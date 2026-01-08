  • Delo d.o.o.
ZIMA JE POKAZALA ZOBE

Za petek napovedan novi paketek padavin, Gregorčič omenja tudi poledico

V petek nas čaka pestro vremensko dogajanje.
Brane Gregorčič. FOTO: Leon Vidic, Delo
Brane Gregorčič. FOTO: Leon Vidic, Delo
N. Č.
 8. 1. 2026 | 11:55
 8. 1. 2026 | 12:21
2:57
Potem ko smo lahko tudi v nižinah okusili, kaj pomeni prava zima s pošteno snežno pošiljko in mrzlimi dnevi, se vremenska slika obrača. Hladna zračna masa, ki danes še vztraja nad našimi kraji, se bo po napovedi postopno pomaknila proti vzhodu, iznad Britanskega otočja pa se nam približuje ciklonsko območje. To pomeni, da bo topel in vlažen jugozahodnik počasi nadomestil severozahodni zračni tok, ki nam je v zadnjih dneh prinašal suh in mrzel zrak, napoveduje Arso.

Zaradi tega se bo že ponoči pooblačilo, a pomembna podrobnost ostaja: veter še ne bo dosegel tal, zato bo jutro še vedno mrzlo. Po napovedi bodo jutranje temperature od –10 do –3 stopinj, ob morju okoli 0 °C. Jutri bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najvišje dnevne temperature pa bodo od –1 do 3 stopinje, ob morju do 8 °C.

Kot opozarjajo na Arsu, se bo v zračni plasti med 500 in 1500 metri segrelo, zato lahko po nižinah, kljub zimskemu občutku pri tleh, tudi dežuje.

Dežurni meteorolog Branko Gregorčič je sicer poudaril, da bodo padavine bolj skromne: »Jutri bo res oblačno z rahlimi padavinami, možna bo tudi poledica, a količina padavin bo dokaj majhna.« A prav majhna količina je lahko dovolj, da ceste in pločniki postanejo nevarni. V krajih s padavinami je namreč možna poledica, predvsem na severovzhodu države pa opozarjajo še na možnost žleda.

Meteoinfo dodaja, da bo petek vremensko zelo pester, saj bi lahko nad Slovenijo dobili »vse možne oblike padavin«, ne izključujejo niti možnosti grmenja. Možna bosta poledica in žled. Ključ bo v tem, kako močno se bo topla plast v višinah razširila: tam, kjer bo predebela, bo po nižinah lahko deževalo tudi ob temperaturah pod ničlo.

V ponedeljek temperature spet globoko pod lediščem, v torek možnost snega

V noči na soboto se bodo po napovedi Arsa predvsem na vzhodu še pojavljale krajevne padavine, ki bodo večinoma snežne. Nato naj bi se v višinah spet nekoliko ohladilo, padavine bodo v soboto dopoldne povsod ponehale, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Gregorčič napoveduje še, da nato kaže na nekaj dni suhega vremena.

V nedeljo bo sprva še bolj oblačno, popoldne naj bi se jasnilo. Ponedeljek prinaša precej jasno vreme, a z mrzlim jutrom – temperature se bodo marsikje znova spustile pod –10 °C.

Od torka pa bo območje visokega zračnega tlaka slabelo in verjetno bomo postopno prešli pod vpliv toplejšega in bolj vlažnega jugozahodnega toka. »Verjetnost za padavine se bo od srede naprej povečala, a na kakšno obilnejše sneženje zaenkrat ne kaže, zaključuje Gregorčič.

vremeArsovremenska napovedzimaBranko Gregorčič
