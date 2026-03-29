Začetek tedna prinaša spremenljivo vreme s plohami, veter na srečo pojenjuje

Po več dneh vetrovnega vremena se razmere po Sloveniji postopoma umirjajo. Ciklonsko območje se je pomaknilo proti vzhodu, nad Alpe pa se z zahoda širi območje visokega zračnega tlaka, kar prinaša stabilnejše vreme. Najmočnejše sunke vetra so danes zabeležili v višjih legah – na Kaninu do 154 km/h in na Ratitovcu do 139 km/h. Močan veter je zajel tudi nižine, med drugim pod Karavankami, na Štajerskem, v Posočju in Prekmurju, burja pa je na Primorskem presegla 100 km/h.

Danes bo več oblačnosti na vzhodu države, medtem ko bo na zahodu več jasnine. Veter severnih smeri bo čez dan postopno slabel, temperature pa bodo dosegle od 10 do 19 stopinj Celzija. Tudi v noči na ponedeljek bo še pihal severni veter, ki pa bo nato dokončno oslabel, poroča ARSO.

Oblačnost se bo začela trgati

V ponedeljek bo zjutraj in dopoldne precej jasno, nato spremenljivo oblačno. Predvsem zvečer in v noči na torek bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo -2 do 4, v alpskih dolinah okoli -4, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: v torek dopoldne se bo delno zjasnilo, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho. V sredo bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Oba dneva bo pihal zmeren severni do severovzhodni veter. Nekoliko hladneje bo. Vremenska slika: nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Balkanom in Črnim morjem pa je ciklonsko območje. Z vetrovi severnih smeri v višinah k nam doteka občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne bo ponekod v krajih vzhodno od nas rahlo deževalo. Več sonca bo sosednjih pokrajinah Italije in ob Jadranu. Še bo vetrovno. V ponedeljek bo dopoldne pretežno jasno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe.

Biovreme: danes bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.