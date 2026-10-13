Za temi vrati se skriva ljubljanski luksuz, med lastniki znani Slovenci in Dino Merlin (FOTO)

Ljubljana je za številne Slovence mesto priložnosti, študija, zaposlitve in boljšega življenja. Toda za vse več ljudi je tudi mesto, v katerem si je vse težje zagotoviti lastno streho nad glavo. Cene stanovanj so visoke, ponudba ne dohaja povpraševanja, najemniki pa morajo za samostojno bivanje pogosto nameniti velik del svojih mesečnih prihodkov. Medtem ko mladi in družine preračunavajo, ali si lahko privoščijo nakup manjšega stanovanja ali najem primernega doma, se na drugi strani nepremičninskega trga prodajajo stanovanja, katerih vrednost presega milijon evrov. Razkorak med običajnim stanovanjskim trgom in najdražjimi nepremičninami v prestolnici je še posebej očiten v kompleksu Schellenburg, ki stoji na območju nekdanjega Kolizeja v središču Ljubljane. Gre za stanovanjsko sosesko, namenjeno kupcem z zelo visokimi finančnimi zmožnostmi. Razkošno zasnovani prostori, garažna parkirna mesta in dodatne storitve so del ponudbe, ki je daleč od dosega večine ljudi, ki iščejo stanovanje v prestolnici.

Kako izrazite so razlike na trgu, kažejo tudi uradni podatki. Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je v poročilu za leto 2025 zapisala, da je srednja cena rabljenega stanovanja v Ljubljani prvič presegla 5000 evrov za kvadratni meter uporabne površine. To pomeni, da je polovica evidentiranih prodaj dosegla nižjo, polovica pa višjo ceno od te vrednosti. V primerjavi z letom 2024 se je srednja cena zvišala za več kot 500 evrov na kvadratni meter.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Rast cen stanovanjskih nepremičnin se je nadaljevala tudi drugod po Sloveniji. Po podatkih GURS so se cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah na državni ravni v letu 2025 zvišale za 11 odstotkov. Kljub večjemu številu prodaj se je dostopnost stanovanj za velik del prebivalstva še naprej zmanjševala. Med razlogi za visoke cene so vztrajno povpraševanje, omejena ponudba in pomanjkanje zazidljivih zemljišč. V takšnih razmerah so milijonska stanovanja v središču Ljubljane svojevrsten prikaz dveh svetov istega mesta. Na eni strani so ljudje, ki za nakup potrebujejo dolgoročno bančno posojilo, na drugi pa kupci, ki si lahko privoščijo nepremičnine v vrednosti več sto tisoč ali celo več milijonov evrov.

Za stanovanji zahtevajo skoraj 1,4 milijona evrov

V Schellenburgu sta po podatkih oglasov, ki jih je objavil portal Ljubljanainfo, naprodaj dve stanovanji, za kateri prodajalci zahtevajo 1.399.000 in 1.410.896 evrov. Prvo stanovanje ima 134,97 kvadratnega metra skupne površine. Razporeditev vključuje dve spalnici, dve kopalnici, ložo in garažno parkirno mesto. Gre za nepremičnino, ki združuje razmeroma veliko bivalno površino z udobjem, značilnim za nadstandardne stanovanjske komplekse.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Drugo stanovanje je še nekoliko večje in meri 155,9 kvadratnega metra skupne površine. Ima dve loži, shrambo in dve garažni parkirni mesti. Čeprav je v oglasu označeno kot dvosobno, razporeditev vključuje dve spalnici, kabinet in prostoren dnevno-bivalni del. Pomembno je poudariti, da gre za oglaševani ceni. Ti zneski sami po sebi še ne povedo, ali bo nepremičnina prodana po zahtevani ceni oziroma koliko bo kupec zanjo dejansko plačal.

Najemnina 2300 evrov na mesec

Visoke cene niso značilne le za prodajo. Ljubljanainfo poroča tudi o oglasu za opremljeno stanovanje v istem kompleksu, za katero lastnik zahteva 2300 evrov na mesec. Stanovanje ima 79,47 kvadratnega metra skupne površine, od tega je 62,19 kvadratnega metra notranjih prostorov. Če bi najemnik v njem ostal eno leto, bi samo za najemnino odštel 27.600 evrov. V ta znesek niso vključeni morebitni dodatni stroški bivanja.

