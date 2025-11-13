  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POT NA PRILJUBLJENO POSTOJANKO

Začasna preobrazba Kriške gore: pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil

Pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil v gozdno cesto in naredil golosek. Cesto potrebuje za spravilo lesa in ohranjanje planinskih pašnikov.
Planinska koča nad Tržičem je zelo priljubljena izletniška točka. FOTO: Tina Horvat
Planinska koča nad Tržičem je zelo priljubljena izletniška točka. FOTO: Tina Horvat
Tina Horvat
 13. 11. 2025 | 07:40
3:52
A+A-

Če Ljubljančani prisegajo na Šmarno goro, Kranjčani pa na Svetega Jošta, imajo Tržičani svojo Kriško goro. Ta ni le razgledna lepotica, ampak simbol tržiškega konca, zapisan v srcih domačinov in celo v pesmih.

»Kriška gora naša, bodi pozdravljena, vsi te častimo, ker si ponos gora,« se glasi neuradna himna, ki jo zna na pamet vsak pravi Tržičan. Ob sončnih koncih tedna se na Kriško, kot pravijo svoji sveti gori, poleg domačinov zgrinjajo pohodniki z vseh koncev Slovenije, največ jih izbere pot iz vasice Gozd, od koder do planinske koče na Kriški gori vodi približno ura in pol hoje.

Te dni pa je množično razburjenje med ljubitelji gora povzročila nova podoba zgornjega dela poti, ki se je spremenila v gozdno cesto, na vršnem delu pa je bil opravljen precej velik golosek.

»Juhuhu, Kriška je končno dobila cesto do koče. Zaenkrat je sicer namenjena samo terenskim vozilom in motorjem, a vse kaže, da bo kmalu tudi asfaltirana. Nič več napornega hribolazenja in potenja za 'junaka Kriške'. Vprašanje pa ostaja, kako naj organiziramo cestni dostop,« so ironično zapisali na Facebook strani planinske postojanke Kriška gora.

Objavi je sledil plaz komentarjev, polnih ogorčenja in razburjenja, mnogi so se spraševali, ali gre morda za šalo. »Katastrofa! Še asfalt do Kredarice, pa žičnico do Triglava, namesto Aljaža pa en McDonald's postavit! Če je to res, potem je to konec čara Kriške. Manjka samo še kebab,« so se glasili komentarji, med katerimi so se znašle tudi umetno ustvarjene fotografije s trgovinami na vrhu Kriške gore.

  • Desetletja se je na pobočju vse zaraščalo.
  • Vlaka ne bo za obiskovalce koče in pohodnike.
  • Lastnik miri, da bo podoba kmalu drugačna.

Imajo žičnico

Obrnili smo se na Planinsko društvo Križe, ki je lastnik planinske postojanke, do katere sedaj pripelje cesta, in od njih izvedeli, da nimajo nič s posegom, da se oskrbujejo s tovorno žičnico ter da je cesto z vsemi dovoljenji zgradil lastnik zemljišča, ki na tem območju ohranja planinsko pašništvo. Dejali so tudi, da ceste zagotovo ne bodo uporabljali za prevoz tovora, saj imajo žičnico, morda se bodo z lastnikom dogovorili, da bi kdaj pa kdaj olajšali dostop osebju.

»Na Kriško goro se gostje ne bodo vozili z avtomobili, to ne pride v poštev. Tovor bo še naprej potoval z žičnico, tako kot že desetletja. Kriška je bila vedno gora pohodnikov in taka mora ostati,« so nam še povedali in dodali, da so pravzaprav edina planinska koča daleč naokoli, do katere do sedaj ni pripeljala cesta, in navedli Kofce, Zelenico, Dobrčo in druge, zato nad novo cesto niso tako ogorčeni, kot so uporabniki družbenih omrežij.

Govorili smo tudi z lastnikom zemljišč Mihom Švabom, gospodarjem kmetije z Zgornjega Vetrnega, od koder vsako leto svojo čredo ovac pošlje na poletno pašo na sončna senožeta Kriške gore. »600 metrov ceste sem naredil od prejšnje vlake do vrha, in sicer z vsemi dovoljenji, saj urejam pašnike in cesto potrebujem tudi za spravilo lesa. 50 let se je tam vse zaraščalo, sedaj pa se trudim, da bom na tem delu počistil gozd za pašnike. Cesta zagotovo ne bo za obiskovalce Kriške gore, ampak zgolj za spravilo lesa in za ohranjanje planinskih pašnikov. Spodaj bo rampa,« razloži in zagotovi, da poseg v naravo že kmalu ne bo več tako viden, saj se bo že kmalu vse zaraslo. 

600 metrov je dolga nova gozdna cesta.

Več iz teme

Kriška goragoreturizemslovenske gorepostojanka
ZADNJE NOVICE
07:52
Novice  |  Slovenija
PRIJETNO DRUŽENJE

Pevske vaje kot terapija in medsebojna povezanost (FOTO)

V Deos centru starejših Zimzelen v Topolšici imajo vsak teden pevske vaje. Jesen življenja tam preživlja tudi znani glasbenik, harmonikar Jože Šalej.
Mojca Marot13. 11. 2025 | 07:52
07:40
Novice  |  Slovenija
POT NA PRILJUBLJENO POSTOJANKO

Začasna preobrazba Kriške gore: pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil

Pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil v gozdno cesto in naredil golosek. Cesto potrebuje za spravilo lesa in ohranjanje planinskih pašnikov.
Tina Horvat13. 11. 2025 | 07:40
07:32
Novice  |  Slovenija
NEGA BOLNEGA OTROKA

Pravica do nege otroka omejena? Preverite, koliko dni vam pripada

Ena od 'vplivniških mamic' je svoje sledilce podučila, da je število dni za nego otroka omejeno. Pa je res?
13. 11. 2025 | 07:32
07:31
Novice  |  Slovenija
SLOVENIJA IZGUBLJA ZADNJE UPANJE

Zadnje upanje slovenske navtične dediščine gre v razrez, država brez posluha

Ladja Laho, ki je preživela dve svetovni vojni, gre v razrez.
Janez Mužič13. 11. 2025 | 07:31
07:27
Razno
ODPRTA KUHINJA

Božanske jabolčne rezine brez peke: še boljše od kremšnit (VIDEO)

Obožujete jabolčni zavitek, a bi vseeno poskusili nekaj novega? Pripravite preproste jabolčne rezine brez peke, znane tudi kot jabolčne kremšnite.
Špela Ankele13. 11. 2025 | 07:27
07:20
Novice  |  Slovenija
POGUMNE GASILKE

Vaja članic gasilskih društev Dolenjske: napadle pogumno in samozavestno (FOTO)

Na domačiji Saje v Čilpahu je potekala vaja članic gasilskih društev Dolenjske. Pokazale so znanje in usposobljenost v sodelovanju z regijskim poveljstvom.
Drago Perko13. 11. 2025 | 07:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki