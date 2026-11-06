Za torek kaže na eno večjih pocenitev goriv: poglejte, za koliko naj bi šla dol bencin in dizel

Cene goriv so se letos pri nas močno dvignile in vsi si želimo, da bi se dvigi končno ustavili oziroma bi prišlo do pocenitev. Do ene utegne priti že prihodnji torek. Po poročanju Dela naj bi se goriva v Sloveniji prihodnji torek precej pocenila. Po njihovih informacijah kaže, da se bosta pocenila tako bencin kot dizel. Če se bodo napovedi uresničile, bo to za številne voznike težko pričakovana dobra novica, predvsem za tiste, ki vsak dan prevozijo veliko kilometrov.

Dizel za približno deset, bencin pa za približno 12 centov

Kaže, da se bo regulirana cena dizelskega goriva prihodnji torek znižala za približno deset centov, regulirana cena bencina pa za približno 12 centov. To bi se pri 50-litrskem rezervoarju poznalo. Pri bencinu bi nam ostalo v žepu približno šest evrov več, pri dizlu pa pet. Trenutno je sicer potrebno pri nas za liter bencina odšteti 1,626 evra, za liter dizla pa 1,949 evra. Najmanj, 1,572 evra za liter, stane ekstra lahko kurilno olje. Za primerjavo, v začetku letošnjega leta je bilo potrebno v Sloveniji za liter bencina odšteti 1,495 evra, za liter dizla 1,554 evra, za liter kurilnega olja pa 1,153 evra.

Cene bi se lahko znižale tudi v tednu kasneje, torej v torek, 17. novembra. Evropska komisija je namreč podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin pod evropske minimalne ravni, vendar je za to potrebna še potrditev Sveta EU.