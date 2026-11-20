November je mesec, ko se tudi v Sloveniji začne prava nakupovalna evforija. Izložbe se obarvajo s črnimi napisi, spletne trgovine obljubljajo neverjetne popuste, elektronska pošta pa se polni s ponudbami, ki jih je skoraj nemogoče prezreti. Prihaja črni petek, dan, ko naj bi bile želje z nakupovalnega seznama nekoliko bolj dostopne. Čeprav je tradicija črnega petka prišla iz ZDA, se je v zadnjih letih dodobra usidrala tudi pri nas. Slovenski trgovci so hitro prepoznali potencial nakupovalnega praznika, zato dane popuste ponujajo tako velike trgovske verige kot manjše specializirane trgovine in spletni ponudniki.

Ne le dan, ves teden

Nekoč je bil črni petek rezerviran za en sam dan, torej petek po ameriškem zahvalnem dnevu, ki ga zaznamujejo 26. novembra. Danes je zgodba precej drugačna. Številni trgovci v Sloveniji začnejo akcije že nekaj dni prej, nekateri popuste podaljšajo kar do konca novembra. Tako je nastal pravi nakupovalni maraton, v katerem se črni petek, ki bo 27. novembra, pogosti prelevi v črni teden.

Nekateri izdelki so lahko pred akcijo dražji.

Med najbolj iskanimi izdelki so tradicionalno pametni telefoni, televizorji, prenosni računalniki, gospodinjski aparati in druga elektronika. Veliko zanimanja je tudi za oblačila, obutev, športno opremo, kozmetiko in izdelke za dom. Pravzaprav je na seznamu mogoče najti skoraj vse – od novega kavnega avtomata do zimskega plašča, ki si ga že dlje ogleduješ.

Črni petek se je ponekod prelevil v črni teden. FOTO: Roman Šipić

Pa so popusti res ugodni? Tu pa se skriva tudi manj bleščeča plat črnega petka. Ni vsak napis –50 % zagotovilo za odličen nakup. Nekateri izdelki so lahko pred akcijo dražji, zato je končni popust manj impresiven, kot se zdi na prvi pogled. Premišljeni kupci zato cene spremljajo že nekaj tednov prej in primerjajo ponudbe različnih trgovcev. Poiščimo torej prvotno ceno izdelka in preverimo, kako se je spreminjala v zadnjem mesecu. Preverimo tudi cene pri drugih trgovcih, saj se velikokrat zgodi, da je pri enem trgovcu cena s popustom enaka redni ceni pri drugem. Raziskava britanske potrošniške organizacije Which leta 2021 je pokazala, da je 99,5 odstotka »neverjetnih ponudb« enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih leta: preverili so več tisoč cen in ugotovili, da z nakupom na črni petek skoraj zagotovo ne bomo dosegli najnižje cene v zadnjem letu. Vse bolj je priljubljeno spletno nakupovanje, saj omogoča hitro primerjavo cen in udoben nakup brez čakanja v vrstah. Kljub temu številni še vedno prisegajo na obisk fizičnih trgovin, kjer lahko izdelke preizkusijo, si jih ogledajo od blizu.

Če izdelka ne potrebujemo, tudi 70-odstotni popust ne pomeni prihranka.

Pomembno je, da ne kupujemo zgolj zato, ker je nekaj znižano. Če izdelka ne potrebujemo, tudi 70-odstotni popust ne pomeni prihranka. Dober trik je, da si pred nakupovalno mrzlico pripravimo seznam želja in določimo proračun. Tako se bomo izognili impulzivnim nakupom in denarnica ne bo povsem prazna. Je pa črni petek odlična priložnost za ugoden nakup božičnih daril, nove tehnologije ali stvari, ki jih že dolgo potrebujemo. Ključ do uspeha pa ni v tem, da kupimo čim več, temveč da za svoj denar dobimo čim več.