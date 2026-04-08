  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODRAŽITVE Z ZAMIKOM

Za zdaj še brez višjih cen, a trgovci svarijo: čez mesec ali dva bo drugače

Posledice naftne krize se še ne zrcalijo v višjih cenah izdelkov na prodajnih policah. A že kmalu bo drugačna slika.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, A. G.
 8. 4. 2026 | 13:50
 8. 4. 2026 | 14:01
4:03
A+A-

V trgovini na drobno je prišlo do drastičnega padca, so opozorili v Trgovinski zbornici Slovenije. Eden od razlogov za to po njihovem ostaja slabša konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja. Zavzeli so se za trajno znižanje DDV na osnovna živila, ob naftni krizi pa še za interventne ukrepe, denimo prožnejši sistem oblikovanja cen goriv. Po rahli rasti prihodkov ob koncu leta 2025 se je trend v trgovini na drobno v prvih dveh mesecih letos obrnil, tako da so bili prihodki februarja medletno nižji za 3,5 odstotka, medtem ko bili v EU v povprečju višji za 1,3 odstotka, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v zbornici. »To kaže, da se je potrošnja ponovno začela precej umirjati,« so navedli.

K upadu prihodkov po njihovih besedah največ prispeva padec v trgovini z živili. Prihodki v tem segmentu so se znižali za 4,6 odstotka, kar naj bi bilo precej nenavadno, saj gre za del potrošnje, ki je običajno stabilnejši. Do tega je prišlo kljub občutnemu dvigu minimalne plače, ki običajno pomeni večjo potrošnjo, ne pa manjše, so opozorili. »Pri tem ne gre za širši evropski trend, ampak za specifično slovensko gibanje,« so zaskrbljeni. »Eden ključnih razlogov za upad prihodkov ostaja poslabšana konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, ki je povezana tudi z visoko obdavčitvijo dela. Odliv kupne moči v sosednje države je še naprej močno prisoten, pri čemer pomembno vlogo igra davčna politika. Stroški dela v trgovini so v Sloveniji so že nad povprečjem EU, med sosednjimi državami pa so višji le v Avstriji,« so povzeli.

Težav z dobavami izdelkov kot posledicami krize na Bližnjem vzhodu še ne beležijo. Prav tako se posledice naftne krize še ne zrcalijo v višjih cenah izdelkov na prodajnih policah.

Cene še stabilne, a dobavitelji že napovedujejo dražje izdelke

V tej luči so vnovič izpostavili pomen znižanja DDV na nekatera osnovna živila na 4,5 odstotka. Takšen ukrep po njihovi oceni ne bi smel biti omejen le na krizne razmere, ampak bi moral postati trajnejši, so prepričani. V zvezi s pomislekom, da bi morebitno znižanje DDV ostalo v maržah trgovcev, so poudarili, da obstoječi regulatorni mehanizmi, kot so popis zalog ob spremembi davčnih stopenj in sistem davčnih blagajn, omogočajo učinkovit nadzor nad prenosom davčne spremembe v cene. »Znižanje DDV bi neposredno vplivalo na kupno moč potrošnikov in zmanjšalo odliv v sosednje države,« verjamejo.

Težav z dobavami izdelkov kot posledicami krize na Bližnjem vzhodu še ne beležijo. Prav tako se posledice naftne krize še ne zrcalijo v višjih cenah izdelkov na prodajnih policah. »Kljub temu pa pričakujemo, da bodo dobavitelji trgovcem v naslednjih mesecih posredovali tudi nove predloge cenikov zaradi višjih cen energentov, transporta, embalaže, gnojil, pri čemer pa se bo to odrazilo tudi v cenah izdelkov na prodajnih policah z eno- do dvomesečnim zamikom, saj običajno po prejemu predlogov višjih cenikov sledijo pogajanja med trgovci in njihovimi dobavitelji,« so napovedali.

V luči povedanega so pozvali k takojšnjim in celovitim interventnim ukrepom, ki da morajo vključevati fleksibilnejši sistem oblikovanja cen naftnih derivatov, znižanje dajatev na kmečko nafto, zadržanje DDV pri naftnih derivatih v absolutnem znesku ter povečanje vračila trošarine avtoprevoznikom in skrajšanje intervala plačila. »Analiza podatkov nedvoumno potrjuje, da slovenski potrošniki in podjetja ne trpijo zaradi pomanjkanja volje, temveč zaradi neustrezne podpore. Dokler bo davčno okolje ostajalo med najbolj obremenjenimi v regiji in dokler regulatorni mehanizmi ne bodo sledili dinamičnim tržnim razmeram, bo Slovenija še naprej izgubljala kupno moč, kar je treba čim prej zajeziti,« so sklenili.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
15:30
Novice  |  Slovenija
INDIVIDUALNI POGOVORI

Šef SD po sestanku pri Golobu: »Optimizem iz mene ne veje, desna sredina lahko brez problema sestavi vlado«

Predsednik SD Matjaž Han je sestankoval s šefom Svobode Robertom Golobom.
8. 4. 2026 | 15:30
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
REŠEVAL ŽIVLJENJA

Junaški podgani postavili spomenik

Magawa je v Kambodži uspešno odkrival neeksplodirana sredstva.
8. 4. 2026 | 15:15
15:12
Šport  |  Športni trači
V 68. LETU

Umrl je Duško Vujošević, Vilfan: »Naj ti bo zemlja lahka, spoštovani 'General'«

Razlog za njegovo smrt so bile težave, povezane s sladkorno boleznijo.
8. 4. 2026 | 15:12
15:06
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Po hudi bolezni v 33. letu umrl Rok. Župan občine Sveta Trojica zlomljen: »Rok hvala za vse. Počivaj v miru«.

Poslovil se je nekdanji predsednik KMN Sveta Trojica.
8. 4. 2026 | 15:06
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPOMIN NA OTROŠTVO

Ni le plevel: prezrta rastlina z izjemnimi zdravilnimi učinki

Domala ni osebe, ki ne bi preživela otroštva na travnikih in se srečala s kislico.
8. 4. 2026 | 15:00
14:47
Bulvar  |  Domači trači
UMIK IZ JAVNOSTI

Po dveh tednih odmora se je oglasila Nika Kovač: poglejte, kako je preživela ta čas

Po napovedanem umiku iz javnosti je direktorica Inštituta 8. marec razkrila, kako je preživela zadnja dva tedna.
8. 4. 2026 | 14:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki