Za pediatrijo zbrali rekordnih 200.000 evrov

»Ne glede na to, da zahodnjaki danes kupimo 70 odstotkov stvari, ki jih ne potrebujemo, še vedno določene ustanove javnega financiranja nimajo dovolj sredstev, da bi funkcionirale, kot pričakujemo. Zato je moralna dolžnost vseh nas, ki lahko pomagamo ustanovam, kot je Splošna bolnišnica Izola, da damo tisto češnjico na tortico, da imajo lahko oskrbovanci kakšen dan nasmeh več. Čestitke vnaprej vsem, ki boste danes na dražbi dražili vina in se s ponosom spomnili, da ste naredili plemenito dejanje. To je tisto, kar šteje danes in med ljudmi.« Tako se je minuli torek podjetnik in filantrop Ivo Boscarol obrnil na zbrane goste na že 26. dobrodelni licitaciji barik sodčkov kleti Vinakoper. Častni gost večera ni ostal le pri besedah in je z osebno donacijo prispeval do rekordnega zneska.

1 milijon evrov so do zdaj že zbrali!

Dr. Alenka Stepišnik in dr. Irena Cetin Lovšin sta se ob prevzemu rekordnega čeka zahvalili za podporo.

Licitacija je ob koncu leta, ki ga je za Vinakoper in istrsko vinogradništvo zaznamovala najvišja svetovna nagrada Decanter Best in Show, ponovno združila podjetja, partnerje in posameznike v podpori Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola. Znova se je dokazalo, da ima srce Istre poseben utrip, saj je pediatrični oddelek kot izkupiček lanske licitacije prejel ček v rekordni višini 156.001,4 evra. Sredstva tudi letos v celoti namenjajo za nujne posodobitve in opremo oddelka. Predstavnici oddelka, predstojnica dr. Alenka Stepišnik in dr. Irena Cetin Lovšin, sta se ob prevzemu čeka zahvalili za podporo, ki jim omogoča opremljanje in razvoj oddelka, ključnega za zdravstveno oskrbo otrok slovenske Istre. Ček sicer odraža znesek, ki se je v lanskem letu stekel na račun Vinakoper, saj se sredstva, licitirana na dogodku, nakazujejo postopno, kakor kupci plačujejo licitirano vino. Z letošnjim izkupičkom se skupni znesek vseh dosedanjih licitacij po pojasnilih Vinakoper približuje izjemni vrednosti milijon evrov.

»Moralna dolžnost vseh nas, ki lahko pomagamo ustanovam, kot je Splošna bolnišnica Izola.«

Ivo Boscarol je z osebno donacijo pripomogel k rekordnemu znesku.

Licitacija barikov je sicer že več kot četrt stoletja eden najlepših dobrodelnih dogodkov v slovenskem vinarskem prostoru in tudi letos je znova postavila izjemne mejnike. Kot pojasnjujejo na Vinakoper, je udeležba ponovno presegla pričakovanja in potrdila pomen tega povezovalnega dogodka. »Dogodek je privabil rekordno število udeležencev, med katerimi so bili vidni predstavniki gospodarstva, dolgoletni prijatelji kleti in številni novi podporniki. Že ob prvih dvignjenih tablicah je bilo jasno, da bo letošnja licitacija nekaj posebnega – in res je prinesla izjemne številke. Liter najvišje licitiranega vzorca chardonnay letnik 2025 je dosegel rekordnih 135 evrov, celotna prodaja pa je znašala blizu 200.000 evrov, kar je prav tako rekorden znesek posameznih licitacij,« so nam pojasnili.

Nekaj posebnosti

»Med licitiranimi vini so prevladovala vina letnika 2025, ki je dal lepe osnove za visoke kakovosti tako pri belih kot rdečih vinih, v ponudbi pa sta bili tudi dve vini letnika 2024,« smo izvedeli. Tako kot v preteklih letih je letošnja licitacija ponudila nekaj posebnosti, je pojasnil Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakoper: »Drugič v zgodovini licitacije smo ponudili tudi vino, ki je namenjeno osnovi za peneče vino, prav tako pa se je med licitiranimi vini ponovno znašel tudi tannat, ki je že v preteklosti navdušil licitatorje.«

Za liter licitiranega chardonnayja je bilo doseženih 135 evrov.

»Letošnji uspeh, tako v kleti kot na dobrodelnem odru, potrjuje, da so vrhunska kakovost, predanost in povezanost prava pot. Iz Istre lahko gremo na vrh sveta, a največja vrednost je prav ta, ki jo ustvarimo skupaj: dobra dejanja, iskreni odnosi in trajna podpora tistim, ki nas najbolj potrebujejo. Izjemno smo hvaležni, da nam partnerji in prijatelji že več kot 25 let zaupajo in z nami soustvarjajo zgodbo, ki dobesedno spreminja življenja,« se je podpornikom, ki s svojo udeležbo in dobrodelnostjo krepijo vlogo kleti v lokalnem okolju, zahvalil direktor Vinakoper Borut Fakin.