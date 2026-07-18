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Za več varnosti pri delu s traktorji delavnica na Vranskem: simulator se obrne za 180 stopinj (FOTO)

Lani je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 151 traktoristov.
Simulator prevračanja je po novem obvezni učni pripomoček pri tečaju varne vožnje za traktor (na tečaju za opravljanje šoferskega izpita F-kategorije – za traktorje). Na poligonu varne vožnje ga je predstavila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Naprava omogoča varno nagibanje do 45 stopinj. FOTO: Tomaž Poje

Simulator prevračanja je po novem obvezni učni pripomoček pri tečaju varne vožnje za traktor (na tečaju za opravljanje šoferskega izpita F-kategorije – za traktorje). Na poligonu varne vožnje ga je predstavila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Naprava omogoča varno nagibanje do 45 stopinj. FOTO: Tomaž Poje

Poligon so zasedli traktorji z delovnimi priključki. FOTO: Tomaž Poje

Poligon so zasedli traktorji z delovnimi priključki. FOTO: Tomaž Poje

Obiskovalci prireditve so lahko samostojno brez inštruktorjev tekmovali v spretnostni vožnji s traktorjem John Deere s pripetimi priključki Gorenc spredaj in zadaj. FOTO: Tomaž Poje

Obiskovalci prireditve so lahko samostojno brez inštruktorjev tekmovali v spretnostni vožnji s traktorjem John Deere s pripetimi priključki Gorenc spredaj in zadaj. FOTO: Tomaž Poje

Mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana je predstavljal nevarnost nezaščitene kardanske gredi, ki se uporablja za prenos moči iz priključne gredi traktorja na gnani priključek. Nezaščitena kardanska gred lahko navije nepazljivega človeka, da ostane brez roke ali je celo ob življenje. FOTO: Tomaž Poje

Mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana je predstavljal nevarnost nezaščitene kardanske gredi, ki se uporablja za prenos moči iz priključne gredi traktorja na gnani priključek. Nezaščitena kardanska gred lahko navije nepazljivega človeka, da ostane brez roke ali je celo ob življenje. FOTO: Tomaž Poje

Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje

Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje

<p>John Deere 8R 410 je bil s 410 KM nazivne moči najmočnejši traktor na prireditvi. Pripeto je imel transportno cisterno za gnojevko Farmtech Cargocis 2600 s 26 m<sup>3</sup> prostornine. Ta kompozicija je bila zelo zanimiva za testno vožnjo udeležencev, saj so tako močni traktorji pri nas zelo redki. FOTO: Tomaž Poje</p>

<p>John Deere 8R 410 je bil s 410 KM nazivne moči najmočnejši traktor na prireditvi. Pripeto je imel transportno cisterno za gnojevko Farmtech Cargocis 2600 s 26 m<sup>3</sup> prostornine. Ta kompozicija je bila zelo zanimiva za testno vožnjo udeležencev, saj so tako močni traktorji pri nas zelo redki. FOTO: Tomaž Poje</p>

Simulator prevračanja je po novem obvezni učni pripomoček pri tečaju varne vožnje za traktor (na tečaju za opravljanje šoferskega izpita F-kategorije – za traktorje). Na poligonu varne vožnje ga je predstavila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Naprava omogoča varno nagibanje do 45 stopinj. FOTO: Tomaž Poje
Poligon so zasedli traktorji z delovnimi priključki. FOTO: Tomaž Poje
Obiskovalci prireditve so lahko samostojno brez inštruktorjev tekmovali v spretnostni vožnji s traktorjem John Deere s pripetimi priključki Gorenc spredaj in zadaj. FOTO: Tomaž Poje
Mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana je predstavljal nevarnost nezaščitene kardanske gredi, ki se uporablja za prenos moči iz priključne gredi traktorja na gnani priključek. Nezaščitena kardanska gred lahko navije nepazljivega človeka, da ostane brez roke ali je celo ob življenje. FOTO: Tomaž Poje
Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje
<p>John Deere 8R 410 je bil s 410 KM nazivne moči najmočnejši traktor na prireditvi. Pripeto je imel transportno cisterno za gnojevko Farmtech Cargocis 2600 s 26 m<sup>3</sup> prostornine. Ta kompozicija je bila zelo zanimiva za testno vožnjo udeležencev, saj so tako močni traktorji pri nas zelo redki. FOTO: Tomaž Poje</p>
Tomaž Poje
 18. 7. 2026 | 08:31
3:17
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Pri uporabi kmetijske in gozdarske mehanizacije v Sloveniji umre od 20 do 30 ljudi na leto. Ločimo delovne in prometne nezgode. Policija vodi statistiko prometnih nezgod in njihovi podatki govorijo, da je bilo lani v prometnih nesrečah udeleženih 151 traktoristov. Od tega so bili 104 povzročitelji nezgode. Med traktoristi so prevladovali moški. V 90 odstotkih nezgod so jo odnesli brez poškodb, je pa bila med njimi tudi ena smrtna žrtev.

