  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NESREČE V GORAH

Tragedija pod vrhom Triglava: 67-letnik omahnil v globino in umrl (FOTO)

Reševanje so močno oteževale meglice. Gorski reševalci Bohinj: »Samo mi vemo, kakšen vihar v takih trenutkih divja v naših glavah« (FOTO)
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
A. G.
 7. 9. 2026 | 09:34
 7. 9. 2026 | 11:47
5:44
A+A-

Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj se je v nedeljo popoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl pohodnik. Po zdrsu skoraj z vrha Triglava je obstal na skalni polici, vendar mu reševalci niso mogli več pomagati. Reševalna akcija je bila zaradi slabih vremenskih razmer in gostih meglic izjemno zahtevna. Poziv na pomoč so reševalci prejeli ob 16.21. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Pri reševanju sta sodelovali tudi helikopterski posadki Slovenske vojske in Slovenske policije.

S PU Kranj so pojasnili, da so v nedeljo dobili obvestilo o nesreči v gorah. Približno 100 metrov pod vrhom Triglava, v smeri Malega Triglava proti Domu Planika, je padel pohodnik. Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, sta se dva planinca z vrha Triglava spuščala proti Malemu Triglavu. Na grebenu, na nadmorski višini približno 2800 metrov, je 67-letni planinec izgubil ravnotežje in padel s poti v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Na kraj nesreče je najprej poletel helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP, saj je bil policijski helikopter z ekipo GRZS za reševanje v gorah takrat zaposlen pri drugi nesreči. Zaradi zahtevnosti terena je na območje pripeljal 14 gorskih reševalcev, ki so se z grebena Triglava začeli spuščati proti ponesrečencu in ga zavarovali v steni.

Ker je bilo reševanje zelo zahtevno, so prek Regijskega centra za obveščanje Kranj nato zamenjali dežurni helikopterski ekipi. Vojaški helikopter HNMP so odpoklicali, aktivirali pa policijski helikopter z ekipo GRZS. Ta je ob prihodu v steni lociral pokojnega planinca in gorske reševalce. Ponesrečenca so nato z vitlom dvignili v helikopter in ga prepeljali v dolino.

Policisti so ugotovili tudi, da je imel pohodnik pomanjkljivo gorniško opremo. Profil podplata njegovega gorniškega čevlja je bil izrabljen. Okoliščine za zdaj kažejo na gorsko nesrečo.

Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Akcijo možno oteževale meglice

Kot so pozneje zapisali v GRS Bohinj, so akcijo močno oteževale meglice, ki so se vile po južnem ostenju Triglava. Razmere so bile tako spremenljive, da se je stena za nekaj trenutkov odprla, nato pa jo je znova zakrila megla. Zaradi tega je bilo helikoptersko reševanje zelo zahtevno. Posadki helikopterja Slovenske vojske je kljub zahtevnim razmeram na vrh Triglava uspelo prepeljati pet reševalcev z vso potrebno opremo. Dva reševalca sta se nato čim hitreje spustila do skalne police, kjer je po zdrsu obstal pohodnik. Reševalci so ugotovili, da padca ni preživel. Sledil je zahteven transport njegovega trupla iz stene.

Izkoristili so kratek trenutek izboljšanja vremena

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

Ko se je vidljivost za kratek čas izboljšala, je posadka helikopterja Slovenske policije lahko izvedla zahtevni transport. Preminulega so dvignili iz stene in ga prepeljali v dolino. V GRS Bohinj so poudarili, da so bili pri reševanju ključni prav kratki trenutki, ko so se vremenske razmere nekoliko izboljšale. Zaradi zahtevnosti terena bi bil transport sicer še precej težji.

Pohodnika je spremljal prijatelj, ki je bil priča nesreči. Na varno ga je pospremil gorski vodnik Gregor Kofler. S tem je reševalcem omogočil, da so se lahko v celoti posvetili zahtevnemu stenskemu reševanju.

