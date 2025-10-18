Zaskrbljujoče: zabeležili kar 54 incidentov na železniški infrastrukturi, Dušan Mes opozarja

Na postajališču Vintgar pred Jesenicami se je v četrtek zvečer iztiril potniški vlak relacije Nova Gorica–Jesenice. Po poročilu Slovenskih železnic (SŽ) se je nesreča zgodila zaradi namernega poškodovanja železniške infrastrukture – prežagan je bil zatič na kretniški ključavnici. Strojevodja in sprevodnik se na srečo nista poškodovala.

Pristojne službe so kraj dogodka takoj zavarovale, na teren pa so prišli policisti in preiskovalec železniških nesreč. Preiskavo vodi kriminalistična policija Policijske uprave (PU) Kranj. Gmotna škoda po iztirjenju po prvih ocenah znaša nekaj deset tisoč evrov, natančen znesek bo znan po zaključku preiskave. Zaradi iztirjenja je odsek proge med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico zaprt, za potnike pa je organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Nesrečo je povzročila namerna poškodba infrastrukture, saj je neznanec prežagal zatič na kretniški ključavnici. FOTOGRAFIJI: Slovenske železnice

Generalni direktor SŽ Dušan Mes opozarja, da so primeri vandalizma na železniški infrastrukturi letos v velikem porastu. Do zdaj so obravnavali 54 incidentov, ki večinoma ogrožajo varnost potnikov in zaposlenih. Samo v zadnjih treh tednih so poročali še o dveh namernih posegih: na postaji Bled Jezero je bila poškodovana signalna varnostna naprava, v drugem primeru pa je na Rakovniku vlak trčil v na tirnice postavljeno kamenje.

Najpogostejši primeri vandalizma se pojavljajo na gorenjskem, ljubljanskem, velenjskem in koroškem območju, predvsem na regionalnih, neelektrificiranih progah. Kraja progovnih kablov in naprav je pogost pojav tudi med Ljubljano in Borovnico. Po dosedanjih ugotovitvah policije primeri niso med seboj povezani in nimajo elementov terorističnih groženj.

Gre za resno ogrožanje življenja potnikov in zaposlenih.

Mes poudarja, da gre pri vandalizmu za resno ogrožanje življenja potnikov in zaposlenih, kar po njegovih besedah presega meje zdravorazumske vedenja.

Kot je pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto PU Kranj Dušan Žnidaršič, sta bila na njihovem območju raziskana dva letošnja primera. V enem je šlo za tatvino vodnikov, pri čemer je bil nagib koristoljubje, pri drugem pa za nastavljanje kamenja in vejevja na tire, kjer je šlo za objestnost storilcev. Glede na dosedanje ugotovitve policija nima informacij, da bi imeli primeri elemente terorističnih groženj, prav tako tudi policisti med primeri doslej niso našli povezav.