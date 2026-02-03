Za odvetnika bo šlo kar 110 tisočakov javnega denarja

NAPETO V MURSKI SOBOTI

Kazenske tožbe in notranje razprtije v murskosoboški knjižnici. Ta teden se nadaljuje tudi eden od sporov na sodišču.

Direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice​ Murska Sobota ​(PiŠK) Klaudija Šek Škafar zaradi domnevnega obrekovanja med drugimi toži Francija Justa, prejemnika nagrade Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo na področju kulture. Svet zavoda PiŠK je na korespondenčni seji izglasoval podpis pogodb o sodelovanju z odvetnico Simono Horvat in odvetnikom Andrejem Janežičem za obdobje treh let. Skupna vrednost pogodb znaša 90 tisoč evrov; Horvatova bo opravljala kadrovsko-pravno svetovanje, Janežič pa drugo pravno svetovanje. Predsednik sveta zavoda Roman Ladislav Ratkai je pojasnil, da ...