Začenja se kampanja pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani

Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Kampanja se bo končala 10. julija opolnoči z volilnim molkom. Organizatorji kampanje bodo imeli tako mesec dni za nagovarjanje meščanov in meščank prestolnice. Organizatorji kampanje morajo do srede, 17. junija, odpreti posebne transakcijske račune. Po podatkih občinske volilne komisije sta se do četrtka popoldne k referendumski kampanji poleg pobudnikov referenduma, Civilne iniciative za Ljubljano, prijavili še Piratska stranka in stranka Glas za otroke in družine.

To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čas izvedbe referenduma pobudnikov referenduma ne skrbi

Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. Na občini medtem po umiku odloka - tega je izglasoval mestni svet 1. junija, po tem, ko je civilna iniciativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma, kasneje pa na isti seji potrdil izvedbo referenduma - poudarjajo, da bodo volivci na referendumu glasovali proti odloku, ki ne obstaja.

Čas izvedbe referenduma, ki pade v vrhunec poletja, ko so številni na dopustu, pobudnikov referenduma ne skrbi. Kot pravijo, bo referendum razjasnil, kaj si mislijo prebivalci, vse skupaj pa bo, poudarjajo, jasno sporočilo občini. Vzporedno s kampanjo bodo začeli naslavljati tudi druga sporna vprašanja, ki pestijo prebivalce.