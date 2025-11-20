  • Delo d.o.o.
NOVEMBERSKO VREME

Za petek prižgan rumeni alarm za celotno Slovenijo!

Ponoči bodo padavine zajele večji del Slovenije.
FOTO: Ruslana Radzkova Getty Images
FOTO: Ruslana Radzkova Getty Images
STA, S. U.
 20. 11. 2025 | 20:15
 20. 11. 2025 | 20:42
1:58
A+A-

Ponoči bo oblačno, padavine se bodo prehodno nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Goriškem in ob morju do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Obeti

V petek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod deloma snežilo, deloma deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija. Dodajmo, da je Arso za ta dan prižgal rumeno opozorilo za vso Slovenijo. 

Rumeno opozorilo pomeni, da so vremenske razmere lahko neugodne. Napovedani možni vremenski pojavi sicer niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer. Arso  priporoča, da se sproti seznanjate s predvidenimi vremenskimi razmerami in ne tvegajte, kadar ni potrebno.

FOTO: Arso
FOTO: Arso

V soboto bo večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo naletaval sneg. Na zahodu se bo oblačnost začela trgati. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. V nedeljo kaže na delno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Burja na Primorskem bo oslabela. Zvečer bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati. V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Več iz teme

Arsovremevremenska napoved