Reševalci: Triglava si ne želimo videti kot gore, ki terja življenja

V GRS Bohinj so ob tragični nesreči zapisali tudi razmišljanje o Triglavu, ki je simbol Slovenije in gora, ki jo vsako leto obišče množica ljudi. Prav zaradi velikega števila obiskovalcev se reševalci znova in znova srečujejo tudi z najhujšimi posledicami nesreč. Kot so zapisali, ne želijo ugibati, zakaj se toliko ljudi odloča za vzpon na Triglav – ali zaradi občutka, da mora pravi Slovenec vsaj enkrat na vrh, zaradi družbenih omrežij in fotografij ali preprosto zaradi želje po osvojitvi našega najvišjega vrha. Želijo si predvsem, da Triglav ne bi vsako leto terjal življenj.

Tokratni klic na pomoč je bil zanje še posebno težak, saj je prišla informacija o padcu le nekaj dni po drugi tragični nesreči. Kot poudarjajo, ob besedi »padec« reševalci, ki so bili že večkrat priča najhujšim prizorom v gorah, pogosto podoživijo dogodke s preteklih intervencij. Kljub temu se vsake intervencije lotijo z enako zavzetostjo in upanjem, da bo mogoče človeku pomagati. Tokrat žal ni bilo tako.

Po težkih intervencijah držijo skupaj

V akciji je sodelovala večina reševalcev GRS Bohinj, ki so se s smrtjo soočili že v petek. V bohinjski gorski reševalni službi zato opozarjajo tudi na psihološko breme, ki ga za reševalce pomenijo takšne intervencije. Kot so zapisali, se vsak s takšnimi dogodki sooča na svoj način, veliko pa pomeni prav to, da reševalci v težkih trenutkih držijo skupaj. »Samo mi vemo, kakšen vihar v takih trenutkih divja v naših glavah,« so zapisali.

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

Svojcem umrlega so izrekli iskreno sožalje in jim zaželeli veliko moči pri soočanju z izgubo.

FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook
FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj, Facebook

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

reševanjeTriglavnesrečagorski reševalcigorepohodniksmrthelikopterreševalna akcijareševanje v gorahnesreče v gorahGRS Bohinjslovenska policija
ZADNJE NOVICE
12:20
Lifestyle  |  Stil
DELO OD DOMA, UČINKOVITOST, KREATIVNOST

Maja Golob: Z nenehnim nadzorom zaposlenim sporočamo, da jim ne zaupamo

Mednarodno akreditirana poslovna coachinja Maja Golob o tem, da ljudje ne prenehajo imeti idej, le nehajo jih govoriti na glas.
Mateja Rosa7. 9. 2026 | 12:20
11:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
INTERVENCIJA

Drama v Žalcu: vlak trčil v človeka, 150 potnikov evakuirali (FOTO)

Gasilci so iz vlaka varno evakuirali 147 potnikov in tri člane posadke, zanje pa so zagotovili tudi nadomestni prevoz.
7. 9. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Domači trači
PO KONCU ZVEZE

Medtem ko uživa na Hrvaškem, je Luka Dončić dokončno prekinil še eno vez z Anamario Goltes (FOTO)

Medtem ko se pripravlja na vrnitev v ZDA, njegovo zasebno življenje še naprej spremljajo posledice konca dolgoletne zveze.
7. 9. 2026 | 11:35
11:33
Novice  |  Svet
SAJ NI RES, PA JE

Putin na fronto v Ukrajini pošilja posebno enoto »D«. Kaj to pomeni?

Ruski vojaki ne morejo verjeti novicam, ki jih slišijo iz Kremlja. Med dedci v Rusiji pa medtem vse večji strah pred prisilno mobilizacijo.
7. 9. 2026 | 11:33
11:12
Novice  |  Svet
POGREB RATKA MLADIĆA

Beograd se je danes ustavil: množice se poslavljajo od Ratka Mladića (VIDEO in FOTO)

Krsta z njegovim truplom je od jutra razstavljena v cerkvi svetega Luke na Košutnjaku. Pred cerkvijo se vijejo dolge kolone ljudi, okoliške ulice so zaprte, policija pa skrbi za varnost.
7. 9. 2026 | 11:12
11:00
Bulvar  |  Glasba in film
UMETNOST

V Galeriji Gunclje razstava umetnikov, ki so prag akademije prestopili 1975: po pol stoletja so se vrnili k skupnim začetkom (FOTO)

Na pobudo likovnega raziskovalca Igorja Kregarja so se spet zbrali.
7. 9. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Razno
KARIERA

Kako postati dober in iskan menedžer

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki