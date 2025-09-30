Omrežnina po novem: toliko bomo od novembra plačevali za elektriko

Strah pred sunkovito podražitvijo elektrike s 1. novembrom se ne bo uresničil. Svet Agencije za energijo je v ponedeljek potrdil spremembe metodologije za obračunavanje omrežnine, s katerimi bodo obremenitev za gospodinjstva in podjetja uvajali postopno. Najdražji časovni blok, tako imenovani blok 1, bo letos ob začetku višje sezone (november–februar) za polovico cenejši, kot bi bil sicer.

Po podatkih agencije bo povprečno gospodinjstvo v novembru in decembru plačalo približno 16 evrov manj omrežnine. Kot so zapisali, se bo tarifna postavka za blok 1 letos znižala za 50 odstotkov, v naslednji višji sezoni (2026) pa bo popust znašal 30 odstotkov, konec leta 2027 še 10 odstotkov. Šele leta 2028 bomo plačevali polno ceno.

Enak popust bodo dobili tudi poslovni odjemalci. To je pomemben zasuk glede na prvotni predlog, saj so sprva načrtovali postopnost samo za gospodinjstva. Direktorica agencije Duška Godina je ob tem poudarila: »Upoštevajoč načelo enake obravnave vseh uporabnikov, smo se odločili, da se postopnost uvede za vse. Ne glede na prilagoditve bodo vsi odjemalci plačali manj omrežnine.«

Kaj to pomeni za položnice?

Čeprav bo omrežnina začasno nižja, se bodo skupni računi za elektriko verjetno vseeno zvišali. Kot opozarjajo Finance, so tržne cene elektrike danes v povprečju že za okoli 30 odstotkov višje kot decembra lani, poleg tega se je vrnil prispevek za obnovljive vire. To pomeni, da bodo položnice novembra in decembra kljub popustu na omrežnini lahko višje kot pred letom dni.

Ohranja se pet časovnih blokov in ločevanje na višjo in nižjo sezono. Za gospodinjstva bo najpomembnejše to, da bo najdražji blok, ko je poraba največja, postopno postal dražji šele po letu 2026. Novi časovni bloki, ki bodo prinesli nekaj poenostavitev med prostimi dnevi, se bodo začeli uporabljati 1. januarja 2027.

Kaj to pomeni za vaš račun? Za povprečno gospodinjstvo November–december 2025: položnica bo nižja za približno 16 evrov (8 evrov na mesec). Višja sezona 2026: popust se zmanjša, prihranek bo okoli 10 evrov za dva meseca. Višja sezona 2027: popust le še 10 %, položnica bo nižja za približno 3 evre. Od 2028 naprej: popustov ne bo več – položnice bodo v zimskem času najvišje.

Pomembna novost je tudi, da se bo tako imenovana dogovorjena moč od leta 2026 določala kot povprečje petih največjih konic posameznega bloka v zadnjih 12 mesecih. Odjemalci bodo tako že letos na jesenskih računih obveščeni, kakšna bo njihova dogovorjena moč za leto 2026.

Posebne izjeme

Agencija je opozorila tudi na sezonske porabnike, kot so smučišča in namakalni sistemi. Ti lahko svoje stroške zmanjšajo s prilagoditvijo priključne moči. Zakon o oskrbi z električno energijo pa uvaja še posebne izjeme – denimo oprostitev plačila omrežnine za črpalne hidroelektrarne (12 let) in za nove baterijske hranilnike (tri leta).

Skratka: položnice za elektriko se bodo s 1. novembrom res podražile, a manj, kot smo sprva pričakovali. Povprečno gospodinjstvo bo v novembru in decembru plačalo približno 16 evrov manj, kot bi sicer, a dražji električni tok in prispevki pomenijo, da bo skupni račun kljub temu višji kot lani.