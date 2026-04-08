Za to izjavo si je profesor glasbe Danijel Berden prislužil nagrado

»Zelo cenim pri mladih, da si kljub tehnologiji, ki nam je na voljo in ki nas premamlja, dejansko vzamejo tudi popoldne čas za naše vaje. Saj vemo – kdor poje, zlo ne misli. Hkrati pa je tudi to neki način druženja, način prilagajanja in pa soustvarjanja.« To je izjava Danijela Berdena, profesorja glasbe, skladatelja, aranžerja in izvajalca, ki je postala zmagovalna iskra leta Štajerskega vala.

Zdaj že tradicionalno

Berden jo je izrekel lani na praznovanju 15-letnice fantovske vokalne zasedbe FaVoZa z Gimnazije Celje – Center, ki jo vodi, v njej pa izrazil navdušenje nad mladimi, ki radi pojejo. In prav njegova iskra je očitno najbolj prepričala poslušalce Štajerskega vala, ene od najstarejših lokalnih radijskih postaj v Sloveniji. S tem je Berdenova izjava postala iskra tedna, nato meseca, na koncu pa leta. Gre za akcijo radia Štajerski val, ki poteka vse leto, letošnja sezona je bila že šesta, najboljšo iskro pa vedno izberejo poslušalci. »Na valovih našega radia in spletni strani poslušalci vsak dan slišijo številne sogovornike, ki jih naši novinarji gostijo pred radijskim mikrofonom. Gre za ljudi z najrazličnejših področij naših življenj, s poudarkom na lokalnih obrazih in dogajanju. V uredništvu damo vsak petek na glasovanje tri iskrive izjave, med njimi poslušalci in bralci naše spletne strani izberejo iskro tedna. Tista, ki v posameznem mesecu zbere največ glasov, avtomatsko postane iskra meseca. Dvanajst mesečnih isker ponovno damo na glasovanje. Zmagovalna izjava dobi laskavi naziv iskra leta,« je razložila urednica informativnega programa Štajerskega vala Anja Deučman.

Veseli nas, da tokratna zmagovalna izjava izžareva optimizem, navdušenje in pohvalo.

Gre za izjave njihovih sogovornikov in gostov, ki jim je vedno vredno prisluhniti, je še dodala. Večkrat. »Ob njih se iskri, ker bodisi opozarjajo na določeno problematiko, ker razburijo, nam dajo misliti, kaj pohvalijo ali nas preprosto le nasmejejo. Zato je tudi tokratni izbor zelo pisan, izjave pa se dotikajo najrazličnejših področij. Veseli nas, da tokratna zmagovalna izjava izžareva optimizem, navdušenje in pohvalo, saj tega dandanes najbolj primanjkuje,« je po razglasitvi še dejala Deučmanova. Programska direktorica radia Štajerski val Greta Kokot Rajković je dodala: »Lani sem uvodoma izpostavila vprašanje svetovnega miru. Žal je letos slika prav takšna in skrbi, kar se miru tiče, niso nič manjše. A če že ne moremo urejati sveta in svetovnega miru, lahko po najboljših močeh urejamo vsaj naš mikrosvet, okolje, v katerem živimo. In prav to počnejo naši finalisti, avtorji iskrivih izjav. Oni s svojim delom in idejami plemenitijo, lepšajo, izboljšujejo naš življenjski prostor in življenje v lokalnih okoljih in skupnostih.«

Na dogodku vseh 12 isker

Na slovesni razglasitvi so zapeli Il Divji. FOTO: Blaž Lah

Na zaključno slovesnost, na kateri so radijci razglasili zmagovalno iskro, vedno povabijo vse zmagovalce posameznih mesecev. Iskre meseca so poleg zmagovalca izrekli, učitelj računalništva na Šolskem centru Celje,, predsednica KUD Janko Živko Poljčane,, profesorica in mentorica na Šolskem centru Šentjur,, medicinska sestra in prostovoljka iz Šmarja pri Jelšah,iz Fundacije Alma,, direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec,, mamica 10-letne deklicez redko gensko boleznijo,, delovni terapevt Centra za duševno zdravje odraslih v Zdravstvenem domu Šentjur,, direktorica Kozjanskega parka,, vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje v Bistrici ob Sotli, iniz Hiše generacij Laško. Vsi finalisti so prejeli lepe nagrade, slovesnost v Ipavčevem kulturnem centru pa so popestrili Mladi val, fantje skupine Il Divji ter mladi ljubitelj opere, devetošoleciz Šmarja pri Jelšah.

Letošnji zmagovalec Danijel Berden z Majdo Jurše (levo), iskro leta 2023, in Leo Školnik, lansko zmagovalko za iskro leta 2024 FOTO: Blaž Lah

Gre za akcijo radia Štajerski val, ki poteka vse leto. FOTO: Blaž Lah

Občinstvu se je predstavil mladi Anže Šturbej, velik ljubitelj opere. FOTO: Blaž Lah