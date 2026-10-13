  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPREMIČNINSKI TRG

Za temi vrati se skriva ljubljanski luksuz, med lastniki znani Slovenci in Dino Merlin (FOTO)

Za stanovanje v prestižnem ljubljanskem kompleksu je treba odšteti skoraj 1,4 milijona evrov, najemnina za manjše stanovanje pa znaša 2300 evrov na mesec.
FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Jože Anderlič FOTO: Dejan Javornik

Jože Anderlič FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
Jože Anderlič FOTO: Dejan Javornik
A. G.
 13. 10. 2026 | 21:11
8:15
A+A-

Ljubljana je za številne Slovence mesto priložnosti, študija, zaposlitve in boljšega življenja. Toda za vse več ljudi je tudi mesto, v katerem si je vse težje zagotoviti lastno streho nad glavo. Cene stanovanj so visoke, ponudba ne dohaja povpraševanja, najemniki pa morajo za samostojno bivanje pogosto nameniti velik del svojih mesečnih prihodkov. Medtem ko mladi in družine preračunavajo, ali si lahko privoščijo nakup manjšega stanovanja ali najem primernega doma, se na drugi strani nepremičninskega trga prodajajo stanovanja, katerih vrednost presega milijon evrov. Razkorak med običajnim stanovanjskim trgom in najdražjimi nepremičninami v prestolnici je še posebej očiten v kompleksu Schellenburg, ki stoji na območju nekdanjega Kolizeja v središču Ljubljane. Gre za stanovanjsko sosesko, namenjeno kupcem z zelo visokimi finančnimi zmožnostmi. Razkošno zasnovani prostori, garažna parkirna mesta in dodatne storitve so del ponudbe, ki je daleč od dosega večine ljudi, ki iščejo stanovanje v prestolnici.

Kako izrazite so razlike na trgu, kažejo tudi uradni podatki. Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je v poročilu za leto 2025 zapisala, da je srednja cena rabljenega stanovanja v Ljubljani prvič presegla 5000 evrov za kvadratni meter uporabne površine. To pomeni, da je polovica evidentiranih prodaj dosegla nižjo, polovica pa višjo ceno od te vrednosti. V primerjavi z letom 2024 se je srednja cena zvišala za več kot 500 evrov na kvadratni meter.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Rast cen stanovanjskih nepremičnin se je nadaljevala tudi drugod po Sloveniji. Po podatkih GURS so se cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah na državni ravni v letu 2025 zvišale za 11 odstotkov. Kljub večjemu številu prodaj se je dostopnost stanovanj za velik del prebivalstva še naprej zmanjševala. Med razlogi za visoke cene so vztrajno povpraševanje, omejena ponudba in pomanjkanje zazidljivih zemljišč. V takšnih razmerah so milijonska stanovanja v središču Ljubljane svojevrsten prikaz dveh svetov istega mesta. Na eni strani so ljudje, ki za nakup potrebujejo dolgoročno bančno posojilo, na drugi pa kupci, ki si lahko privoščijo nepremičnine v vrednosti več sto tisoč ali celo več milijonov evrov.

Za stanovanji zahtevajo skoraj 1,4 milijona evrov

V Schellenburgu sta po podatkih oglasov, ki jih je objavil portal Ljubljanainfo, naprodaj dve stanovanji, za kateri prodajalci zahtevajo 1.399.000 in 1.410.896 evrov. Prvo stanovanje ima 134,97 kvadratnega metra skupne površine. Razporeditev vključuje dve spalnici, dve kopalnici, ložo in garažno parkirno mesto. Gre za nepremičnino, ki združuje razmeroma veliko bivalno površino z udobjem, značilnim za nadstandardne stanovanjske komplekse.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Drugo stanovanje je še nekoliko večje in meri 155,9 kvadratnega metra skupne površine. Ima dve loži, shrambo in dve garažni parkirni mesti. Čeprav je v oglasu označeno kot dvosobno, razporeditev vključuje dve spalnici, kabinet in prostoren dnevno-bivalni del. Pomembno je poudariti, da gre za oglaševani ceni. Ti zneski sami po sebi še ne povedo, ali bo nepremičnina prodana po zahtevani ceni oziroma koliko bo kupec zanjo dejansko plačal.

