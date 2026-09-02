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INVESTICIJA

Za varnejšo šolsko pot: ob regionalni cesti Kamnik–Ločica uredili novo pot za pešce

V okviru investicije so uredili skupno 730 metrov enostranskega pločnika.
Prerez traku ob odprtju varne šolske poti (z leve): Matej Slapar, Jernej Vrtovec in Bojana Pančur FOTO: Mih Lindič

Prerez traku ob odprtju varne šolske poti (z leve): Matej Slapar, Jernej Vrtovec in Bojana Pančur FOTO: Mih Lindič

Povabljeni na slavnostno odprtje FOTO: Mih Lindič

Povabljeni na slavnostno odprtje FOTO: Mih Lindič

Pešci bodo zdaj gotovo varnejši. FOTO: Mih Lindič

Pešci bodo zdaj gotovo varnejši. FOTO: Mih Lindič

Nastopil je Citrin band. FOTO: Mih Lindič

Nastopil je Citrin band. FOTO: Mih Lindič

Prerez traku ob odprtju varne šolske poti (z leve): Matej Slapar, Jernej Vrtovec in Bojana Pančur FOTO: Mih Lindič
Povabljeni na slavnostno odprtje FOTO: Mih Lindič
Pešci bodo zdaj gotovo varnejši. FOTO: Mih Lindič
Nastopil je Citrin band. FOTO: Mih Lindič
Primož Hieng
 2. 9. 2026 | 08:41
4:09
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Občina Kamnik nadaljuje urejanje varnejših poti za pešce in šolarje tudi ob prometno obremenjenih regionalnih cestah. Tako so namenu predali novo in varno peš povezavo med Špitaličem in Belo ob regionalni cesti Kamnik–Ločica. Nova pridobitev vključuje 730 metrov pločnika ter urejeni avtobusni postajališči s pokritima čakalnicama, pomeni pa pomembno izboljšanje prometne varnosti predvsem za otroke in druge pešce. Novo pridobitev so namenu predali župan Občine Kamnik Matej Slapar, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednica Krajevne skupnosti Špitalič Bojana Pančur.

Pešci bodo zdaj gotovo varnejši. FOTO: Mih Lindič
Pešci bodo zdaj gotovo varnejši. FOTO: Mih Lindič
Projekt je rezultat sodelovanja občine in ministrstva za infrastrukturo oziroma Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina je pri pripravi investicije naročila projektno dokumentacijo, odkupila potrebna zemljišča ter zagotovila postavitev dveh pokritih avtobusnih čakalnic, država pa je izvedla gradbeni del ureditve regionalne ceste in površin za pešce. Ureditev tega odseka je pomembna predvsem z vidika zagotavljanja varnih šolskih poti. Regionalna cesta med Špitaličem in Belo je prometno obremenjena, pešci pa so bili doslej na tem odseku posebej izpostavljeni. Z novim pločnikom je hoja med naseljema bistveno varnejša, ureditev pa je pomembna tako za šolarje kot starejše ter vse druge krajanke, krajane in obiskovalce tega dela občine. Župan Slapar je ob odprtju poudaril: »Varnost otrok na poti v šolo je ena naših pomembnih nalog, zato si prizadevamo, da nevarne odseke postopoma urejamo tudi tam, kjer gre za državne oziroma regionalne ceste. Takšnih projektov občina ne more izvesti sama, zato je dobro sodelovanje z državo ključnega pomena. Občina je pri tej investiciji poskrbela za projektno dokumentacijo, potrebna zemljišča in avtobusni čakalnici, danes pa imamo rezultat, ki je najpomembnejši – otroci, krajani in drugi pešci imajo med Špitaličem in Belo varno pot. Vesel sem, da smo skupaj uresničili projekt, na katerega so krajani dolgo čakali.«

Bojana Pančur je povedala: »Ureditev pločnika med Špitaličem in Belo je za našo krajevno skupnost izjemnega pomena. Gre za odsek, po katerem vsakodnevno hodijo naši otroci, šolarji, starejši in drugi krajani, zato smo si za varno peš povezavo prizadevali že vrsto let. Veseli smo, da je bila naša dolgoletna želja uresničena in bo pot med naseljema zdaj bistveno varnejša.«

Povabljeni na slavnostno odprtje FOTO: Mih Lindič
Povabljeni na slavnostno odprtje FOTO: Mih Lindič
Minister Jernej Vrtovec je ob predaji poudaril pomen vlaganj v infrastrukturo za ohranjanje življenja na podeželju: »Primarna infrastruktura je eden ključnih pogojev, da ljudje ostajajo na podeželju – da imajo varen dostop do šole, Kamnika, Vranskega in drugih krajev. Ti lepi kraji niso odročni, če so dobro povezani.« Izpostavil je tudi odgovornost do prihodnjih generacij: »Naše poslanstvo je, da delamo tisto, kar je dobro, ne tisto, kar je oportuno. Da uresničujemo projekte, ki bodo služili ljudem in za nami tudi nekaj trajnega pustili.« V okviru investicije so uredili skupno 730 metrov enostranskega pločnika, od tega 430 metrov na območju Špitaliča in 300 metrov na območju Bele. Urejenih je bilo tudi par avtobusnih postajališč in odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo, postavljena cestna razsvetljava, prometna signalizacija in druga oprema. Izvedeni so bili še kamnita zložba ter posegi na vozišču, v Beli pa nova nosilna in obrabna plast.

Skupna ocenjena vrednost vseh aktivnosti in del po sporazumu o sofinanciranju je znašala nekaj manj 669 tisoč evrov. Nova ureditev je rezultat sodelovanja države, občine in lokalne skupnosti, predvsem pa konkretna pridobitev za ljudi, ki to pot uporabljajo vsak dan. Otrokom zagotavlja varnejšo pot v šolo, drugim pešcem varnejšo povezavo med naseljema, uporabnikom javnega prevoza pa urejeni in pokriti čakalnici.

Nastopil je Citrin band. FOTO: Mih Lindič
Nastopil je Citrin band. FOTO: Mih Lindič

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