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Za primerjavo: tolikšna najemnina je za številna gospodinjstva primerljiva z zelo velikim delom letnih razpoložljivih prihodkov. Pri takšni ponudbi ne gre več za običajno stanovanje na najemnem trgu, temveč za nepremičnino, namenjeno ozkemu krogu najemnikov z visokimi dohodki oziroma premoženjem.

Med lastniki tudi Dino Merlin

Vprašanje, kdo si lahko privošči takšne nepremičnine, je bilo v središču zanimanja medijev že ob odprtju kompleksa. Med znanimi lastniki je tudi bosanski glasbenik Edin Dervišhalidović, ki nastopa pod umetniškim imenom Dino Merlin. Po poročanju portala Necenzurirano je kupil dve stanovanji. V analizi, objavljeni februarja 2024, je Necenzurirano na podlagi zemljiškoknjižnih podatkov navedlo, da so bili takrat znani lastniki 70 od skupno 111 stanovanj v palači Schellenburg. Na 66 stanovanjih ni bila vpisana hipoteka. Na podlagi tega sta avtorja sklepala, da kupci za te nepremičnine niso najeli bančnih posojil. Odsotnost vpisane hipoteke sicer sama po sebi ne razkriva celotnega načina financiranja nakupa, kaže pa, da pri teh nepremičninah v zemljiški knjigi ni bilo evidentirano zavarovanje z bančnim posojilom.

Med kupci, ki jih je v svoji analizi izpostavilo Necenzurirano, so bili tudi investitor kompleksa Jože Anderlič, direktor družbe Drogerie Markt Igor Sluga, nekdanja solastnica Hidrie Urška Svetlik ter nekdanji generalni direktor policije Marko Pogorevc. Po navedbah istega portala je imel Anderlič v lasti največje od takrat izpostavljenih stanovanj, veliko 351 kvadratnih metrov. Tudi drugi kupci so za nepremičnine odšteli visoke zneske, pri čemer so bila nekatera stanovanja večja od 300 kvadratnih metrov.

Jože Anderlič FOTO: Dejan Javornik

Razkošje za najzahtevnejše kupce

Vila Schellenburg izstopa z razkošno avlo, kamnitimi oblogami, hrastovim parketom, zasebnim vrtom, otroškim igriščem in 24-urno recepcijo, ki vključuje tudi storitev concierge. Kompleks sestavljata palača in vila na območju nekdanjega Kolizeja v središču Ljubljane, stanovanja pa zaznamujejo kakovostni materiali, prostorne dnevno-bivalne površine, garderobni prostori in garažna parkirna mesta.nV kompleksu je skupno 111 stanovanj. Med nepremičninami, ki so bile ob predstavitvi kompleksa oktobra 2023 še naprodaj, je bilo najmanjše veliko 64 kvadratnih metrov, zanj pa je bilo treba odšteti 637.000 evrov. Največje stanovanje, penthouse s 345 kvadratnimi metri, je bilo oglaševano za 4,2 milijona evrov.

Cene in oprema kompleks uvrščajo v najvišji razred ljubljanskega stanovanjskega trga, kjer so nepremičnine dosegljive predvsem kupcem z nadpovprečnimi finančnimi zmožnostmi.

V Schellenburgu dosegli tudi rekordno prodajno ceno

Da visoke vrednosti niso le posledica oglaševanja, kaže tudi poročilo GURS za leto 2025. Po podatkih geodetske uprave je bila najvišja pogodbena vrednost, dosežena pri prodaji stanovanja v Sloveniji v tem letu, 1,9 milijona evrov. Šlo je za novejše stanovanje s 150 kvadratnimi metri uporabne površine in dvema garažnima parkirnima mestoma v Villi Schellenburg. Poročilo navaja tudi več kot deset prodaj stanovanj v središču Ljubljane in na območju Rožne doline, pri katerih je pogodbena vrednost presegla ali se približala milijonu evrov. To kaže, da Schellenburg ni edini primer prestižnih nepremičnin v prestolnici, vendar s svojo lokacijo, arhitekturno zasnovo in cenami ostaja eden najbolj prepoznavnih simbolov najdražjega dela ljubljanskega stanovanjskega trga.

Medtem ko se ponudba in povpraševanje na običajnem stanovanjskem trgu še naprej spopadata z vprašanjem dostopnosti, luksuzne nepremičnine nagovarjajo drugačen krog kupcev. Za večino Ljubljančanov so stanovanja v Schellenburgu predvsem prikaz, kako visoko lahko sežejo cene nepremičnin v slovenski prestolnici.