Zabava in tekmovanje ob obletnici PU Prebold: v šahu najboljša Biserka, v pikadu Jože

DU Prebold je s tednom športa počastilo in popestrilo svoj rojstni dan. Vrhunec je tradicionalno srečanje članstva, kjer tudi podelijo društvena priznanja in medalje ter razglasijo rezultate. Tako je bilo tudi letos, ko so praznovali že 72-letnico.

Tekmovali so v streljanju, balinanju, šahu, metanju krogov, pikadu, kegljanju, štrbunku in odbojki.

Vsa tekmovanja so potekala v Gaju pri bazenu, kjer ima društvo prostore z veliko pokrito teraso in rekreacijske površine za različna športna udejstvovanja. Na osrednjem dogodku so za veselo razpoloženje poskrbeli člani domače pevske skupine Reški band iz Marija Reke. Po njihovem nastopu je zbrane pozdravila predsednica društva Sonja Stergar in vsem izrekla prisrčno dobrodošlico, še poseben pozdrav pa je namenila županu Občine Prebold mag. Marku Repniku in podžupanji Občine Braslovče Urški Hozjan.

V osmih disciplinah

Prejemnice letošnjih društvenih priznanj FOTO: Darko Naraglav

Po njenem nagovoru so podelili letošnja društvena priznanja, tokrat so jih prejele, poverjenica društva iz Sv. Lovrenca, ki je članica društva že 20 let,, ki je članica že 10 let, zadnja štiri leta pa opravlja delo tajnice društva,in predsednica Sonja. Sledila sta še razglasitev rezultatov športnih tekmovanj in podelitev medalj. Tekmovanja so potekala v osmih disciplinah, in sicer v streljanju z zračno puško, balinanju, šahu, metanju krogov, pikadu, kegljanju na vrvici, štrbunku in odbojki. V streljanju z zračno puško je bil najboljši, v šahu je bila najboljša, v metanju krogov, v pikadu, v kegljanju. Pri balinanju sta bila najuspešnejšapri ženkah inpri moških, v tekmovanju štrbunk je pri ženskah zmagala, pri moških pa njen mož

Po podelitvi medalj sta udeležence nagovorila še župan mag. Marko Repnik in braslovška podžupanja Urška Hozjan, ki sta čestitala društvu za predano in uspešno delo ter poudarila pomen tovrstnih tekmovanj in druženj, ki utrjujejo medsebojne vezi in bogatijo življenje tako njih samih kot celotne lokalne skupnosti. Po uradnem delu, ki ga je povezovala Bernarda Hriberšek, je sledilo veselo druženje ob hrani, pijači in glasbi, za katero je kot v minulih letih poskrbel glasbenik Jože Novak.