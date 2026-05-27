Javnost po obsodbi Šuljića razdeljena: »Veliko ljudi nad kaznijo razočaranih in jeznih« (VIDEO)

Primer smrti Aleša Šutarja, ki je v zadnjih mesecih močno pretresel slovensko javnost, je dobil sodni epilog. Samire Šiljić je bil zaradi smrtnega udarca, ki ga je s pestjo zadal 48-letnemu Alešu Šutarju, obsojen na šest let in tri mesece zapora. Zaradi preklica dveh pogojnih obsodb se je kazen zvišala na skupno šest let in devet mesecev zapora. Sodišče je odločilo, da Šiljić ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Ker po ugotovitvah sodišča nima sredstev za preživljanje, je bil oproščen plačila stroškov kazenskega postopka, ki bodo kriti iz državnega proračuna. Njegov zagovornik, odvetnik Medved, je že podal predlog za predčasno prestajanje zaporne kazni.

Primer je ves čas spremljala velika medijska in javna pozornost, predvsem zaradi okoliščin dogodka. Aleš Šutar je po navedbah v postopku posredoval v zaščito svojega sina, nato pa bil pretepen in pozneje umrl zaradi poškodb. Vprašanje primernosti kazni je po razglasitvi sodbe sprožilo številne odzive. Sodba v primeru smrti Aleša Šutarja je odprla številna vprašanja o kaznovalni politiki, občutku pravičnosti in varnosti ljudi. Medtem ko del strokovne javnosti ocenjuje, da je bila kazen izrečena skladno s sodno prakso in pravno kvalifikacijo dejanja, številni prebivalci Dolenjske ter politični predstavniki menijo, da kazen ne odraža teže posledic dogodka. Primer bo tako očitno še naprej ostal ena najbolj odmevnih in občutljivih tem v slovenskem prostoru.

Dr. Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede je v oddaji Odmevi ocenil, da je kazen glede na primerljive sodne prakse ustrezna. Poudaril je, da v konkretnem primeru ni šlo za kaznivo dejanje uboja, temveč za posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom. Po njegovih besedah je sodnik pri izreku kazni upošteval primerljive primere iz preteklosti in svojo odločitev tudi podrobno obrazložil. »Ljudje nikoli ne bodo povsem zadovoljni, ker je bil primer ne samo odmeven, ampak tudi strašljiv. Nekdo, ki je posredoval za svojega sina, je bil pretepen in je umrl. Vendar ne smemo pozabiti, da pokojnega ni hotel ubiti,« je poudaril Žaberl.

Mnenje župana Mestne občine Novo mesto

Kljub temu številni menijo, da je izrečena kazen prenizka. Med njimi je tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je pozdravil dejstvo, da je primer vendarle dobil sodni zaključek, obenem pa opozoril, da višina kazni glede na predkaznovanost storilca in težo dejanja ni ustrezno sporočilo za prihodnje reševanje podobnih primerov nasilja. »Dolenjska potrebuje jasno sporočilo, da nasilje ne bo tolerirano,« je poudaril Macedoni ter dodal, da bo mogoče rezultate pri urejanju romske problematike doseči šele ob doslednem izvajanju zakonodaje in enakosti pred zakonom za vse.

Mnenje novega mandatarja

Novi mandatar Janez Janša je na družbenem omrežju X opozoril na primer očeta, ki je pri obrambi svojega sina ustrelil napadalca in bil obsojen na 17 let zapora. Poslanka SDS Anja Bah Žibert pa je zapisala, da je veliko ljudi nad kaznijo razočaranih in jeznih. Ob tem je poudarila, da številni prebivalci Dolenjske že leta opozarjajo na nasilje in nerešene razmere na terenu ter da ljudje pričakujejo odločnejše ukrepanje države.