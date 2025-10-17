  • Delo d.o.o.
JAVNI RAZPIS

Za storitve v podporo podjetnikom skoraj 14 milijonov evrov

Prijavijo se lahko regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz podpornih institucij SPOT Svetovanje in inkubatorjev.
Na voljo je 13,8 milijona evrov (fotografija je simbolična). FOTO: Alfexe/getty Images
STA, B. K. P.
 17. 10. 2025 | 23:07
Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij 2026-2029. Namen je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo zagotavljalo brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov. Na voljo je 13,8 milijona evrov.

Javni razpis, objavljen v uradnem listu, bo zagotovil podporno okolje, ki bo na celotnem ozemlju države izvajalo brezplačne podporne storitve za vse potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednje velika podjetja, vključno s socialnimi podjetji v vseh fazah razvoja.

Te storitve bodo prispevale h krepitvi podjetniškega potenciala, pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, povečevanju števila in stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir na podjetniški poti, so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je za izvedbo razpisa odobrilo 9,1 milijona evropskih sredstev.

Prijave do 27. novembra

»S pomočjo evropskih sredstev na ta način krepimo podjetniški potencial, pospešujemo ustanavljanje novih podjetij, vključno s socialnimi podjetji, povečujemo stopnjo preživetja novoustanovljenih podjetij in pomagamo podjetnikom pri premagovanju ovir na njihovi podjetniški poti,« so zapisali na ministrstvu.

Prijavijo se lahko regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz podpornih institucij SPOT Svetovanje in inkubatorjev. Ti bodo izvajali storitve podpornega okolja v vseh statističnih regijah v Sloveniji.

Za vzhodno kohezijsko regijo je predvidenih osem milijonov evrov, za zahodno pa 5,8 milijona evrov. Skupno je za leto 2026 predvidenih 2,4 milijona, za leti 2027 in 2028 po 3,6 milijona ter za leto 2029 4,2 milijona evrov.

Rok za oddajo vlog je 27. november letos. Prijavitelji morajo vlogi predložiti program dela za celotno obdobje 2026-2029 in letni akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev in aktivnosti za leto 2026. Nato bodo morali do začetka novembra vsako leto predložiti letni akcijski načrt za naslednje leto.

