Začasna preobrazba Kriške gore: pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil

Če Ljubljančani prisegajo na Šmarno goro, Kranjčani pa na Svetega Jošta, imajo Tržičani svojo Kriško goro. Ta ni le razgledna lepotica, ampak simbol tržiškega konca, zapisan v srcih domačinov in celo v pesmih.

»Kriška gora naša, bodi pozdravljena, vsi te častimo, ker si ponos gora,« se glasi neuradna himna, ki jo zna na pamet vsak pravi Tržičan. Ob sončnih koncih tedna se na Kriško, kot pravijo svoji sveti gori, poleg domačinov zgrinjajo pohodniki z vseh koncev Slovenije, največ jih izbere pot iz vasice Gozd, od koder do planinske koče na Kriški gori vodi približno ura in pol hoje.

Te dni pa je množično razburjenje med ljubitelji gora povzročila nova podoba zgornjega dela poti, ki se je spremenila v gozdno cesto, na vršnem delu pa je bil opravljen precej velik golosek.

»Juhuhu, Kriška je končno dobila cesto do koče. Zaenkrat je sicer namenjena samo terenskim vozilom in motorjem, a vse kaže, da bo kmalu tudi asfaltirana. Nič več napornega hribolazenja in potenja za 'junaka Kriške'. Vprašanje pa ostaja, kako naj organiziramo cestni dostop,« so ironično zapisali na Facebook strani planinske postojanke Kriška gora.

Objavi je sledil plaz komentarjev, polnih ogorčenja in razburjenja, mnogi so se spraševali, ali gre morda za šalo. »Katastrofa! Še asfalt do Kredarice, pa žičnico do Triglava, namesto Aljaža pa en McDonald's postavit! Če je to res, potem je to konec čara Kriške. Manjka samo še kebab,« so se glasili komentarji, med katerimi so se znašle tudi umetno ustvarjene fotografije s trgovinami na vrhu Kriške gore.

Desetletja se je na pobočju vse zaraščalo.

Vlaka ne bo za obiskovalce koče in pohodnike.

Lastnik miri, da bo podoba kmalu drugačna.

Imajo žičnico

Obrnili smo se na Planinsko društvo Križe, ki je lastnik planinske postojanke, do katere sedaj pripelje cesta, in od njih izvedeli, da nimajo nič s posegom, da se oskrbujejo s tovorno žičnico ter da je cesto z vsemi dovoljenji zgradil lastnik zemljišča, ki na tem območju ohranja planinsko pašništvo. Dejali so tudi, da ceste zagotovo ne bodo uporabljali za prevoz tovora, saj imajo žičnico, morda se bodo z lastnikom dogovorili, da bi kdaj pa kdaj olajšali dostop osebju.

»Na Kriško goro se gostje ne bodo vozili z avtomobili, to ne pride v poštev. Tovor bo še naprej potoval z žičnico, tako kot že desetletja. Kriška je bila vedno gora pohodnikov in taka mora ostati,« so nam še povedali in dodali, da so pravzaprav edina planinska koča daleč naokoli, do katere do sedaj ni pripeljala cesta, in navedli Kofce, Zelenico, Dobrčo in druge, zato nad novo cesto niso tako ogorčeni, kot so uporabniki družbenih omrežij.

Govorili smo tudi z lastnikom zemljišč Mihom Švabom, gospodarjem kmetije z Zgornjega Vetrnega, od koder vsako leto svojo čredo ovac pošlje na poletno pašo na sončna senožeta Kriške gore. »600 metrov ceste sem naredil od prejšnje vlake do vrha, in sicer z vsemi dovoljenji, saj urejam pašnike in cesto potrebujem tudi za spravilo lesa. 50 let se je tam vse zaraščalo, sedaj pa se trudim, da bom na tem delu počistil gozd za pašnike. Cesta zagotovo ne bo za obiskovalce Kriške gore, ampak zgolj za spravilo lesa in za ohranjanje planinskih pašnikov. Spodaj bo rampa,« razloži in zagotovi, da poseg v naravo že kmalu ne bo več tako viden, saj se bo že kmalu vse zaraslo.