Najemnina 2300 evrov na mesec

Visoke cene niso značilne le za prodajo. Ljubljanainfo poroča tudi o oglasu za opremljeno stanovanje v istem kompleksu, za katero lastnik zahteva 2300 evrov na mesec. Stanovanje ima 79,47 kvadratnega metra skupne površine, od tega je 62,19 kvadratnega metra notranjih prostorov. Če bi najemnik v njem ostal eno leto, bi samo za najemnino odštel 27.600 evrov. V ta znesek niso vključeni morebitni dodatni stroški bivanja.

FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

Za primerjavo: tolikšna najemnina je za številna gospodinjstva primerljiva z zelo velikim delom letnih razpoložljivih prihodkov. Pri takšni ponudbi ne gre več za običajno stanovanje na najemnem trgu, temveč za nepremičnino, namenjeno ozkemu krogu najemnikov z visokimi dohodki oziroma premoženjem.

Med lastniki tudi Dino Merlin

Vprašanje, kdo si lahko privošči takšne nepremičnine, je bilo v središču zanimanja medijev že ob odprtju kompleksa. Med znanimi lastniki je tudi bosanski glasbenik Edin Dervišhalidović, ki nastopa pod umetniškim imenom Dino Merlin. Po poročanju portala Necenzurirano je kupil dve stanovanji. V analizi, objavljeni februarja 2024, je Necenzurirano na podlagi zemljiškoknjižnih podatkov navedlo, da so bili takrat znani lastniki 70 od skupno 111 stanovanj v palači Schellenburg. Na 66 stanovanjih ni bila vpisana hipoteka. Na podlagi tega sta avtorja sklepala, da kupci za te nepremičnine niso najeli bančnih posojil. Odsotnost vpisane hipoteke sicer sama po sebi ne razkriva celotnega načina financiranja nakupa, kaže pa, da pri teh nepremičninah v zemljiški knjigi ni bilo evidentirano zavarovanje z bančnim posojilom.

Med kupci, ki jih je v svoji analizi izpostavilo Necenzurirano, so bili tudi investitor kompleksa Jože Anderlič, direktor družbe Drogerie Markt Igor Sluga, nekdanja solastnica Hidrie Urška Svetlik ter nekdanji generalni direktor policije Marko Pogorevc. Po navedbah istega portala je imel Anderlič v lasti največje od takrat izpostavljenih stanovanj, veliko 351 kvadratnih metrov. Tudi drugi kupci so za nepremičnine odšteli visoke zneske, pri čemer so bila nekatera stanovanja večja od 300 kvadratnih metrov.

Jože Anderlič FOTO: Dejan Javornik
Jože Anderlič FOTO: Dejan Javornik

Razkošje za najzahtevnejše kupce

Vila Schellenburg izstopa z razkošno avlo, kamnitimi oblogami, hrastovim parketom, zasebnim vrtom, otroškim igriščem in 24-urno recepcijo, ki vključuje tudi storitev concierge. Kompleks sestavljata palača in vila na območju nekdanjega Kolizeja v središču Ljubljane, stanovanja pa zaznamujejo kakovostni materiali, prostorne dnevno-bivalne površine, garderobni prostori in garažna parkirna mesta.nV kompleksu je skupno 111 stanovanj. Med nepremičninami, ki so bile ob predstavitvi kompleksa oktobra 2023 še naprodaj, je bilo najmanjše veliko 64 kvadratnih metrov, zanj pa je bilo treba odšteti 637.000 evrov. Največje stanovanje, penthouse s 345 kvadratnimi metri, je bilo oglaševano za 4,2 milijona evrov.

