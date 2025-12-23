Celje že tedne živi v senci izginotja 24-letnega Jake Muhedinovića. Mladi trener, ki je bil v lokalnem okolju znan kot predan pedagog, športnik in človek, ki je veliko svojega časa namenjal delu z mladimi, je izginil brez sledu. Primer ostaja nerešen, negotovost pa se z vsakim dnem še poglablja. Policija je doslej organizirala več kot deset iskalnih akcij, v katerih so sodelovali policisti, gasilci, vodniki reševalnih psov in številni prostovoljci. V eni največjih akcij se je zbralo več kot 200 ljudi, preiskali pa so tudi strugo reke Savinje in širšo okolico. Kljub obsežnim naporom pogrešanega do danes niso našli.

Zdaj je v iskanje aktivno stopil tudi eden od staršev dekleta, ki ga je Jaka treniral. V javni objavi, ki se hitro širi po družbenih omrežjih, je razpisal denarno nagrado v višini 30.000 evrov za informacijo, ki bi neposredno pripeljala do Jake. Ob tem poudarja, da ne išče pozornosti, temveč resnico. »Jaka ni le ime v policijskem zapisniku. Jaka je steber, na katerega so se naslanjali upi mnogih otrok,« je zapisal in dodal, da izginotje ni le osebna tragedija ene družine, temveč širše opozorilo družbi. V zapisu izpostavlja kulturo molka, strahu in brezbrižnosti, ki po njegovem mnenju omogoča, da se nevarne stvari v okolju predolgo pometajo pod preprogo. Njegov poziv je usmerjen predvsem k tistim, ki morda kaj vedo, pa o tem molčijo. Poudarja, da anonimna informacija ni ovaduštvo, temveč dejanje poguma in odgovornosti, ne le do pogrešanega, temveč do celotne skupnosti.

Jaka je bil nazadnje viden v noči na 29. november, ko je izstopil iz taksija več kilometrov pred svojim domom. Policija medtem nadaljuje zbiranje obvestil in znova poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem Jaki ali okoliščinah njegovega izginotja, naj se oglasijo. To je mogoče storiti anonimno na telefonski številki 080 1200 ali prek spletne e-prijave na spletni strani policije. Tudi najmanjša informacija je lahko ključna.