Silva Mohorčič.