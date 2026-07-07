Začenja se predčasno glasovanje na referendumu o parkirnem odloku v Ljubljani

Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se danes na Gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem vztrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne.

V kampanji pred referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani sodeluje šest organizatorjev. To so stranke Glas za otroke in družine, Levica, Vesna, Piratska stranka Slovenije in Mi, socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba.

Fajs je sicer član Civilne iniciative za Ljubljano, kjer ocenjujejo, da je omenjeni parkirni odlok postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe. »Ko smo Ljubljančanke in Ljubljančani zbrali 14.051 za razpis referenduma, bi moral župan narediti eno samo stvar - stopiti pred ljudi in dovoliti, da odločijo. Namesto tega je poskusil umakniti odlok in s tem pobegniti politični odgovornost za svoje rokohitrstvo,« je prejšnji teden na novinarski konferenci dejal Fajs.

V okviru kampanje pred referendumom so sprožili tudi širšo akcijo Pokažite županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovićeve napake pri vodenju mesta.

MOL v kampanji ne sodeluje

Ljubljanska občina medtem v kampanji ne sodeluje, je pa ljubljanski župan Zoran Janković večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar ne obstaja. Mestni svet je namreč 1. junija izglasoval umik prenovljenega parkirnega odloka, potem ko je civilna iniciativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma. Sredstva za njegovo izvedbo bi lahko porabili za smiselne projekte, je ocenil župan.

V Pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Napoveduje se tudi pobuda za ustavno presojo sklepa o umiku. Občina je medtem pridobila pravno mnenje Cirila Ribičiča, Franca Grada, Igorja Kaučiča in Domna Končana, ki potrjuje dopustnost umika odloka.

To bo sicer tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. Pobudniki nasprotujejo delu odloka, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Referendumsko vprašanje

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?«

Volilnih upravičencev, ki se bodo na referendumu lahko izrekli, je v Ljubljani okoli 227.400. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. okoli 45.500.