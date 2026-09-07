Tragedija pod vrhom Triglava: 67-letnik omahnil v globino in umrl (FOTO)

Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj se je v nedeljo popoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl pohodnik. Po zdrsu skoraj z vrha Triglava je obstal na skalni polici, vendar mu reševalci niso mogli več pomagati. Reševalna akcija je bila zaradi slabih vremenskih razmer in gostih meglic izjemno zahtevna. Poziv na pomoč so reševalci prejeli ob 16.21. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Pri reševanju sta sodelovali tudi helikopterski posadki Slovenske vojske in Slovenske policije.

S PU Kranj so pojasnili, da so v nedeljo dobili obvestilo o nesreči v gorah. Približno 100 metrov pod vrhom Triglava, v smeri Malega Triglava proti Domu Planika, je padel pohodnik. Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, sta se dva planinca z vrha Triglava spuščala proti Malemu Triglavu. Na grebenu, na nadmorski višini približno 2800 metrov, je 67-letni planinec izgubil ravnotežje in padel s poti v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Na kraj nesreče je najprej poletel helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP, saj je bil policijski helikopter z ekipo GRZS za reševanje v gorah takrat zaposlen pri drugi nesreči. Zaradi zahtevnosti terena je na območje pripeljal 14 gorskih reševalcev, ki so se z grebena Triglava začeli spuščati proti ponesrečencu in ga zavarovali v steni.

Ker je bilo reševanje zelo zahtevno, so prek Regijskega centra za obveščanje Kranj nato zamenjali dežurni helikopterski ekipi. Vojaški helikopter HNMP so odpoklicali, aktivirali pa policijski helikopter z ekipo GRZS. Ta je ob prihodu v steni lociral pokojnega planinca in gorske reševalce. Ponesrečenca so nato z vitlom dvignili v helikopter in ga prepeljali v dolino.

Policisti so ugotovili tudi, da je imel pohodnik pomanjkljivo gorniško opremo. Profil podplata njegovega gorniškega čevlja je bil izrabljen. Okoliščine za zdaj kažejo na gorsko nesrečo.

Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Akcijo možno oteževale meglice

Kot so pozneje zapisali v GRS Bohinj, so akcijo močno oteževale meglice, ki so se vile po južnem ostenju Triglava. Razmere so bile tako spremenljive, da se je stena za nekaj trenutkov odprla, nato pa jo je znova zakrila megla. Zaradi tega je bilo helikoptersko reševanje zelo zahtevno. Posadki helikopterja Slovenske vojske je kljub zahtevnim razmeram na vrh Triglava uspelo prepeljati pet reševalcev z vso potrebno opremo. Dva reševalca sta se nato čim hitreje spustila do skalne police, kjer je po zdrsu obstal pohodnik. Reševalci so ugotovili, da padca ni preživel. Sledil je zahteven transport njegovega trupla iz stene.

Izkoristili so kratek trenutek izboljšanja vremena

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

Ko se je vidljivost za kratek čas izboljšala, je posadka helikopterja Slovenske policije lahko izvedla zahtevni transport. Preminulega so dvignili iz stene in ga prepeljali v dolino. V GRS Bohinj so poudarili, da so bili pri reševanju ključni prav kratki trenutki, ko so se vremenske razmere nekoliko izboljšale. Zaradi zahtevnosti terena bi bil transport sicer še precej težji.

Pohodnika je spremljal prijatelj, ki je bil priča nesreči. Na varno ga je pospremil gorski vodnik Gregor Kofler. S tem je reševalcem omogočil, da so se lahko v celoti posvetili zahtevnemu stenskemu reševanju.

Reševalci: Triglava si ne želimo videti kot gore, ki terja življenja

V GRS Bohinj so ob tragični nesreči zapisali tudi razmišljanje o Triglavu, ki je simbol Slovenije in gora, ki jo vsako leto obišče množica ljudi. Prav zaradi velikega števila obiskovalcev se reševalci znova in znova srečujejo tudi z najhujšimi posledicami nesreč. Kot so zapisali, ne želijo ugibati, zakaj se toliko ljudi odloča za vzpon na Triglav – ali zaradi občutka, da mora pravi Slovenec vsaj enkrat na vrh, zaradi družbenih omrežij in fotografij ali preprosto zaradi želje po osvojitvi našega najvišjega vrha. Želijo si predvsem, da Triglav ne bi vsako leto terjal življenj.

Tokratni klic na pomoč je bil zanje še posebno težak, saj je prišla informacija o padcu le nekaj dni po drugi tragični nesreči. Kot poudarjajo, ob besedi »padec« reševalci, ki so bili že večkrat priča najhujšim prizorom v gorah, pogosto podoživijo dogodke s preteklih intervencij. Kljub temu se vsake intervencije lotijo z enako zavzetostjo in upanjem, da bo mogoče človeku pomagati. Tokrat žal ni bilo tako.

Po težkih intervencijah držijo skupaj

V akciji je sodelovala večina reševalcev GRS Bohinj, ki so se s smrtjo soočili že v petek. V bohinjski gorski reševalni službi zato opozarjajo tudi na psihološko breme, ki ga za reševalce pomenijo takšne intervencije. Kot so zapisali, se vsak s takšnimi dogodki sooča na svoj način, veliko pa pomeni prav to, da reševalci v težkih trenutkih držijo skupaj. »Samo mi vemo, kakšen vihar v takih trenutkih divja v naših glavah,« so zapisali.

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

Svojcem umrlega so izrekli iskreno sožalje in jim zaželeli veliko moči pri soočanju z izgubo.