Poligon so zasedli traktorji z delovnimi priključki. FOTO: Tomaž Poje
Poligon so zasedli traktorji z delovnimi priključki. FOTO: Tomaž Poje

Na Centru varne vožnje AMZS so Zavarovalnica Triglav, Zveza slovenske podeželske mladine in AMZS organizirali brezplačno delavnico za varno vožnjo in delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Dogodka se je udeležilo okrog 200 ljudi, ki so lahko tudi aktivno sodelovali. Namen delavnice je bil ozavestiti, opozoriti in podučiti udeležence o
(ne)varni uporabi traktorja in traktorskih priključkov.

Obiskovalci prireditve so lahko samostojno brez inštruktorjev tekmovali v spretnostni vožnji s traktorjem John Deere s pripetimi priključki Gorenc spredaj in zadaj. FOTO: Tomaž Poje
Obiskovalci prireditve so lahko samostojno brez inštruktorjev tekmovali v spretnostni vožnji s traktorjem John Deere s pripetimi priključki Gorenc spredaj in zadaj. FOTO: Tomaž Poje

Na glavo

Poleg traktorjev in priključkov je bil zelo zanimiv prikaz simulatorja prevračanja. Enega je predstavila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, ki izvaja tudi tečaje za varno delo s traktorjem. Simulatorji prevračanja so sestavni del izvajanja izobraževanj bodočih traktoristov. Ta se nagne prečno in vzdolžno do 45 stopinj. Tudi AMZS je predstavil svoj simulator prevračanja in pomembnost uporabe varnostnih pasov. Njihov se obrne za 180 stopinj, tako da so osebe v njih dejansko obrnjene na glavo in se morajo reševati s pravilnim postopkom odpenjanja. Pomen uporabe varnostnega pasu na traktorjih je praktično prikazal Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana in z lutko demonstriral navijanje človeka na nezaščiteno kardansko gred.

Mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana je predstavljal nevarnost nezaščitene kardanske gredi, ki se uporablja za prenos moči iz priključne gredi traktorja na gnani priključek. Nezaščitena kardanska gred lahko navije nepazljivega človeka, da ostane brez roke ali je celo ob življenje. FOTO: Tomaž Poje
Mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana je predstavljal nevarnost nezaščitene kardanske gredi, ki se uporablja za prenos moči iz priključne gredi traktorja na gnani priključek. Nezaščitena kardanska gred lahko navije nepazljivega človeka, da ostane brez roke ali je celo ob življenje. FOTO: Tomaž Poje

Na dogodku so s traktorji in priključki sodelovala tudi proizvodno-prodajna podjetja, ki so dala na voljo svoje stroje. Ob strokovni spremljavi inštruktorjev varne vožnje iz AMZS so bile organizirane različne praktične delavnice varne vožnje s traktorji. Udeležence so opozorili na številna tveganja ob vožnji in delu s traktorji in drugimi kmetijskimi vozili.

Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje
Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje

Organizirali so tudi tri strokovna predavanja. Daniel Andolšek je zelo zanimivo in poučno govoril o prvi pomoči poškodovancem v nezgodi oziroma kaj moramo storiti v primeru nezgode. Predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije je predstavil problematiko traktorjev v cestnem prometu, najpogostejše vzroke nezgod in novejše tehnične možnosti za večjo varnost, predstavnik Policije pa je govoril o cestnoprometnih predpisih, povezanih z uporabo traktorjev in drugih kmetijskih strojev v prometu.

Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje
Udeleženci so lahko v spretnostni vožnji preizkusili tudi manjši dvoriščni traktor. FOTO: Tomaž Poje

Dobro organizirana in obiskana prireditev na Vranskem je pokazala velik pomen dodatnega izobraževanja traktoristov. V tujini so tovrstni treningi varne vožnje s traktorji na ustreznih poligonih že dokaj razširjeni. Eden izmed ciljev dogodka na Vranskem je tudi vizija 0: nič smrtnih žrtev in nič hudo poškodovanih pri delu in prometu s kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo.

<p>John Deere 8R 410 je bil s 410 KM nazivne moči najmočnejši traktor na prireditvi. Pripeto je imel transportno cisterno za gnojevko Farmtech Cargocis 2600 s 26 m<sup>3</sup> prostornine. Ta kompozicija je bila zelo zanimiva za testno vožnjo udeležencev, saj so tako močni traktorji pri nas zelo redki. FOTO: Tomaž Poje</p>

John Deere 8R 410 je bil s 410 KM nazivne moči najmočnejši traktor na prireditvi. Pripeto je imel transportno cisterno za gnojevko Farmtech Cargocis 2600 s 26 m3 prostornine. Ta kompozicija je bila zelo zanimiva za testno vožnjo udeležencev, saj so tako močni traktorji pri nas zelo redki. FOTO: Tomaž Poje

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