Cene in oprema kompleks uvrščajo v najvišji razred ljubljanskega stanovanjskega trga, kjer so nepremičnine dosegljive predvsem kupcem z nadpovprečnimi finančnimi zmožnostmi.

V Schellenburgu dosegli tudi rekordno prodajno ceno

Da visoke vrednosti niso le posledica oglaševanja, kaže tudi poročilo GURS za leto 2025. Po podatkih geodetske uprave je bila najvišja pogodbena vrednost, dosežena pri prodaji stanovanja v Sloveniji v tem letu, 1,9 milijona evrov. Šlo je za novejše stanovanje s 150 kvadratnimi metri uporabne površine in dvema garažnima parkirnima mestoma v Villi Schellenburg. Poročilo navaja tudi več kot deset prodaj stanovanj v središču Ljubljane in na območju Rožne doline, pri katerih je pogodbena vrednost presegla ali se približala milijonu evrov. To kaže, da Schellenburg ni edini primer prestižnih nepremičnin v prestolnici, vendar s svojo lokacijo, arhitekturno zasnovo in cenami ostaja eden najbolj prepoznavnih simbolov najdražjega dela ljubljanskega stanovanjskega trga.

Medtem ko se ponudba in povpraševanje na običajnem stanovanjskem trgu še naprej spopadata z vprašanjem dostopnosti, luksuzne nepremičnine nagovarjajo drugačen krog kupcev. Za večino Ljubljančanov so stanovanja v Schellenburgu predvsem prikaz, kako visoko lahko sežejo cene nepremičnin v slovenski prestolnici.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nepremičninestanovanjanepremičninski trgLjubljanacene nepremičninGursnajemprodajanajemninanajem stanovanjaSchellenburgpremoženjeDino MerlinJože AnderličGeodetska uprava Republike Slovenije
ZADNJE NOVICE
22:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJSKA PREISKAVA

Policija med hišnimi preiskavami na območju Gornjih Petrovcev zasegla drogo, tri kose orožja in 118 nabojev (FOTO)

Zoper dva osumljenca bodo po analizi zaseženih snovi podali kazensko ovadbo.
13. 10. 2026 | 22:39
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Država sprtih sosedov

Človek, ki glasuje drugače, ni več sosed z drugačnim pogledom na svet, temveč nekdo, ki ga je treba osramotiti, utišati ali izločiti.
Gordana Stojiljković13. 10. 2026 | 22:25
21:55
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Drama v Življenju na tehtnici! Tekmovalko odpeljali z rešilcem, Nastja pa prepričana, da igra žrtev

»Vso terapijo imam tukaj v torbici. Zelo sem slaba.«
13. 10. 2026 | 21:55
21:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDA NESREČA V RADOVLJICI

80-letni voznik na prehodu za pešce trčil v peško, hudo je poškodovana

Huda prometna nesreča se je zgodila včeraj zjutraj na območju Radovljice.
13. 10. 2026 | 21:41
21:11
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINSKI TRG

Za temi vrati se skriva ljubljanski luksuz, med lastniki znani Slovenci in Dino Merlin (FOTO)

Za stanovanje v prestižnem ljubljanskem kompleksu je treba odšteti skoraj 1,4 milijona evrov, najemnina za manjše stanovanje pa znaša 2300 evrov na mesec.
13. 10. 2026 | 21:11
21:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJATELJA

Ian Polak Rožac in Tadej Oblak: kulinarične dogodivščine na severu (Suzy)

Pred kratkim sta se skupaj podala še ena eno pustolovščino, tokrat na severu.
13. 10. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

Pomanjkanje denarja ni edina ovira

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Ali tudi slovenski izdelki lahko padejo na preizkusu?

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

Pomanjkanje denarja ni edina ovira

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Ali tudi slovenski izdelki lahko padejo na preizkusu?

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Si pri prehladih lahko pomagamo z matičnim mlečkom?

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

Kdo v resnici upravlja slovenska podjetja?

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 12:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Kako je videti sodobni luksuz? 2000 let termalne tradicije tik za mejo

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki