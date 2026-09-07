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LOKALNE VOLITVE

Začelo se je zbiranje podpisov za županske in svetniške kandidature

Kandidati in kandidatne liste lahko podpise podpore začnejo zbirati že danes, končni nabor kandidatov pa bo znan 15. oktobra
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
STA, A. G.
 7. 9. 2026 | 07:26
 7. 9. 2026 | 07:26
3:05
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Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oz. kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivk in volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in zgornjo mejo največ 1000 podpisov.

Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pri občinskih volilnih komisijah. Svojo podporo pa lahko oddajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca, je za STA pojasnila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs.

Po novem enako število podpisov

Pomembna sprememba v primerjavi z volitvami pred štirimi leti je poenotenje števila podpisov podpore, ki so potrebni za kandidaturo za župana in za občinski svet, je opozorila ministrica. Prej je namreč veljalo, da je pri županskih kandidaturah potrebno število podpisov najmanj dva odstotka od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Politične stranke določajo svoje kandidate po postopku, ki je opredeljen z njihovimi notranjimi pravili, pri tem pa velja, da smejo pri določanju kandidatov v posamezni občini sodelovati izključno tisti člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v tej občini. Izbira kandidatov mora potekati s tajnim glasovanjem.

Končni nabor kandidatov oktobra

Končni nabor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Prihajajoče lokalne volitve bodo devete v samostojni Sloveniji. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah. Danes je občin precej več; do večje drobitve je prišlo v dveh delih, prvič leta 1998 in drugič leta 2006. Tokratne volitve pa bodo četrte po vrsti v skupno 212 občinah.

Te so si med seboj v marsičem različne, tudi po velikosti in številu prebivalcev. Od števila prebivalcev občine pa je odvisna tudi velikost občinskih svetov, ki imajo v skladu z zakonom od sedem do 45 članov.

Različen način volitev

Medtem ko se župani volijo po večinskem sistemu, volitve v občinski svet potekajo po večinskem volilnem sistemu, če ima občinski svet od 7 do 11 članov, ko je število svetnikov višje, pa se ti volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

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