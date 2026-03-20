ŠPRAGLJI

Začenja se lov na zeleno zlato; pomembno je, da rastline ne izpulimo iz zemlje

Na toplih pobočjih med robidovjem se že kažejo tanki poganjki špargljev. Divji šparglji so sredozemska značilnost prihoda pomladi.
Te dni postaja šopek nabranih divjih špargljev tudi za pisatelja, dramatika, pesnika in velikega zaljubljenca v Istro Franja Frančiča vsakodnevni zaklad. FOTOGRAFIJE: Janez Mužič

Če najdeš enega, jih je v bližini gotovo še nekaj.

Na prvi pogled ga je težko opaziti.

Janez Mužič
 20. 3. 2026 | 16:45
3:50
A+A-

Divji šparglji so ena prvih pomladnih dobrot v naravi, njihovo nabiranje pa je podobno lovu na gobe. Začne se že ob prvih toplih dneh in najraje zgodaj zjutraj, ko se sonce komaj dvigne nad morjem. Takrat so na ozkih poteh v zaraščenih delih Istre, Krasa in Vipavske doline že v akciji prvi nabiralci. V rokah imajo majhno košaro ali vrečko, obuti so v stare čevlje in ne moti jih ne kamenje ne trnje robidovja. Pred slednjim jih ščitijo tudi ustrezna oblačila in morda celo rokavice. Na prvi pogled se zdi, kot da samo hodijo po gmajni. A njihovi pogledi nenehno drsijo po tleh, med travo in grmovjem. Iščejo gobe? Tedaj se eden ustavi. Skloni se in z dvema prstoma nežno odlomi tanek zelen poganjek. Prvi divji špargelj dneva.

»Če najdeš enega, jih je okoli še več,« pravijo izkušeni nabiralci. Ko se sonce dvigne nekoliko višje, v košari že počasi nastaja šopek poganjkov. In prav takrat postane jasno – pomlad se je zares začela.

Ko se sonce konec zime prvič resneje oprime pobočij, med kamni in grmovjem pokukajo tanki temno zeleni poganjki divjih špargljev. Na prvi pogled jih je težko opaziti. Pogosto jih najdemo tam, kjer bi jih najmanj pričakovali – ob starih kolovozih, med robidovjem ali celo v ozkih razpokah med kamni. A ko jih enkrat zagledamo, ko se pogled navadi nanje, jih kmalu opazimo še več. Iz zemlje štrlijo kot drobne zelene puščice.

Divji šparglji so še zlasti v Istri že stoletja del pomladne tradicije. Na najbolj toplih legah ob morju se prvi poganjki lahko pojavijo že konec februarja. V večini krajev pa sezona zares zaživi marca in aprila, ko rastline poganjajo največ mladih stebel. Če je pomlad hladnejša, se sezona lahko zavleče celo v junij.

Največ 1 kg na dan

Pri nabiranju pa velja upoštevati tudi pravila. V slovenskih gozdovih je za lastne potrebe dovoljeno nabirati zelnate rastline, kamor sodijo tudi divji šparglji, vendar največ do enega kilograma na osebo na dan. Rastlin ni dovoljeno izkopavati ali puliti s koreninami, saj bi s tem poškodovali rastišče. Prav tako je prepovedano nabiranje v zavarovanih naravnih območjih, kjer veljajo posebna pravila.

Na prvi pogled ga je težko opaziti.

Če posameznik preseže dovoljeno količino ali nabira na nedovoljenih območjih, lahko dobi tudi denarno kazen. Globe za kršitve se po zakonodaji lahko gibljejo od nekaj deset do več sto evrov, odvisno od vrste in obsega prekrška. Zato izkušeni nabiralci vedno poudarjajo preprosto pravilo: naberimo le toliko, kolikor potrebujemo, in pustimo naravi, da tudi naslednje leto ponudi nove poganjke.

Nabiranje divjih špargljev ni vedno prijetno opravilo. Tu je tudi strah zaradi klopov in marsikdo s seboj vzame palico, s katero najprej potrka po tleh – predvsem zato, da se morebitna kača umakne.

A prav v tem je čar nabiranja. Gre za počasno opazovanje narave, za sprehod po pomladnem gozdu in za občutek zadovoljstva, ko v košari počasi raste šopek zelenih poganjkov.

Poganjek primemo približno deset centimetrov pod vrhom in ga rahlo upognemo. Zlomil se bo na predelu, kjer je še mehak. Spodnji del je običajno že olesenel in zato ni primeren za prehrano. Pomembno je, da rastline ne izpulimo iz zemlje. Tako lahko na istem mestu naslednje leto znova iščemo poganjke. 

Več iz teme

divji špargljinabiralništvoFranjo Frančič
ZADNJE NOVICE
17:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZA ŠTIRI TISOČ EVROV

Tako je z lažnim elektronskim sporočilom ogoljufal slovensko podjetje

Podjetje je po prejemu lažnih bančnih podatkov nakazalo denar na tuj račun, prevara pa je bila razkrita šele naknadno.
Kaja Grozina20. 3. 2026 | 17:23
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Merkur končno naprej, a nas čaka teden zmede, ovir in novih začetkov (Suzy)

Zadišalo bo po pomladi, čeprav bomo kak dan tedna še počasnejši in bolj čustveni.
20. 3. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REDNE NADGRADNJE

Posodobimo telefone

Če uporabljamo android od različice 12 naprej ali Applov ios 26, bomo sprejemali tudi obvestila sistema si-alarm.
Staš Ivanc20. 3. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
ŠPRAGLJI

Začenja se lov na zeleno zlato; pomembno je, da rastline ne izpulimo iz zemlje

Na toplih pobočjih med robidovjem se že kažejo tanki poganjki špargljev. Divji šparglji so sredozemska značilnost prihoda pomladi.
Janez Mužič20. 3. 2026 | 16:45
16:43
Novice  |  Slovenija
NOVI FAVORIT

Predvolilna dinamika: Golob prvič v prednosti pred Janšo

Kot kaže najnovejše spremljanje stavnic Polymarket, je Robert Golob prvič prehitel Janeza Janšo.
20. 3. 2026 | 16:43
16:21
Novice  |  Svet
BREZ FILTRA

Trump ponižal zaveznike v Natu kot še nikoli in jih označil za strahopetce

Je zanetil spor, ki lahko spremeni Nato?
20. 3. 2026 | 16:21

